H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG

Pallhuber-Gruppe: Pallhuber Genusswelt live erleben

Langenlonsheim/Nahe (ots)

Die Pallhuber-Gruppe sorgt für exklusive Weinerlebnisse und bietet ihren Kunden seit fast 50 Jahren Genuss in höchster Qualität. Hierbei setzt das Weinhaus ganz besonders auf die persönliche Beratung - und das nicht nur am Telefon. Kunden können die Pallhuber Genusswelt an ausgewählten Außenstandpunkten in ganz Deutschland jetzt wieder live erleben. Die im historischen Weinbauort Langenlonsheim ansässige Pallhuber-Gruppe bietet seit rund fünf Jahrzehnten eine einzigartige Auswahl an hochwertigen Weinen, erstklassigen Likören, exquisiten Direktsäften und ausgewählten Spezialitäten. Auf der Suche nach der besten Qualität verkosten die Weinexperten hierfür jährlich bis zu 3000 Erzeugnisse der Winzer aus der Region, Europas und der ganzen Welt. Inzwischen konnte das Weinhaus bereits über 250.000 Kunden mit seinem Konzept überzeugen und ausgewählte Weine als Direktvertrieb direkt nach Hause liefern. Neben weiteren Service-Angeboten, wie dem exklusiven Online-Shop "Geschenke-Welt", der unter https://pallhuber-genuss.de/ erreichbar ist, lädt Pallhuber mehrfach im Jahr zu Weinevents mit Kunden und ist ebenso in regionalen Ladenlokalen sowie mit verschiedenen Outdoor-Standpunkten präsent. Aufgrund der Pandemie war dieser wertvolle Austausch mit Kunden und Interessenten in den vergangenen anderthalb Jahren kaum möglich. Das ändert sich nun: Angesichts der fallenden Corona-Zahlen und Lockerungen sind die Außenstände des Weinhauses in Parks und Zoos mit großem Erfolg endlich wiedereröffnet worden und die ersten kleinen Weinevents können stattfinden. Weinhaus öffnet Outdoor-Standpunkte und Ladenlokale Die Pallhuber-Gruppe freut sich darüber, die Menschen wieder an verschiedenen Außenstandpunkten in ganz Deutschland begrüßen und die Genusswelt des Weinhauses direkt live vor Ort präsentieren zu können. Neben den Ladenlokalen in Idar-Oberstein, Bad Münstereifel und Bad Herrenalb hat der Familienbetrieb aktuell seine Stände und Hütten in Zoos und Freizeitparkts eröffnet. Während die Stände im Zoo Gera und Zoo Neuwied demnächst öffnen, können Interessenten im Allwetterzoo Münster, Zoo Neunkirchen und Zoologischen Garten Eberswalde bereits die ganze Genusswelt von Pallhuber entdecken und probieren. Auch in den Freizeitparks Tazmania Löfflingen, Lochmühle, im Freizeit-Land Geiselwind, Schwaben Park, Bayern Park und auf der Kulturinsel Einsiedel im Landkreis Görlitz verwöhnen die erfahrenen Genussberater die Besucher mit kleinen Probierschlückchen. Bestellungen für Weine, Säfte oder Liköre nehmen die Berater direkt vor Ort entgegen. Die Lieferung der ausgewählten Favoriten erfolgt mit Spedition, sodass die Besucher ihren Aufenthalt im Zoo oder Park ganz entspannt fortsetzen können. Selbstverständlich beachtet das Weinhaus bei seinen Outdoor-Standpunkten weiterhin die Corona-Regeln und arbeitet mit den entsprechenden Schutz- und Hygienekonzepten. Pallhuber-Gruppe startet erste Weinevents mit Stammkunden Auch in Zeiten der Pandemie haben die Kunden dem Weinhaus stets die Treue gehalten. Umso mehr freut sich das Team darüber, diese nun endlich wieder persönlich begrüßen und in den Genuss erlesener Wein- oder Likörspezialitäten bringen zu können. Die ersten Weinevents haben bereits für eine beeindruckende Resonanz gesorgt: So haben sich viele Kunden über die Möglichkeit gefreut, neue Produkte wie den "Lust auf Genuss Rosé" oder den Ingwerlikör probieren zu können. Da einige Weinexperten ihre Kunden bereits über viele Jahre betreuen und eine vertrauensvolle Beziehung zu ihnen aufgebaut haben, war die Freude über das persönliche Wiedersehen mit den Genussberatern entsprechend groß. Besonders die enge Verbindung zwischen Kunden und Beratern macht den Kern der Arbeit von Pallhuber aus und erfüllt das Team mit Stolz. Das Anliegen des Weinhauses ist es, auch nach fast 50 Jahren exklusive Weinerlebnisse so unkompliziert wie möglich zu machen - von der Beratung und Auswahl der Produkte über die Lieferung bis hin zum Genuss der auserwählten Weine.

Original-Content von: H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell