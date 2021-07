Commerzbank Aktiengesellschaft

Schöner Wohnen - Renovieren und Modernisieren leicht gemacht

Ein Dokument

Anmoderationsvorschlag: Einen neuen Teppich, einen frischen Anstrich für die Wohnung, vielleicht ein supermodernes Bad oder einen eigenen Pool mit schicker Gartenhütte: Davon träumen gerade viele, weil sie in den letzten Wochen gemerkt haben, wie wichtig es ist, ein schönes Haus oder eine tolle Wohnung als Rückzugsort zu haben. Oliver Heinze verrät Ihnen, wie Sie sich Ihren Renovierungs- oder Modernisierungstraum erfüllen können.

Sprecher: Wer sein Haus oder die Wohnung verschönern beziehungsweise umbauen möchte, sollte vorher alle Schritte in Ruhe bis ins kleinste Detail planen.

O-Ton 1 (Inga Krämer, 17 Sek.): "Also wie viel will ich verändern, wie ist der derzeitige Zustand der Wohnung oder des Hauses, oder brauche ich eine Genehmigung des Vermieters? Wann will ich mit den Arbeiten loslegen? Schaffe ich das allein oder brauche ich Handwerker, die mir helfen? Das wiederum wirkt sich dann auch auf die Kalkulierung von Kosten und Zeit aus."

Sprecher: Sagt Inga Krämer von der Commerzbank. Wichtig ist dabei vor allem auch die Unterscheidung zwischen Renovieren und Modernisieren.

O-Ton 2 (Inga Krämer, 25 Sek.): "Beim Renovieren geht es eher um optische Schönheitsreparaturen wie Malern, Tapezieren, neuen Boden verlegen oder den eigenen Pool. Also, Dinge, die man oft selbst erledigen kann. Beim Modernisieren wird die Immobilie auf den neuesten Stand gebracht und die Ausstattung verbessert. Beispielsweise Dach- und Außenwände dämmen, Solaranlage oder eine neue Heizung einbauen. Hier wird der Energie- und Wasserverbrauch der Immobilie verbessert, sodass ihr Wert steigt."

Sprecher: Ist der Kostenplan erstellt und das eigene Budget dann vielleicht zu knapp, bedeutet das aber noch lange nicht das Aus für Ihre Träume.

O-Ton 3 (Inga Krämer, 20 Sek.): "Mieter und Immobilienbesitzer können sich diese mit Hilfe des Commerzbank Renovierungs- oder Modernisierungskredits erfüllen. Bei bestimmten Modernisierungsmaßnahmen, zum Beispiel den Einbau einer energieeffizienten Heizungsanlage oder bei altersgerechten Umbauten der Wohnung, ist außerdem die Förderung über ein zinsgünstiges Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau möglich."

Sprecher: Mehr Infos über diese zwei klassischen Ratenkredite gibt's im Netz...

O-Ton 4 (Inga Krämer, 11 Sek.): "... auf unserem Privatkunden-Portal unter www.commerzbank.de. Dort können Sie die auch gleich abschließen. Und wer noch Fragen hat, kann dort natürlich auch einen persönlichen Beratungstermin in seiner Commerzbank-Filiale vereinbaren."

Abmoderationsvorschlag: Falls Ihnen das jetzt zu schnell ging, dann klicken Sie doch einfach mal ganz in Ruhe auf commerzbank.de. Dort finden Sie im Privatkundenportal alles über den Renovierungs- und Modernisierungskredit zum Nachlesen.

