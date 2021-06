H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG

Erfahrungen sprechen für sich: Pallhuber zum vierten Mal als "Haus der prämierten Weine" ausgezeichnet

Langenlonsheim/Nahe (ots)

Pallhuber hat es sich zur Aufgabe gemacht, "Lust auf Genuss" in höchster Qualität zu bieten. Mit diesem Konzept konnte die Unternehmensgruppe nicht nur ihre inzwischen 250.000 Kunden überzeugen - die Qualitätsweine, Sekte, Spirituosen und Säfte erhalten zudem regelmäßig Auszeichnungen. Das Weinhaus selbst wurde bereits mehrfach zum "Haus der prämierten Weine" gekürt.

Seit fast fünf Jahrzehnten bringt Pallhuber seine Kunden bereits in den Genuss von hochwertigen lokalen und internationalen Weinen, exklusiven Likören, ausgewählten Spezialitäten und Direktsäften. Die Gründung 1972 legte den Grundstein für die bis heute bestehenden Werte des Unternehmens: Persönliche Beratung und eine hochwertige Qualität der Produkte haben für das Weinhaus oberste Priorität, um im Sinne der Firmenphilosophie "Lust auf Genuss" auf höchstem Niveau zu bieten. Die Berater des Familienbetriebs im historischen Weinbauort Langenlonsheim legen dabei größten Wert darauf, für jeden Kunden den passenden Lieblingswein zu finden - ganz nach persönlichem Geschmack und individuellen Vorlieben. Dafür verkosten die Weinexperten jährlich 3.000 Weine aus der Region, Europa und der ganzen Welt. Mit Erfolg: Das Weinhaus Pallhuber ist aufgrund seiner prämierten Qualitätsweine von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz bereits zum vierten Mal als "Haus der prämierten Weine" ausgezeichnet worden. Zudem haben ausgewählte Spirituosen und Direktsäfte der Pallhuber Gruppe eine Auszeichnung der Deutschen Landwirtschaft-Gesellschaft (DLG) erhalten. Auch in renommierten Verkostungswettbewerben wie "Mundus Vini" und der "Berliner Wein Trophy" überzeugen die Weine und Sekte von Pallhuber regelmäßig.

Wein- und Sektprämierung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz nur für qualitativ hervorragende Weine

Den Titel "Haus der prämierten Weine" in Form eines Hausschildes erhalten lediglich Winzer, Erzeugergemeinschaften und Kellereien von der Landwirtschaftskammer RLP, die im laufenden Jahr besonders viele Prämierungserfolge beim größten regionalen Qualitätswettbewerb für Wein und Sekt verzeichnen können. Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme ist eine repräsentative Anzahl von Weinen entsprechend der Betriebsgröße und der erzielten Prämierungen. Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz führt die Wein- und Sektprämierung bereits seit vielen Jahren durch, um qualitativ herausragende Weine und Sekte zu fördern. Hierbei werden jährlich über 16.000 Qualitätsweine und Sekte zur Prämierung angestellt, von denen nur deutlich über dem Durchschnitt liegende Erzeugnisse eine Auszeichnung in Form einer Kammerpreismünze in Gold, Silber oder Bronze erhalten. Bewertungsgrundlage ist das in der Weinverordnung vorgeschriebene Bewertungsschema für die amtliche Qualitätsweinprüfung, wobei die Erzeugnisse auf Geruch, Geschmack und Harmonie überprüft und mit Punkten bewertet werden.

Jahrelange Erfahrungen zahlen sich aus: Pallhuber-Weine mit Kammerpreismünzen ausgezeichnet

Nachdem Pallhuber 2020 bedingt durch Corona weniger Produkte als üblich bei der "Landes Wein- und Sektprämierung" anstellen konnte, hat das Weinhaus nun für das laufende Prämierungsjahr 2021 bereits vier Preismünzen erhalten. Besonders überzeugend ist der "Lust auf Genuss Cuvée", ein trockener Rotwein, der mit einer Preismünze in Gold ausgezeichnet wurde. Er besticht mit Fruchtaromen aus Pflaumen, Kirschen und Johannisbeeren, einer feinen Holzwürze und nussigen Noten. Die Silberne Preismünze wurde ebenfalls an einen Wein aus der "Lust auf Genuss"-Kollektion der Pallhuber-Gruppe vergeben: Der trockene Weißwein zeichnet sich durch seine süß-saure Melange aus grünen Äpfeln, saftigen Aprikosen und schönen mineralischen Akzenten aus. Ebenfalls mit einer Kammerpreismünze in Silber ist der Rotling trocken ausgezeichnet worden. Der vierte prämierte Wein aus dem Hause Pallhuber ist der prickelnd-anregende Rotling lieblich, der mit einer Bronze-Preismünze belohnt wurde.

Höchste Bewertungen für die Pallhuber-Gruppe bei der DLG-Prämierung

Doch nicht nur die Pallhuber-Weine beeindrucken, auch Spirituosen und Säfte des Weinhauses werden regelmäßig prämiert - so etwa mit der DLG-Prämierung, bei der Lebensmittel eine Auszeichnung in Gold, Silber und Bronze entsprechend einer bestimmten Punktzahl erhalten. Die Produkte müssen hierbei nicht nur eine sensorische Analyse bestehen, sondern werden ebenfalls Labortests sowie einer Zubereitungs-, Verpackungs- und Kennzeichnungsprüfung unterzogen. Die DLG-Prämierung in Gold erhalten nur Lebensmittel, die alle Testkriterien ohne Abstriche erfüllen.

Aktuell haben zehn Liköre und Spirituosen aus dem Weinhaus Pallhuber die Prüfer in allen Kriterien überzeugt und mit der Prämierung in Gold die höchste Bewertung erhalten - darunter der Butterscotch Likör, der Salz-Caramell-Sahne Likör und der Gin "My Lord". In der Produktkategorie Säfte ist der Regent & Portugieser Traubensaft mit Gold ausgezeichnet worden. Im August stellt das Weinhaus sein komplettes Saftsortiment zur Prämierung an - und hofft, so noch weitere Auszeichnungen zu erhalten.

Original-Content von: H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell