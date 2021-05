Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft (BWA)

BWA stärkt Engagement in der Ukraine: UBTA und BWA unterzeichnen Kooperationsvertrag

Berlin (ots)

Seit vielen Jahren bemüht sich die Ukraine, das größte Flächenland Europas, als attraktiver Markt für europäische und insbesondere deutsche Unternehmen wahrgenommen zu werden. Die Ukrainian Business and Trade Association (UBTA) ist als einer der führenden Unternehmerverbände in der Ukraine ein zentraler Akteur bei der Ausgestaltung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen des Landes. Der branchenübergreifende Verband mit Sitz in Kiew unterhält ein EU-Verbindungsbüro in Brüssel und verfügt über eine breit aufgestellte Mitgliederstruktur, die einen Querschnitt der ukrainischen Wachstumsbranchenabbildet.

Dmytro Los, Vorstandsvorsitzender der UBTA, und BWA-Präsident Thomas Sapper unterzeichneten im Rahmen eines Delegationsbesuchs des BWA in der Hauptstadt der Ukraine jetzt einen Kooperationsvertrag. "Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit der UBTA und darauf, die Potentiale der deutsch-ukrainischen Wirtschaftsbeziehungen weiter mit Leben zu erfüllen.", erklärt BWA-Präsident Sapper. "Der BWA verfügt über ein langjähriges Kompetenzprofil in Bezug auf die GUS-Staaten sowie die Märkte in den Ländern Mittel- und Osteuropas. Wir stärken unser Engagement in der Ukraine, um ein Land mit großen Chancen für die deutsche Wirtschaft zu erschließen.", erläutert BWA-Vorstandsvorsitzender Michael Schumann.

Neben Delegationsbesuchen, Hintergrundgesprächen und Informationsveranstaltungen sind weitere Aktivitäten für die Zeit nach der Pandemie geplant. Deutschen Unternehmen mit Interesse an der Ukraine steht die Bundesgeschäftsstelle des BWA gerne als Ansprechpartner für Informationen und Kontakte zur Verfügung.

Über den BWA:

Der Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft e. V. (BWA), gegründet 2003 mit Sitz in Berlin, unterstützt seit mehr als 18 Jahren die Vorhaben und Projekte seiner Mitgliedsunternehmen zielführend und effizient in vielen Ländern dieser Erde. Er genießt national und international einen hervorragenden Ruf als Brückenbauer zu guten Geschäften und als Verfechter einer öko-sozialen Marktwirtschaft. Die Mitglieder des BWA sind Unternehmen aller Größen und Branchen, die die Zukunft ihrer Unternehmensentwicklung auf Basis erfolgreicher Kooperationen mit Wertebezug vorantreiben. Seine politischen Aktivitäten bündelt der BWA in Kommissionen, die als Thinktanks für verschiedene Themenkreise wirken.

