Adventskalender und Co.: Pallhuber startet genussvoll in die Adventszeit

Pallhuber steht seit 50 Jahren für Weingenuss in Spitzenqualität. Um seinen Kunden die Weihnachtszeit zu versüßen, erweitert das Weinhaus sein Sortiment nicht nur um beliebte und exklusive Winterspezialitäten, sondern hat zusätzlich seinen Service im Onlineshop erweitert. Die Stammkunden sind begeistert!

Die Pallhuber Gruppe bietet bereits seit 1972 hochwertigen und exklusiven Weingenuss auf höchstem Niveau. Neben der langjährigen Erfahrung und der einzigartigen Auswahl an Qualitätsweinen, Likören und Spezialitäten ist es die persönliche Beziehung zu den Kunden, mit der das Weinhaus seinen Erfolg begründet. Hierbei steht der Geschmack jedes einzelnen Kunden im Mittelpunkt, den die Weinexperten durch den regelmäßigen und individuellen Kontakt genau kennen. Zum exklusiven Service gehört inzwischen aber nicht nur allein die persönliche Beratung, die sorgfältige Auswahl der Weine und die Lieferung direkt nach Hause. Im Onlineshop können Genussfreunde nach eigenem Gusto stöbern und finden dort eine große Auswahl an Probierpaketen mit Weinen oder Säften, Liköre, Sekt, Spirituosen oder Sherry. Anlässlich der bevorstehenden Adventszeit hat das Pallhuber-Team jetzt seine Geschenke-Kategorie gründlich überarbeitet und stimmt seine Kunden mit zusätzlichen Service-Angeboten sowie besonderen Highlights genussvoll auf Weihnachten ein.

Das passende Geschenk zu Weihnachten im Pallhuber-Onlineshop

Vorfreude ist die schönste Freude und mit seinen exklusiven Geschenken zur Weihnachtszeit versüßt Pallhuber die Wartezeit auf die kommenden Festtage. So sind endlich wieder die beliebten Adventskalender da, die den Geschmackshorizont erweitern. Kunden haben die Wahl zwischen einem Adventskalender mit Likören und Spirituosen und einem mit Gin, der sie in die Welt das Wacholders entführt. Enthalten ist in jedem Kalender eine hochwertige Zusammenstellung der besten Liköre und Spirituosen bzw. Gin-Spezialitäten von Pallhuber. Hinter jedem der insgesamt 24 Türchen verbirgt sich eine kleine Flasche á 50ml, die für außergewöhnliche Genussmomente sorgt. Alle Gin-Liebhaber dürfen sich zudem über lustige Gin-Sprüche auf jeder Flasche freuen, wie zum Beispiel "Lange Rede kurzer Gin" oder "BeGINliche Weihnachten".

Darüber hinaus können Genussliebhaber in der Pallhuber-Geschenke-Welt wieder ausgewählte Weihnachtsspezialitäten entdecken. Mit seinem intensiven Aroma von hochreifen Pflaumen und einer fein abgestimmten Zimtnote versüßt der "Pflaume Zimtblüte Likör" kalte Winterabende - ob heiß oder kalt genossen, zum oder auf dem Dessert, mit oder ohne Sahne. Auch der "Süße Winter 3er - Da Capo" ist wieder da und bietet ein absolutes Genuss-Feuerwerk zur Winterzeit. In dem Geschenk-Set ist eine Flasche Da Capo Vino Rosso enthalten, der bereits seit Jahrzehnten das absolute Highlight im Hause Pallhuber ist und mit seinem Bouquet von Holunder, saftigen Kirschen und einer leichten Schokoladennote begeistert. Zusätzlich dazu erhalten Kunden zwei Flaschen Da Capo Winterzeit, einen Sangiovese, der mit feinen Aromen von Gewürznelke, Sternanis und Kardamom veredelt und mit einer fruchtigen Note von Cranberry und Trockenpflaume abgerundet ist. Neu im Sortiment und das Highlight in diesem Winter ist jedoch der "Butterscotch Likör Zimtedition". Zum Kundenliebling Butterscotch Likör, der eine Kombination aus edlem schottischem Single Barrel Whisky und süßem, buttrigen Karamellgeschmack ist, gesellt sich in der Winteredition eine würzige Zimtnote, die Lust auf Weihnachten macht.

Pallhuber-Gruppe erweitert ihren Service

Im Geschenke-Shop von Pallhuber gibt es aber noch viel mehr zu entdecken. Wer auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für Mama und Papa, Oma und Opa oder einen Lieblingsmenschen ist, findet eine hochwertige Auswahl an alkoholischen Getränken. In den Kategorien "Unter 40 Euro", "Besondere Anlässe", "Für Ihn" oder "Für Sie" ist für jeden etwas dabei. Wie wäre es mit dem Butterscotch Likör "Magnum"? Die limitierte Sonderfüllung kommt in der 1,5-Liter-Flasche daher und ist in einer edlen Holzkiste verpackt - genau das Richtige für jeden, der den Kunden-Liebling zu schätzen weiß.

Damit Pallhuber-Kunden eine optimale Entscheidung treffen können, ohne lange suchen zu müssen, erweitert das Weinhaus nach und nach seinen Service zu den Produkten im Onlineshop. Das heißt in erster Linie, dass es ab sofort noch mehr grundlegende Informationen und Bilder zu den einzelnen Artikeln gibt. Neben einer ausführlichen Beschreibung hinsichtlich Zutaten, Alkoholgehalt, Hersteller, Prämierung und allgemeinen Hinweisen können sich die Kunden über Serviervorschläge oder einzelne Rezepte freuen. Auf der Produktseite zur "Butterscotch Likör Zimtedition" gibt es zum Beispiel eine Rezeptidee für einen "Butterscotch Zimt-Apfel-Traum", der zum Nachmachen einlädt. Das Pallhuber-Team arbeitet mit Hochdruck daran, seine Kunden mit weiteren Informationen zu einzelnen Weinen, Likören, Direktsäften oder Geschenk-Sets zu versorgen. Der Anspruch des Weinhauses ist es, sowohl im direkten Kundenkontakt als auch in der Geschenke-Welt weiterhin den bestmöglichen Service anbieten zu können, um unvergessliche Genussmomente zu schaffen.

