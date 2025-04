MCI Austria

MCI schließt Wissenschaftskooperation mit Yale University

Bild-Infos

Download

Innsbruck (ots)

Internationales Partnerschaftsabkommen von MCI und Yale University eröffnet wechselseitige Chancen für Forschung, Lehre und wissenschaftlichen Austausch

Erneut „good news“ gibt es an der Unternehmerischen Hochschule® in Innsbruck zu vermelden: Vor kurzem konnte das legendäre internationale Netzwerk des MCI um eine überaus prestigeträchtige Hochschulpartnerschaft erweitert werden.

Yale University, New Haven, CT, USA

Die im US-amerikanischen Bundesstaat Connecticut gelegene Hochschule gehört seit Jahren zu den zehn besten Hochschulen der Welt (Quelle: Times Higher Education Ranking) und ist eine der acht Ivy-League-Universitäten der USA. Das Partnerschaftsabkommen zwischen Yale und MCI umfasst die wechselseitige Entsendung von Forschenden, Lehrenden und Studierenden, eine intensivierte Zusammenarbeit im Bereich von Marshall Plan Stipendien sowie des Fulbright Programms und gemeinsame Vorhaben insbesondere im Bereich Medizin-, Gesundheits- & Sporttechnologie.

An der Yale School of Medicine, Abteilung für Orthopädie, freut man sich über die weitere akademische Zusammenarbeit mit dem MCI: „In den letzten drei Jahren hatten wir das Vergnügen, MCI Masterstudierende sowie Marshall-Plan-Stipendiaten bei uns willkommen zu heißen. Dies fördert den Wissensaustausch und das Wachstum im Center for Engineering, Innovation and Design der School of Engineering sowie in der Rehabilitationseinheit des Yale New Haven Bridgeport Hospital, Milford Campus. Wir sind begeistert von den Chancen, die diese Partnerschaft bietet, um Innovation und Exzellenz im Bereich der Orthopädie und des Ingenieurwesens voranzutreiben.“

Susanne Lichtmannegger, Leiterin der International Relations am MCI, ist stolz auf das Erreichte: „Das MCI kann inzwischen bei den besten Adressen weltweit anklopfen und findet dort Anklang. Die Zusammenarbeit mit der Yale School of Medicine mit enger Verbindung zur Yale School of Engineering bietet Lehrenden, Forschenden und Studierenden des MCI einmalige Möglichkeiten; gleichzeitig freuen wir uns, hochkarätige Kollegen und Kolleginnen der Yale University in Forschung und Lehre am MCI einzubinden und den wissenschaftlichen Austausch zu intensivieren.“

Yeongmi Kim, MCI Professorin für Medizintechnik, drückt ihre Begeisterung aus: „Forschung, Innovation und Know-how-Transfer können nicht innerhalb reigonaler Grenzen eingeschränkt werden, um erfolgreich zu sein. Wissenschaftlicher Fortschritt und innovative Lösungen erfordern internationalen Austausch, persönliche Begegnungen, Wissensweitergabe und gemeinsame Träume darüber, wie wir die Welt zu einem noch besseren Ort machen können.

Durch jahrelange Austauschprogramme haben wir die konkreten Vorteile der Zusammenarbeit direkt erlebt – von der Veröffentlichung bedeutender Forschungsarbeiten bis hin zur Förderung eines kontinuierlichen akademischen Austauschs. Ich freue mich, dass diese wissenschaftliche Zusammenarbeit nun offiziell besiegelt wurde, und bin überzeugt, dass diese Partnerschaft in der Zukunft viele spannende Möglichkeiten eröffnen wird.“

Daniel Sieber, MCI Professor und Leiter des Departments Medical & Health Technologies, freut sich: „Die USA sind und werden weiterhin ein strategischer Verbündeter, Partner und treibende Kraft für Europa bleiben. Durch die Yale University erhält diese strategische Partnerschaft ein strahlendes Mosaiksteinchen und eine Säule für unsere akademische Zukunft. Ich freue mich auf die bevorstehende Zusammenarbeit und die vielversprechenden Möglichkeiten, die sie mit sich bringt.“

MCI Rektor Andreas Altmann ergänzt: „Ich habe noch gut in Erinnerung, wie die Idee einer international vernetzten Unternehmerischen Hochschule® von manchen als verträumtes Hirngespinst abgetan wurde. Der Erfolg gibt uns Recht und sollte die letzten mutlosen Zweifler vom enormen Potenzial des MCI überzeugen. Tirol kann den Wohlstand der Bevölkerung und die Zukunft des Standorts nur mit hervorragend qualifizierten Menschen, innovativen Konzepten und hochwertigen Technologien, Verfahren, Produkten und Geschäftsmodellen sichern. Dazu braucht es endlich den so oft versprochenen neuen Campus.“

Mehr Informationen Klicken Sie Hier

Original-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuell