EROTIK.com gewinnt XBIZ Europa Award 2020 als "Best VOD Site of the Year"

Kerkrade (ots)

Statt einer großen Messe mit unzähligen Besuchern, treffen sich die Teilnehmer der XBIZ Europe dieses Jahr ganz digital. Doch das mindert nicht die Freude, als bei der virtuellen Award Show am Donnerstagabend die glücklichen Gewinner des Jahres bekannt gegeben werden. Zum dritten Mal wurde EROTIK.com als "Best VOD Site of the Year" nominiert. Jetzt, im Jahr 2020, kann sich das Team über die Auszeichnung freuen.

"Einen Award bei den XBIZ zu gewinnen ist einfach ein Zeichen, dass wir auch in diesen schweren Zeiten vieles richtig machen.", so Sascha von EROTIK.com. "Wir freuen uns sehr und hoffen, dass wir uns nächstes Jahr dann wieder persönlich auf der XBIZ 2021 treffen können."

Die Gewinner der XBIZ werden durch ein brancheninternes Voting entschieden, weswegen sich EROTIK.com nicht nur über den Award freuen kann, sondern auch über die guten Verbindungen innerhalb der Branche.

Das Team von EROTIK.com bedankt sich bei allen Fans und Freunden und freut sich bereits jetzt auf die XBIZ Messe in 2021.

Über EROTIK.com

EROTIK.com ist die erste Anlaufstelle für alle Erotik Fans, die neben einer großen Auswahl auch auf Qualität Wert legen. Sicherheit und Kundenservice stehen für das Team an erster Stelle, um den Kunden jederzeit ein positives und persönliches Streaming-Erlebnis zu ermöglichen.

Über XBIZ

XBIZ(TM) ist der führende Herausgeber von Wirtschaftsnachrichten und -Informationen für die Erwachsenen Industrie und wird in den Medien häufig für die Berichterstattung über die Branche zitiert und wurde u.a. in der New York Times, The Wall Street Journal, CNN, Fox News, Forbes, Newsweek, MSNBC, Wired, CNET, ABC, USA Today und Los Angeles Times veröffentlicht.

