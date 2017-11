Simon kündigt erstklassiges Mischnutzungsprojekt im Phipps Plaza an

Atlanta (ots/PRNewswire) - Das erste Nobu Hotel und Restaurant in Atlanta bildet den Mittelpunkt des richtungsweisenden Umgestaltungsprojekts

Simon, ein weltweit führender Anbieter von erstklassigen Einkaufs-, Gastronomie- und Unterhaltungszentren, hat heute Pläne zur Entwicklung des wichtigsten Mischnutzungsprojekts des Südostens im Phipps Plaza in Atlanta angekündigt, im Rahmen der die Eröffnung des Nobu Hotels und Nobu Atlanta Restaurants eine zentrale Rolle spielen. Weitere Komponenten dieser aufregenden neuen Entwicklung umfassen ein einzigartiges, ausgewähltes Gourmet-Erlebnis, ein 90.000 Quadratfuß großes Life Time® Athletic Healthy Living und Unterhaltungszentrum und ein 12-stöckiges Bürogebäude der Klasse A mit einem untergeschossigen Parkhaus auf drei Ebenen.

Die Bauarbeiten sollen 2018 beginnen und die Eröffnungen phasenweise ab Frühjahr 2020 erfolgen. Die neuen Bestandteile werden vollständig in die bestehende Grundfläche des Phipps Plaza integriert, das weiterhin mit den äußerst geschäftigen Nordstrom- und Saks Fifth Avenue-Filialen verankert bleiben wird. Einkaufen und Parken am Phipps Plaza werden während der Bauphase des Projekts nicht beeinträchtigt.

Simon hat in den letzten Jahren die beneidenswerte und einzigartige Ansammlung von Geschäften im Phipps Plaza durch die Aufnahme von Gastronomie und Wohnimmobilien sowie anspruchsvolle Essensangebote transformiert. Das AC Hotel Atlanta Buckhead im Phipps Plaza verfügt über 166 Gästezimmer und Suiten. AC Hotels ist eine der gefragtesten Hotelmarken in ganz Europa und wurde zum Synonym für moderne, erstklassige europäisch inspirierte Unterkünfte mit großzügiger Ausstattung, die dem anspruchsvollen Reisenden gerecht werden. The Domain im Phipps Plaza besteht aus 319 mittelgroßen Luxuswohnungen im urbanen Stil mit verschiedenen Grundrissen.

"Simon ist seit Jahrzehnten ein mustergültiger Partner unserer Stadt", sagte Bürgermeister Kasim Reed. "Dieses neue Entwicklungsprojekt im Phipps Plaza ist ein weiteres Beispiel für das anhaltende Engagement und die Investitionen des Unternehmens in Atlanta. Mit dem weiteren Wachstum der Buckhead-Community werden Projekte wie dieses dazu beitragen, eine bessere Anbindung an die Einrichtungen zu schaffen, die unsere Einwohner und Besucher anstreben. Außerdem werden dadurch mehr Wachstumschancen für Unternehmen geschaffen."

"Die aufregenden Neuigkeiten von heute machen Phipps Plaza zu einer Luxusdestination für Shopping, Gastronomie, Unterhaltung und Gastlichkeit in Atlanta und im gesamten Südosten", sagte Patrick Peterman, Vice President of Development and Asset Intensification bei Simon.

Die weltweit etablierte Luxus-Lifestyle-Marke Nobu Hotels, gegründet von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper, wird das Hotel und das Restaurant - mit 150 Zimmern, einem eindrucksvollen Dachterrassenpool, Konferenzräumen und Wellnesseinrichtungen - intuitiv zu einer Einheit verschmelzen. Nobu Atlanta Restaurant, berühmt für seine neue moderne japanische Küche, wird seinen Betrieb auf einer Fläche von 10.000 Quadratfuß aufnehmen.

Trevor Horwell, CEO von Nobu Hotels, sagte: "Wir sind sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit Simon, einem der weltweit größten und führenden Eignern und Managern von erstklassigen Einkaufszentren. Simon hat die Vision, ein dynamisches Lifestyle-Erlebnis in Atlanta innerhalb des Phipps Plazas zu schaffen und wir freuen uns im Rahmen dieser Vision ein Eckpfeiler zu sein. Unsere Gastgewerbe-Marke hat als Katalysator für globale Mischnutzungs-Reiseziele großen Erfolg, egal ob im Bereich Hotel, Restaurant, Einzelhandel oder Wohnen."

Zusätzlich wird das Lifestyle-Unternehmen Life Time, das für gesundes Leben und gesundes alt werden steht, eines seiner unverkennbaren Sportzentren im Resort-Stil ausgestalten. Das luxuriöse, dreistöckige, 90.000 Quadratfuß große Zentrum wird die ultimativen Studio-, Yoga- und Spinningkurse anbieten, sowie Kleingruppen- und Personal Training. Es verfügt über einen LifeSpa mit umfassendem Service, ein gemütliches Fast LifeCafe, einer Life Time Kids Academy und einen großzügigen Dachterrassenpool, sowie Strandclub und Bistro. Das Life Time-Entwicklungsprojekt wurde von Chairman und CEO Bahram Akradi ins Leben gerufen und wird den siebten und exklusivsten, führenden Standort im Markt von Atlanta bilden. Das Projekt wird auch Life Time Work umfassen, ein Abonnement-basiertes Mitgliedschaftsprogramm für Einzelpersonen und kleine Gruppen, innerhalb dessen von Life Time Athletic wunderschön eingerichtete Arbeits-, Meeting-, Kollaborations- und soziale Räume zur Verfügung gestellt werden.

"Simons Führungsposition bei erstklassigen Einkaufs-, Gastronomie-, Unterhaltungs- und Mischnutzungsdestinationen steht in perfekter Übereinstimmung mit unserem Ziel, gehobene, allumfassende, gesunde Lebens- und Erlebnisziele zu entwickeln, die das gesamte Spektrum des täglichen Lebens von Einzelpersonen, Paaren und Familien aller Altersgruppen umfassen", sagte Akradi. "Wir freuen uns sehr, mit David und seinem Team zusammenzuarbeiten und Phipps Plaza zu der wachsenden Liste innovativer Projekte, an denen wir gemeinsam arbeiten, hinzuzufügen."

Informationen zu Simon

Simon ist ein weltweit führendes Unternehmen im Besitz von erstklassigen Shopping-, Dining-, Entertainment- und Mischnutzungsdestinationen und ein S&P 100 Unternehmen (Simon Property Group, NYSE: SPG). Unsere Immobilien in Nordamerika, Europa und Asien bieten täglich Millionen von Menschen gemeinschaftliche Treffpunkte und generieren einen Jahresumsatz in Milliardenhöhe. Weitere Informationen erhalten Sie unter simon.com.

Informationen zu Phipps Plaza

Im angesagten Stadtteil Buckhead in Atlanta gelegen, ist das Simon's Phipps Plaza die gehobene Einkaufs-, Restaurant- und Erlebnisdestination des Südostens. Die dort unverwechselbare Mischung aus zeitgenössischer und luxuriöser Mode vereint mehr als 50 markt-exklusive Marken. Das Zentrum verfügt über Boutiquen wie Gucci, Versace, Jeffrey, Giorgio Armani, Valentino, Hugo Boss, Bally und Tiffany & Co. sowie Anker Nordstrom und Saks Fifth Avenue. Das Phipps Plaza beherbergt zudem die erstklassigsten preisgekrönten Restaurants, darunter Michael Schwartz's Genuine Pizza (Eröffnung in Kürze), die Public Kitchen und Bar (Eröffnung in Kürze), ECCO (Eröffnung in Kürze) und Davio's Northern Italian Steakhouse. Zu den Unterhaltungsmöglichkeiten gehören ein AMC Theatre mit 14 Kinos und Luxus-Sitzen in allen Kinosälen. In den letzten Jahren hat das Zentrum The Domain im Phipps Plaza, mittelhohe luxuriöse Wohnungsgebäude im urbanen Stil sowie das renommierte AC Hotel by Marriott hinzugefügt. Dies erfolgte neben einer mehrphasigen Neugestaltung, die ein markantes, neues aufwendiges Straßenbild am Peachtree Road Eingang beinhaltete. Ein Verzeichnis zu den Geschäften und bevorstehenden Veranstaltungen finden Sie unter simon.com oder besuchen Sie uns auf facebook.com/phippsplazabuckhead, twitter.com/ShopPhippsPlaza und instagram.com/shopphippsplaza.

