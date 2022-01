Royal Caribbean International

ES IST OFFIZIELL: EINE NEUE WONDER IN DER FLOTTE VON ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL

Die führende Kreuzfahrt-Linie nimmt Wonder of the Seas in Empfang, das neueste, innovativste Schiff der Flotte

An Bord der neuesten Wonder erwarten Urlauber aller Altersgruppen eine ganze Palette von Abenteuern. Am Donnerstag nahm Royal Caribbean International das Kreuzfahrtschiff Wonder of the Seas in Empfang, das nächste mit Spannung erwartete, innovative Schiff in der preisgekrönten Flotte der Kreuzfahrtlinie. Zum Abschluss der dreijährigen Bauzeit fand in Marseille, Frankreich, zusammen mit dem Werftpartner Chantiers de l'Atlantique eine traditionelle Zeremonie des Flaggenwechsels statt. Die Wonder wird am 4. März in Fort Lauderdale, Florida, ihr offizielles Debüt geben und zunächst 7-Nächte-Kreuzfahrten in die Karibik antreten, bevor sie Barcelona, Spanien, und Rom ansteuert, um dort sommerliche Abenteuer im Mittelmeer zu bieten.

Richard Fain, Chairman der Royal Caribbean Group, Jason Liberty, President und CEO der Royal Caribbean Group, Michael Bayley, President und CEO von Royal Caribbean International, und Laurent Castaing, General Manager der Chantiers de l'Atlantique in Saint-Nazaire, Frankreich, begrüßten die Wonder of the Seas in der Royal Caribbean Familie.

„Die Wonder of the Seas ist größer und gewagter und möchte dem Kreuzfahrterlebnis einen Schuss neuer Energie geben. Dieses neue Schiff in unserer bereits erstklassigen Flotte unterstreicht die Vorreiterrolle des Unternehmens in der Branche. Es bietet neue Attraktionen und ist sehr innovativ", so Jason Liberty, Präsident und CEO der Royal Caribbean Group. „Wie immer tragen wir dazu bei, unseren Gästen auf der ganzen Welt erstklassige und unvergessliche Urlaube auf verantwortungsvolle Weise zu bieten."

„Die Übergabe der Wonder of the Seas ist das Ergebnis von 30 Monaten Kreativität und der partnerschaftliche Zusammenarbeit von mehr als 2,000 engagierten Besatzungsmitgliedern und Arbeitern, die zu den Besten in ihrem Beruf gehören", sagte Michael Bayley, Präsident und CEO von Royal Caribbean International. „Die Wonder bringt die innovativen Schiffe der Oasis-Klasse auf eine ganz neue Ebene: Überraschungen, Innovation und Abenteuer erwarten Familien und andere Reisende, die sich im neuen Jahr auf die Frühlings- und Sommerferien freuen. Die Kombination aus brandneuen Features und beliebten Angeboten in den Bereichen Nervenkitzel, Unterhaltung, Gastronomie und Nachtleben ist beispiellos und wird unser neuestes und innovativstes Schiff zum neuesten Weltwunder und zum ultimativen Urlaub in der Karibik und Europa machen."

„Die Wonder of the Seas stellt einen neuen Schritt nach vorn bei den Schiffen der Oasis-Klasse dar. Unsere Teams haben unter schwierigen Bedingungen, mit großer Einsatzbereitschaft gearbeitet und haben wichtige Änderungen eingebracht, die die Leistung des Schiffes verbessern", sagte Laurent Castaing, General Manager, Chantiers de l'Atlantique. „Die Wonder ist wirklich ein hervorragendes neues Schiff."

