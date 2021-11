H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG

Pallhuber: Jetzt Weihnachtswelt entdecken und Genussfreude verschenken

Langenlonsheim/Nahe (ots)

Langjährige Erfahrungen als Direktvertrieb sind für die Pallhuber Gruppe maßgeblich, um ihren Kunden den passenden Lieblingswein für jeden Weinmoment bieten zu können. Die Weihnachtszeit versüßt das Weinhaus nun zusätzlich mit ganz besonderen Kreationen und Geschenkideen, die ab sofort in der Weihnachtswelt erhältlich sind.

Pallhuber macht "Lust auf Genuss" - und das bereits seit fast fünfzig Jahren. Das Weinhaus im historischen Weinbauort Langenlonsheim bietet seit seiner Gründung 1972 möglichst unkompliziert besondere Weinerlebnisse für jeden Anlass. In der weitläufigen Genusswelt des Weinhauses können Kunden ihren ganz persönlichen Favoriten finden. Mit langjähriger Erfahrung und individueller Beratung bringen die Weinberater allen Pallhuber-Kunden hochwertige Weine, Liköre und Spezialitäten nahe. Hierfür verkosten die Weinexperten jährlich 3.000 Erzeugnisse aus der Region, Europa und der ganzen Welt, wobei sie größten Wert auf die hochwertige Qualität der Produkte legen. Um auch in der Weihnachtszeit das Passende für jeden besonderen Weinmoment bieten zu können, hat Pallhuber im Online-Geschenke-Shop die Weihnachtswelt eröffnet und ganz besondere Geschenkideen für die Liebsten zusammengestellt.

Besondere Geschenkideen in der Weihnachtswelt von Pallhuber

"Je mehr Freude wir anderen Menschen machen, desto mehr Freude kehrt ins eigene Herz zurück" - Unter diesem Motto steht die Weihnachtswelt von Pallhuber, in der Kunden unter anderem exklusive Weihnachtsliköre in Geschmacksrichtungen wie Spekulatius, Kirschpunsch oder Lebkuchen entdecken können. Abgefüllt in einer edlen Tannenbaum-Flasche versüßen die Liköre nicht nur lange Winterabende, sondern sind ebenfalls perfekt als Geschenk für Familie oder Freunde geeignet. Mit dem süßen Weihnachts-3er-Da Capo hat das Weinhaus extra für die Weihnachtswelt ein neues Genuss-Feuerwerk kreiert. Das Set ist eine Hommage an den Da Capo rosso, das Highlight und den seit Jahrzehnten beliebtesten Wein im Hause Pallhuber. In dem exklusiven Geschenk-Set zur Weihnachtszeit ist neben einer Flasche Da Capo rosso und einer Flasche Da Capo Frizzante auch eine Flasche Da Capo Winterzeit enthalten. Für diese völlig neue Komposition der Da Capo-Reihe haben die Weinexperten den Da Capo Sangiovese mit feinsten, natürlichen Winteraromen veredelt, darunter Gewürznelke, Sternanis und Kardamom. Mit einer fruchtigen Note von Cranberry und Trockenpflaume verströmt der Wein so einen Hauch von Winterzauber.

Pallhuber vereint Erfahrungen in exklusiven Adventskalendern

Die Weihnachtswelt bietet aber noch viel mehr und ist eine wahre Welt voller Genussfreude: Erhältlich sind zum Beispiel weitere exklusive Geschenke wie Eisweinlikör, Champagner, Trockenbeerenauslese oder, als eines der beliebtesten Produkte, der Butterscotch Likör im hochwertigen Geschenkkarton. Besonders stolz ist Pallhuber auf seine beliebten Adventskalender, die nicht nur Vorfreude auf das nahende Fest der Liebe machen, sondern auch Lust auf mehr Genuss. Zum ersten Mal gibt es nicht nur einen, sondern gleich drei Adventskalender, die mit einer Auswahl von 24 exklusiven Köstlichkeiten aufwarten. Neben dem Likör- und Gin-Kalender ist zusätzlich ein Premium-Adventskalender Likör & Destillate erhältlich. In der Auswahl spiegelt sich die Erfahrung der Weinexperten wider: Die Kalender vereinen nur die besten Erzeugnisse aus dem Hause Pallhuber. So können Kunden sowie ihre Familien und Freunde Türchen für Türchen jeden Tag im Advent mit einer delikaten Überraschung genussvoll genießen.

Noch bequemer einkaufen in der Weihnachtswelt

Wer seinen Liebsten zur Weihnachtszeit eine besondere Freude machen möchte, wird in der Pallhuber-Weihnachtswelt schnell fündig. Der Weihnachtseinkauf ist dank Online-Shopping besonders praktisch: Um in den Genuss der exklusiven Weihnachtsgeschenke zu kommen, genügt es, die ausgewählten Produkte inklusive Weihnachtskarte online im Shop auszuwählen - die Lieferung der Geschenke erfolgt direkt via DHL an die gewünschte Lieferadresse. Darüber hinaus macht Pallhuber den Einkauf im Geschenke-Shop künftig noch bequemer und erweitert seine Zahlungsmodalitäten. Neben der Zahlung per Vorauskasse oder Paypal gibt es nun auch die Möglichkeit, die Geschenkideen auf Rechnung zu bezahlen. Zudem wächst die Weihnachtswelt stetig weiter und es erscheinen nachfolgend weitere exklusive Geschenkideen, wie zum Beispiel der erste Whisky im Hause Pallhuber. So können Kunden genussvoll durch die Feiertage kommen und ihren Liebsten eine ganz besondere Freude bereiten.

Original-Content von: H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell