PokerStars.de

Neymar Jr. Übernimmt Neue Rolle Als Cultural Ambassador Bei PokerStars.de

Onchan, Isle Of Man (ots/PRNewswire)

Die weltweite Sport-Ikone kündigt seine neue Rolle und mehr bei der weltgrößten Online-Pokerseite an

Der brasilianische Fußballstar Neymar Jr. übernimmt ab heute die neue Rolle als Cultural Ambassador bei PokerStars.de und setzt damit seine Partnerschaft mit der weltweit führenden Online-Pokerseite weiter fort.

In seiner neuen Position wird Neymar Jr. eng mit PokerStars.de zusammen an einer Reihe von kreativen Projekten arbeiten, die sich an unterschiedlichen kulturellen Themen orientieren - von Kunst und Design bis hin zu Musik. Mit seiner Begeisterung und Leidenschaft wird er durch außergewöhnliche Aktionen die PokerStars.de-Community aufmischen und bereichern.

Als erste Amtshandlung hat Neymar Jr. in Zusammenarbeit mit PokerStars.de besondere Playlists erstellt, die für jedes Pokerspiel den ultimativen Soundtrack bieten. Die Songs von Neymar Jr. stehen Fans im NJRadio ab sofort zur Verfügung.

Über seine neue Rolle sagt Neymar Jr. "Poker ist so viel mehr als nur ein Spiel - es ist eine Community und eine Kultur. Und genau das ist es, was ich so sehr daran liebe. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit zusammen mit PokerStars.de und wir arbeiten bereits an einer großen Reihe von Themen. Musik hat mich schon immer begeistert, weshalb dieser Aspekt bei unseren gemeinsamen Projekten weit oben steht. Dabei wird es allerdings nicht bleiben. Die Community darf gespannt sein, was wir noch alles auf Lager haben."

Martin Nieri, Global Director of Brand and Creative bei PokerStars.de, sagt: "Neymar Jr. ist nicht nur eine weltweit bekannte Sport-Ikone, sondern mit seinem tiefen Interesse an Kultur auch kreativ engagiert. Mit dieser Kooperation beginnt für die PokerStars.de-Community etwas Aufregendes - eine Verschmelzung zweier Welten, bei der Poker auf Kultur trifft. Erstmals werden wir gemeinsam Momente in der Branche schaffen, die Poker verändern, und alle belohnen, die Teil dieses Wandels sind."

Im Zuge der Bekanntgabe Neymar Jr.'s neuer Rolle startet heute ein neuer Werbespot, in dem Neymar Jr. die Pokerwelt aufmischt. Alle weiteren Aktivitäten und kommenden Aktionen im Rahmen der Partnerschaft werden ab sofort auf Neymarjr.pokerstars.net/de geteilt.

Spielen Sie kostenlos auf PokerStars.de. Diese Seite bietet keine Möglichkeit, echtes Geld zu gewinnen. Nur ab 18+ Jahren. Spielen Sie verantwortungsbewusst.

Über PokerStars.de

PokerStars.de ist im Besitz der Flutter Entertainment plc. (LSE: FLTR; EURONEXT: FLTR).

Spielen Sie kostenlos auf PokerStars.de. Diese Seite bietet keine Möglichkeit, echtes Geld zu gewinnen. Nur ab 18+ Jahren. Spielen Sie verantwortungsbewusst.

Weitere Informationen zum verantwortungsvollen Spielen finden Sie auf unserer Website unter https://www.pokerstars.de/about/responsible-gaming/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1487991/PSxNJR_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1487992/PSxNJR_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1487993/PSxNJR_3.jpg

Original-Content von: PokerStars.de, übermittelt durch news aktuell