Highlights, die es auf der Wonder zu entdecken gibt

Die Wonder ist das fünfte Schiff der innovativen Oasis-Klasse von Royal Caribbean. Sie bietet Urlaubern jeden Alters Abenteuer in acht einzigartigen Nieghborhoods - eine Premiere für Royal Caribbean. Junge und jung gebliebene Urlauber können auf vielfältige Weise und an den verschiedensten Orten auf Entdeckung gehen, staunen und sich schöne Erinnerungen schaffen, die Familienbande stärken oder sich eine Auszeit nehmen:

Suite Neighborhood - Das neue, achte Stadtviertel bietet den Gästen der Royal Suite Class ein erhöhtes Suite-Sonnendeck an einem neuen Standort mit einem Tauchbecken, einer Bar und vielen Liegestühlen und Ecken zum Zurücklehnen; dazu kommen Favoriten wie die Coastal Kitchen, das private Restaurant, die Suite Lounge und die bisher größte Ultimate Family Suite , die Platz für eine zehnköpfige Familie bietet.

- Das neue, achte Stadtviertel bietet den Gästen der Royal Suite Class ein erhöhtes Suite-Sonnendeck an einem neuen Standort mit einem Tauchbecken, einer Bar und vielen Liegestühlen und Ecken zum Zurücklehnen; dazu kommen Favoriten wie die Coastal Kitchen, das private Restaurant, die Suite Lounge und die bisher größte , die Platz für eine zehnköpfige Familie bietet. Das Mason Jar Southern Restaurant & Bar - Der neue Hotspot serviert zum Brunch, zum Abendessen und am späten Abend Klassiker aus den Südstaaten und neue Variationen dieser Küche, darunter leckere Johnnycakes, gebratenes Hähnchen aus den Südstaaten, Krabbenbeignets und Shrimp & Grits. Dazu gibt es Country-Livemusik, eine Einrichtung im Landhausstil, eine Sammlung amerikanischer Whiskeys und Shakes mit Schuss für ein authentisches Ambiente.

- Der neue Hotspot serviert zum Brunch, zum Abendessen und am späten Abend Klassiker aus den Südstaaten und neue Variationen dieser Küche, darunter leckere Johnnycakes, gebratenes Hähnchen aus den Südstaaten, Krabbenbeignets und Shrimp & Grits. Dazu gibt es Country-Livemusik, eine Einrichtung im Landhausstil, eine Sammlung amerikanischer Whiskeys und Shakes mit Schuss für ein authentisches Ambiente. Wonder Playscape - Der Unterwasser-Spielbereich für Kinder ist ein ganz neues Abenteuer mit Rutschen, Kletterwänden, Spielen, einem interaktiven Wandbild, das durch Berührung aktiviert wird, und fantasievollen Puzzles.

- Der Unterwasser-Spielbereich für Kinder ist ein ganz neues Abenteuer mit Rutschen, Kletterwänden, Spielen, einem interaktiven Wandbild, das durch Berührung aktiviert wird, und fantasievollen Puzzles. Die Vue Bar - In der neuen, freitragenden Bar, die tagsüber einen Panoramablick auf den Ozean bietet und nach Sonnenuntergang mit einem farbenfrohen Mosaikdach erstrahlt, kann man die glücklichste Happy Hour verbringen.

- In der neuen, freitragenden Bar, die tagsüber einen Panoramablick auf den Ozean bietet und nach Sonnenuntergang mit einem farbenfrohen Mosaikdach erstrahlt, kann man die glücklichste Happy Hour verbringen. Caribbean Pool Deck - The Lime & Coconut steht im Mittelpunkt dieses Decks mit karibischem Ambiente, das darüber hinaus noch die drei Hochgeschwindigkeits-Wasserrutschen „The Perfect Storm", den Kinder-Aquapark „Splashaway Bay", Casitas, Liegen im Pool, Live-Musik und vieles mehr bietet.

- The Lime & Coconut steht im Mittelpunkt dieses Decks mit karibischem Ambiente, das darüber hinaus noch die drei Hochgeschwindigkeits-Wasserrutschen „The Perfect Storm", den Kinder-Aquapark „Splashaway Bay", Casitas, Liegen im Pool, Live-Musik und vieles mehr bietet. El Loco Fresh und Cantina Fresca - Der Imbiss mit mexikanischen Köstlichkeiten wie Tacos, Burritos und Quesadillas, die auf Bestellung zubereitet werden, stellt jetzt Cantina Fresca vor. Die spezielle Bar serviert eine Auswahl an Aguas Frescas, Margaritas und anderen mexikanischen Gerichten.

Zu den weiteren, bereits bekannten, Attraktionen an Bord der Wonder gehören Giovanni's Italian Kitchen & Wine Bar, die neueste Variante der italienischen Trattoria von Royal Caribbean, die höchste Rutsche auf See, The Ultimate Abyss; die neu gestalteten Kinder- und Jugendbereiche Adventure Ocean, Social100 und The Patio; der FlowRider Surf-Simulator, zwei Kletterwände, die von mehr als 20.000 echten Pflanzen gesäumte Central Park-Neighborhood und vieles mehr.

Kommende Kreuzfahrten in den USA und Europa

Abfahrt von Fort Lauderdale - zwischen März und April 2022 heißt es „Leinen los" im Port Everglades von Fort Lauderdale und die Wonder fährt Ziele in der Karibik an. Auf den 7-Nächte Routen in der östlichen und westlichen Karibik legt das Schiff an der privaten Insel der Kreuzfahrtgesellschaft, Perfect Day at CocoCay , sowie in Nassau, den Bahamas; Roatan, Honduras; und San Juan, Puerto Rico an.

- zwischen März und April 2022 heißt es „Leinen los" im Port Everglades von Fort Lauderdale und die fährt Ziele in der Karibik an. Auf den und legt das Schiff an der privaten Insel der Kreuzfahrtgesellschaft, sowie in und an. Abfahrt von Barcelona und Rom – Ab Mai nimmt das neue Schiff der Oasis-Klasse Kurs auf Sommerurlaube im Mittelmeer. Auf den 7-Nächte-Kreuzfahrten durch das westliche Mittelmeer werden bekannte Ziele wie Neapel und Florenz in Italien ; Palma de Mallorca in Spanien; und die Provence in Frankreich angesteuert.

– Ab Mai nimmt das neue Schiff der Oasis-Klasse Kurs auf Sommerurlaube im Mittelmeer. Auf den werden bekannte Ziele wie und in ; Abfahrt von Port Canaveral, Florida - Ganzjährige Abenteuer auf der Wonder beginnen im November 2022: Das neueste Mitglied der Royal Caribbean Flotte fährt dann in Port Canaveral ab. Die Ziele, die die Urlauber erwarten, sind unter anderem Perfect Day at CocoCay und Philipsburg auf St. Maarten, Charlotte Amalie auf St. Thomas, und Cozumel in Mexico.

Für mehr Informationen zur Wonder, einschließlich der jetzt buchbaren Abfahrten, finden Sie auf der Website von Royal Caribbean.

Informationen zu Royal Caribbean International

Royal Caribbean International, das zur Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) gehört, sorgt seit mehr als 50 Jahren für Innovationen auf See. Jede neue Schiffsklasse ist ein architektonisches Wunderwerk, das mit der neuesten Technologie ausgestattet ist und dem abenteuerlustigen Reisenden von heute ein unvergessliches Erlebnis bietet. Die Kreuzfahrtgesellschaft revolutioniert weiterhin den Urlaub mit Reiserouten an mehr als 240 Reiseziele in 61 Ländern auf sechs Kontinenten, darunter auf die Privatinsel von Royal Caribbean auf den Bahamas, Perfect Day at CocoCay, der ersten in der „Perfect Day Island Collection". Royal Caribbean ist 19 Jahre in Folge zur „Best Cruise Line Overall" bei den Readers' Choice Awards von Travel Weekly gewählt worden.

Pressevertreter bleiben auf dem Laufenden bleiben, indem Sie @RoyalCaribPR auf Twitter folgen und RoyalCaribbeanPressCenter.com besuchen. Für weitere Informationen oder Reservierungen wenden Sie sich an ihren Reiseberater, besuchen Sie RoyalCaribbean.com oder wählen Sie (800) ROYAL-CARIBBEAN.

