Dreilinden / Berlin (ots) - Alle 15 Sekunden wird bei https://eBay.de ein LEGO® Produkt gekauft // LEGO® Inventar bei eBay.de in den letzten zehn Jahren mehr als versechsfacht // Top 3 Suchbegriffe: LEGO® Star Wars[TM], LEGO® Technik und LEGO® Duplo

Die Marke LEGO® war und ist fester Kindheitsbestandteil. In diesem Jahr feiert der LEGO® Stein 60 Jahre und auch bei eBay sind die bunten Bausteine begehrt: Alle 15 Sekunden wird bei eBay.de ein LEGO® Produkt gekauft.

Anlässlich des 60. Geburtstags des LEGO® Steins hier ein Blick auf die spannendsten Fakten zu der Marke LEGO® bei eBay.de.

LEGO® Produkte werden immer beliebter: sechsmal mehr Inventar als 2008

Wie viel Spaß das Bauen und Spielen mit LEGO® Produkten macht, zeigt sich an der steigenden Nachfrage: Das LEGO® Inventar bei eBay.de hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als versechsfacht. Das belegen auch die Suchanfragen: Die Marke LEGO® und LEGO® Duplo sind unter den Top 10 aller eingegebenen Suchbegriffe bei eBay.de. LEGO® Star Wars[TM] ist zudem der meistgesuchte Begriff in der Spielzeugkategorie bei eBay.de.

Die beliebtesten LEGO® Sets bei eBay.de sind LEGO® Star Wars[TM], LEGO® Technik und LEGO® Duplo - nach diesen wurde 2017 am meisten gesucht.

Neben Neuware von professionellen Händlern verkaufen bei eBay.de auch viele private Verkäufer ihre LEGO® Bausteine und Sets und tragen so den Spielspaß von einem ins nächste Kinderzimmer. Immer wieder tauchen bei eBay.de LEGO® Sammlerstücke auf, die für großgewordene Kinder von ganz besonderem Wert sind, z.B. das LEGO® Star Wars[TM] Ultimate Collector's Millennium Falcon (10179) Set (s. beigefügte Übersicht über die beliebtesten LEGO® Sets, die im Handel ausverkauft, aber noch bei eBay.de zu finden sind).

Seit letztem Jahr gibt es bei eBay eine übersichtliche Veranschaulichung der gesamten Vielfalt von LEGO® Produkten in Form einer eigenen LEGO® Markenwelt (http://bit.ly/2GfdxOu), in der Fans auf einen Blick ihre Lieblingsartikel finden können. In 21 Themenwelten können Kunden die gesamten Produktlinien wie zum Beispiel "LEGO® Star Wars[TM]", "LEGO® Ninjago", "LEGO® Castle" oder "LEGO® Friends" entdecken. Käufer können auf der Suche nach Bestsellern, Neuheiten, Raritäten oder anlassbezogen durch die Seite navigieren. Eine altersbezogene Suche ist ebenfalls integriert. Zusätzlich bereichern Videos die LEGO® Markenwelt bei eBay.

Die spannendsten Fakten im Überblick:

- Alle 15 Sekunden wird bei eBay.de ein LEGO® Produkt gekauft. - Das LEGO® Inventar bei eBay.de hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als versechsfacht. - Die Marke LEGO® als solches und die Produktlinie LEGO® Duplo sind unter den Top 10 Suchanfragen bei eBay.de. - LEGO® Star Wars[TM] ist der meistgesuchte Begriff in der Spielzeugkategorie bei eBay.de. - Die beliebtesten LEGO® Sets bei eBay.de sind LEGO® Star Wars[TM], LEGO® Technik und LEGO® Duplo - danach wurde 2017 am häufigsten gesucht.

Das Bildmaterial und die Pressemitteilung mit zusätzlichen Daten und Fakten können Sie hier downloaden: http://bit.ly/2na4oib.

Alle Infos sowie diese Meldung finden Sie auch im eBay Pressecenter: http://bit.ly/2negma2.

