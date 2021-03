TVB Wilder Kaiser

Mit der „Stornogarantie“ in die Region Wilder Kaiser

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ellmau (ots)

Gratis-Storno bis zu 48 Stunden vor Anreise sowie die „Geld-Zurück-Garantie“ machen eine sorgenfreie Buchung für den Sommerurlaub am Wilden Kaiser möglich.

Auch wenn im Moment viele Dinge ungewiss sind, eines wissen wir ganz genau: Im Sommer wollen wir Urlaub machen, draußen in der Natur unterwegs sein und das Leben in vollen Zügen genießen. Natürlich mit größtmöglicher Sicherheit – und das fängt bereits bei der Buchung an. Dementsprechend verlängert die Region Wilder Kaiser die sogenannte „Stornogarantie“.

Auf einen Blick:

- Gratis-Storno ohne Angabe von Gründen bis 2, 7 oder 10 Tage vor Anreise (Vermieter*innen können sich einer der Kategorien zuordnen) - Gratis-Storno bis zum Anreisetag bei Grenzschließung, Einreiseverbot in die Region Wilder Kaiser oder Ausreiseverbot aus der Heimatgemeinde - Gratis-Storno im Falle einer Reisewarnung des zuständigen Ministeriums für den Urlaubsort in der Region Wilder Kaiser - Kostenfreie Ersatzunterkunft für positiv getestet Personen sofern notwendig

Geld zurück innerhalb von 7 Werktagen

Sollte der Fall eintreten, dass die gebuchte Reise tatsächlich nicht angetreten werden kann, garantieren die Gastgeber*innen ihren Gästen, dass sie ihre Anzahlung innerhalb von 7 Werktagen rücküberwiesen bekommen.

Prävention, Kontaktnachverfolgung, Testen

„Unsere Präventionskonzepte, die Maßnahmen zu Kontaktnachverfolgung und Besucherlenkung sowie das umfangreiche Testangebot für Gastgeber*innen und Gäste schaffen Vertrauen in den Urlaub am Wilden Kaiser. Die Sehnsucht nach Urlaub spiegelt sich auch in der Buchungslage wider: Für den Sommer 2021 und den Winter 2021/22 ist sie aktuell sehr gut“, Lukas Krösslhuber, Geschäftsführer des Tourismusverband Wilder Kaiser.

Alle Unterkünfte in der Region Wilder Kaiser mit "Stornogarantie" finden Sie hier, sowie einen Überblick über alle Sommer Aktivitäten - vom Bergsport über Genuss-Radtouren bis hin zu kulinarischen Highlights - in der Region Wilder Kaiser.

Original-Content von: TVB Wilder Kaiser, übermittelt durch news aktuell