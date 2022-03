H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG

Weinhaus Pallhuber sorgt mit exklusiven Angeboten und Aktionen für Vorfreude

Langenlonsheim/Nahe (ots)

Der Frühling steht bereits in den Startlöchern und schon bald erwacht die Natur aus ihrem Winterschlaf. Zudem lassen die geplanten Lockerungen der Corona-Regeln überall die Vorfreude auf die warmen Jahreszeiten steigen. Die Chancen stehen also sehr gut, dass schon in wenigen Wochen die ersten leichten Frühlingsweine im Freien genossen werden können.

Beflügelt von diesen positiven Aussichten blickt das Weinhaus Pallhuber aus dem Winzerort Langenlonsheim optimistisch auf die kommenden Monate eines ganz besonderen Jahres: Das Familienunternehmen feiert 50-jähriges Jubiläum und freut sich auf ein Jahr voller exklusiver Angebote und Aktionen.

Von regional bis exotisch - die exklusive Auswahl besonderer Tropfen

Seit fünf Jahrzehnten vertrauen zahlreiche Kunden auf die abwechslungsreiche Auswahl und die besondere Expertise im Weinhaus Pallhuber. Das Sortiment wird kontinuierlich erweitert und reicht von beliebten regionalen Weinen aus der Heimat bis zu exotischen Genüssen aus internationalen Anbaugebieten. Eine große Auswahl an Likören und weitere kulinarische Spezialitäten vervollständigen das Angebot. Aus Erfahrung weiß das Team des Weinhauses Pallhuber, dass die Entscheidung für einen edlen Tropfen bei einer solch großen Produktpalette mitunter schwerfallen kann. Mit viel Expertise und einem feinen Gespür dafür, welcher Wein zu welchem Geschmack passt, ist das Team gerne bei der Auswahl behilflich. Die beständig ansteigende Anzahl an Stammkunden zeigt, dass dies dem Weinhaus Pallhuber in den letzten 50 Jahren hervorragend gelungen ist. Und auch in Zukunft können sich die vielen Kunden auf eine persönliche Fachberatung freuen.

Perfekt für den Frühlingsbeginn: Verspielte Roséweine

Mit verschiedenen Angeboten und Aktionen möchte das Weinhaus Pallhuber den Frühlingsbeginn auch kulinarisch feiern. Sobald die ersten warmen Sonnenstrahlen den Frühling einläuten, empfiehlt das Team vom Weinhaus Pallhuber einen exquisiten Roséwein. Das vielfältige Sortiment an Roséweinen sorgt durch die leichten, verspielten Noten für gute Laune und einen unvergleichbaren Genuss. Beste Voraussetzungen, um das erste Frühlingsmenü auf dem Balkon oder im Garten mit einem Glas Roséwein zu zelebrieren. Roséweine sind auch außerhalb des Sommers eine beliebte Alternative zum Weiß- oder Rotwein und eine besondere Empfehlung aus dem Hause Pallhuber.

Genussvoll in die warmen Jahreszeiten mit dem Blanc de Noir

Für noch mehr genussvolle Momente im Frühling empfiehlt das Weinhaus Pallhuber außerdem den neuen Blanc de Noir. Der besondere Geschmack mit einer einzigartigen Stilistik geht auf die typische Herstellung des Weißweins zurück. Blanc de Noir bedeutet übersetzt "Weiß aus Schwarz" und deutet darauf hin, dass der Weißwein aus roten Weintrauben hergestellt wird. Möglich wird dies dadurch, dass die verwendeten Trauben helles Fruchtfleisch besitzen. Der rote Farbstoff hingegen befindet sich in den Beerenhäuten. Um die helle Farbe zu erhalten, darf kein Farbstoff aus der Schale in den Most gelangen. Die roten Trauben werden nur sanft gepresst und dann zum Blanc de Noir vergoren.

Mit den mitunter gelb-goldenen Reflexen ist der Blanc de Noir auch ein optischer Genuss. Geschmacklich zeichnet er sich durch einen weichen, dezent würzigen Charakter mit fruchtigen Aromen aus. Egal, ob als Getränk zu Gerichten mit Fleisch, Geflügel und Fisch oder für die kleine, kulinarische Frühlingspause - der Blanc de Noir verspricht jederzeit besonderen Genuss.

