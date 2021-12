H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG

Pallhuber: Erfahrung zahlt sich aus - Mit Ruhe und Vernunft durch die Corona-Pandemie

Langenlonsheim/Nahe (ots)

Als Direktvertrieb sucht das Familienunternehmen stets den Kontakt zu seinen Kunden. Doch die Corona-Pandemie ist auch an der Pallhuber-Gruppe nicht spurlos vorübergegangen. Dank seiner jahrelangen Erfahrung in der Wein- und Genussbranche besinnt sich das Unternehmen auf seine Stärken, um den Menschen weiterhin "Lust auf Genuss" in Spitzenqualität bieten zu können.

Das Weinhaus Pallhuber bietet seit fast 50 Jahren nicht nur eine exquisite Auswahl an hochwertigen Weinen, Likören und Spezialitäten, sondern sorgt auch für exklusive Weinerlebnisse. Um das zu ermöglichen, sucht das Familienunternehmen in der Wein- und Genussbranche seit jeher den direkten Kontakt zu seinen Kunden. Umso deutlicher war auch für das Unternehmen die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen zu spüren. Doch statt in Panik zu verfallen, als zu Beginn des Jahres viele weitere Messen abgesagt wurden, hat sich die Geschäftsführung um Thomas Hägele und Ralf Mais dazu entschlossen, Ruhe zu bewahren und sich umso mehr auf die Stärken von Pallhuber zu fokussieren. Oberste Priorität ist es deshalb, weiterhin den Fokus auf die persönliche Beratung und hochwertige Qualität der Produkte zu legen - ganz im Sinne der Firmenphilosophie, "Lust auf Genuss". So ist es der Anspruch des Unternehmens, seine Kunden auch in diesen schwierigen Zeiten mit exklusiven Produkten zu begeistern. Der Da Capo oder der Butterscotch Likör, sowie neue prämierte Produkte, wie etwa der Ingwer Likör sind hier beispielhaft. Dank der langjährigen Erfahrung und sorgfältigen Auswahl, haben die Pallhuber-Weine auch in diesem Jahr mehrere Auszeichnungen und Prämierungen erhalten. Dafür ist das Weinhaus 2021 wiederholt als "Haus der prämierten Weine" ausgezeichnet worden.

Genuss erleben mit Pallhuber live vor Ort

Mit den entsprechenden Schutz- und Hygienekonzepten konnte Pallhuber in diesem Jahr an vielen seiner Outdoor-Standorte vor Ort präsent sein und seine vielfältige Produkt-Auswahl den Menschen live nahebringen. Zudem hat das Familienunternehmen die regionalen Ladenlokale in Idar-Oberstein, Bad Münstereifel und Bad Herrenalb um drei weitere neue Standorte erweitert. So verwöhnen die erfahrenen Genussberater jetzt auch in Wismar, Norden und in den Pasing Arcaden in München.

Zusätzlich hat das Weinhaus zahlreiche Außenstandpunkte in Zoos und Freizeitpark eröffnet. Besucher können die ganze Genusswelt von Pallhuber zum Beispiel in den Freizeitparks Tazmania Löfflingen, Lochmühle, im Freizeit-Land Geiselwind, Schwaben Park, Bayern Park und auf der Kulturinsel Einsiedel im Landkreis Görlitz entdecken. Das Unternehmen freut sich außerdem besonders darüber, neben dem Allwetterzoo Münster, Zoo Neunkirchen und Zoologischen Garten Eberswalde, nun auch im Zoo Gera, Zoo Neuwied und Zoo Osnabrück vertreten zu sein. So kann es als starker und zuverlässiger Partner eine lange Tradition weiterführen. Sein Anspruch ist es, auch in Zukunft für seine Kunden bundesweit vor Ort zu sein und diese in den Genuss exklusiver Weinerlebnisse zu bringen.

Erfahrung und Innovation vereinen sich in der Geschenke-Welt

Ein weiterer Meilenstein in der langjährigen Firmengeschichte war der Launch der "Geschenke-Welt" im Oktober vergangenen Jahres. Mit dem Online-Shop www.pallhuber-genuss.de erschließt das Unternehmen nicht nur einen neuen Markt, sondern bietet seinen Kunden exquisite Geschenkideen und Probierpakete. Mit diesen vielfältigen Möglichkeiten begleitet das Weinhaus seine Kunden dabei, ihren neuen Lieblingswein zu entdecken. Darüber hinaus können sich diese schnell und direkt über die breite Produktpalette an exklusiven Likören, Spirituosen, Sekten und zusätzlichen Köstlichkeiten informieren.

Die Weihnachtszeit versüßt Pallhuber zusätzlich mit ganz besonderen Kreationen, wie zum Beispiel dem Weihnachts-3er Da Capo. In der Weihnachtswelt finden Kunden exklusive Geschenkideen, darunter auch Weihnachtsliköre und Adventskalender mit einer Auswahl von 24 auserlesenen Spezialitäten. Wer seinen Liebsten zur Weihnachtszeit eine besondere Freude machen möchte, wird in der Weihnachtswelt garantiert schnell fündig. Zudem ist das Einkaufen jetzt noch bequemer möglich, denn neben der Zahlung per Vorauskasse oder Paypal können Kunden die Geschenkideen ebenfalls auf Rechnung bezahlen.

Angesichts dieser vielen positiven Entwicklungen und Errungenschaften, blickt das Familienunternehmen weiterhin optimistisch in die Zukunft. Ganz besonders freut sich das Pallhuber-Team auf das kommende 50-jährige Jubiläumsjahr, das mit exquisiten Genusshighlights gemeinsam mit seinen Kunden gefeiert wird.

Original-Content von: H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell