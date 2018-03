"Unter 20 EUR": Neues Shopping-Angebot bei eBay für Produkte für 20 Euro oder günstiger

Dreilinden / Berlin (ots) - Neue zentrale Anlaufstelle bietet Millionen an Artikeln aus hunderten Kategorien inklusive kostenlosem Versand

Shoppen ohne schlechtes Gewissen in einem brandneuen Look. Mit dem neuen Shopping-Angebot "Unter 20 EUR" startet der Online-Marktplatz eBay eine Anlaufstelle für die besten Artikel aus hunderten von Kategorien im Festpreisformat mit Preisen von 20 Euro oder weniger inklusive kostenlosem Versand.

Ob Lidschatten für 5 Euro oder die besten iPhone-Hüllen für 8 Euro - "Unter 20 EUR" (eBay.de/Unter-20) bietet an einer zentralen Stelle Millionen neue und beliebte Artikel, die in jedes Budget passen. Kategorieübergreifend können Online-Shopper Trendprodukte nach dem Preis sortiert suchen, von Männer- und Frauenbekleidung, über Fitnessartikel bis zu Einrichtungsgegenständen und vielem mehr. eBay-Käufer suchen beispielsweise häufig nach "Kosmetik unter 4 Euro" oder "Technik unter 6 Euro". "Nichts übertrifft das Gefühl, tolle Artikel zu einem großartigen Preis zu finden. Mit 'Unter 20 EUR' wird die Suche nach neuen, preisgünstigen Artikeln bei eBay ganz einfach und macht Spaß", erklärt Bradford Shellhammer, Head of Engagement & Personalization bei eBay.

Zu den Produkten, die bei "Unter 20 EUR" angeboten werden, gehören:

- 1 EUR Wandtattoo (http://www.ebay.de/itm/221897038645) - 2 EUR Folienballon (http://www.ebay.de/itm/262689117015) - 5 EUR LED Streifen Band (http://www.ebay.de/itm/361215158644) - 5 EUR USB Ladegerät (http://www.ebay.de/itm/371349590234) - 6 EUR Sonnenbrillen (http://www.ebay.de/itm/261443345366) - 7 EUR Damen Top (http://www.ebay.de/itm/173051113793) - 8 EUR Elektrischer Dosenöffner (http://www.ebay.de/itm/222607621391) - 8 EUR Kissenhülle (http://www.ebay.de/itm/161882105570) - 8 EUR Kopfhörer (http://www.ebay.de/itm/162889787436) - 10 EUR Caps (http://www.ebay.de/itm/361840711744) - 10 EUR Halskette (http://www.ebay.de/itm/252977395245) - 10 EUR Hamburger Presse (http://www.ebay.de/itm/282281867571) - 11 EUR Sneaker (http://www.ebay.de/itm/352008436159) - 13 EUR Armbanduhr (http://www.ebay.de/itm/331670689256) - 13 EUR Trainingsjacke (http://www.ebay.de/itm/152901272368) - 14 EUR Mini BT Lautsprecher (http://www.ebay.de/itm/400690624850) - 15 EUR FM Transmitter (http://www.ebay.de/itm/112410153812) - 15 EUR Lautsprecher (http://www.ebay.de/itm/401430768541) - 15 EUR Pumps (http://www.ebay.de/itm/382387923161) - 19 EUR Beany Kopfhörer (http://www.ebay.de/itm/142705773399)

"Unter 20 EUR" ist das neueste Angebot von eBay, das das Kauferlebnis an die individuellen Interessen und Bedürfnisse jedes einzelnen Käufers anpasst. Es folgt damit dem kürzlich angekündigten Start der Produktsuchen "Find it on eBay" und "Image Search" - zwei Funktionen, mit denen Kunden mit online gefundenen Bildern oder den eigenen Smartphone-Fotos bei eBay nach entsprechenden Produkten suchen können, um unter den 1,1 Milliarden Angeboten genau das zu finden, was zu ihnen passt.

Weitere Informationen zu eBay erhalten Sie unter presse.ebay.de. Tagesaktuelle Meldungen von eBay gibt es im Pressebereich und auf unserem Twitter-Account @eBayDE_News.

Über eBay:

eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay, StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch 'Connected Commerce' wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist heute einer der weltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot von einer einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2017 wurden auf dem eBay-Marktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt. Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörenden Marken sind zu finden unter presse.ebay.de sowie ebayinc.com.