Informationen zu Nobu Hospitality:

Das vom Robb Report zu einer der 25 innovativsten Marken im Luxussegment ernannte Unternehmen Nobu Hospitality gehört zu einer erlesenen Auswahl weltweit vertretener Luxusmarken. Das natürliche Wachstum von Nobu Hospitality, dessen Grundpfeiler Service, Image und Reputation sind, bietet das komplette Spektrum an Hotel- und Restaurantmanagement für einzigartige Projekte weltweit. Gegründet von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper mit Anlagen auf fünf Kontinenten, floriert die Marke Nobu in den Metropolen der Welt als ultimative Destination für Lifestyle-Erlebnisse. Das erste Nobu Hotel wurde 2013 als Boutique Hotel im Caesars Palace Las Vegas eröffnet und anschließend von CNN Travel als eines der angesagtesten neuen Hotels genannt, von Luxury Travel Advisor als Top-Neueröffnung Nordamerikas bezeichnet und erhielt darauffolgend den Award of Excellence von Luxury Travel Advisor. 2014 eröffnete das Nobu Hotel City of Dreams Manila, 2016 das Nobu Hotel Miami Beach und 2017 folgten das Nobu Hotel Shoreditch London, das Nobu Hotel Ibiza Bay sowie das Nobu Hotel Epiphany Palo Alto. In Planung sind weitere Nobu Hotels in Marbella, Riad, Los Cabos, Chicago, Barcelona, Toronto, Sao Paulo, Bahrain und Atlanta. Nobu ist strategisch darauf ausgerichtet, sein globales Portfolio an Hotels durch eine solide Entwicklungspipeline weiter auszubauen. Weitere Informationen zu Nobu Hotels finden Sie unter www.nobuhotels.com.

Informationen zu Life Time®-Healthy Way of Life

Life Time fördert ein gesundes und glückliches Leben für seine Mitglieder an 128 Standorten in 36 wichtigen Märkten in den USA und Kanada. Als die einzige "Healthy Way of Life" Marke des Landes bietet Life Time ein unvergleichliches sportliches Resort-Erlebnis sowie eine umfassende Erfahrung im Bereich gesundes Leben, gesund alt werden und gesunde Unterhaltung, das weit über die reine Fitness hinausgeht und das gesamte Spektrum des täglichen Lebens für Einzelpersonen, Paare und Familien jeder Altersgruppe umfasst.

Die Standorte von Life Time in den USA und Kanada bieten unverwechselbare, markenbezogene Programme und Services, darunter persönliche und TEAM-Kleingruppentrainings, Gewichtsreduzierungsprogramme, Pilates-, Studio-, Spinning- und Yogakurse, Tennis, Racquetball und Squash, Schwimmkurse und Ultimate Hoops Basketball. LifeSpa mit umfassendem Service, ein gemütliches Fast LifeCafe, LT Proactive Care Clinic und LifeClinic Chiropraktik-Geschäftsstellen gehören ebenfalls zum Angebot von Life Time. Weitere Informationen finden Sie unter www.lifetime.life.

Logo: http://mma.prnewswire.com/media/602972/SIMON_Logo.jpg

Pressekontakt:

Les Morris

Simon

317.263.7711

lmorris@simon.com



Jennifer Walker

Brave Public Relations

404.233.3393

jwalker@bravepublicrelations.com

Original-Content von: Simon Property Group, Inc., übermittelt durch news aktuell