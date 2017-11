Das eBay Plus WOW! Wochenende - mit 15 Prozent Rabatt schon vor der Cyber Week sparen

Dreilinden / Berlin (ots) - Mit dem Gutscheincode PLUSMAS 15 Prozent Rabatt mit eBay Plus auf über 1.000 WOW! Angebote / Aktionszeitraum: 16. bis 19. November 2017 / Zusätzlich bis zu 50 Prozent Rabatt bei der eBay Cyber Week

Mit dem Weihnachtsshopping kann man gar nicht früh genug anfangen! Grund genug für eBay, bereits eine Woche vor der sogenannten Cyber Week allen eBay Plus-Kunden mit dem Coupon-Code PLUSMAS 15 Prozent Rabatt auf über 1.000 WOW! Angebote anzubieten. Unter https://www.ebay.de/rpp/wow-plus-gutschein finden Kunden bis einschließlich 19. November Angebote aus den Kategorien "Haus & Garten", "Fashion", "Elektronik" und "Autozubehör".

Darüber hinaus gibt es Top-Deals für ausgewählte Markenprodukte wie zum Beispiel:

- MacBook Air 13'', Intel Core i5 1,8 GHz, 8 GB RAM, 128 GB SSD Festplatte, 2017 von Apple, mit Rabatt nur 816,00 Euro - iPad Pro 10.5, 64 GB, WiFi, 2017, in space-grey und silver von Apple, mit Rabatt nur 589,90 Euro - Galaxy S8, 64 GB von Samsung, mit Rabatt nur 489,90 Euro - ARTISAN Kuechenmaschine 5KSM175PS, 4,8 Liter, von KitchenAid, mit Rabatt nur 339,00 Euro - Crystal 2.0 Wassersprudler Titan Promopack inkl. Zubehör von Sodastream, mit Rabatt nur 98,60 Euro - Rundhals-Herrenpullover in versch. Farben von U.S. Polo, mit Rabatt nur 25,49 Euro

Und so gehts

Um den Coupon in Anspruch nehmen zu können, kaufen die Nutzer einfach ihren Wunschartikel unter https://www.ebay.de/rpp/wow-plus-gutschein, wählen in der Kaufabwicklung PayPal aus, geben den Gutscheincode ein und zahlen den Artikel per PayPal. Der Gutscheinwert wird automatisch abgezogen und ist in den Zahlungsdetails zu sehen. Der Gutscheinwert beträgt 15 Prozent bis zu einem maximalen Rabatt von 50 Euro pro Kauf und ist einmal einlösbar.

Nach dem eBay WOW! Wochenende ist vor der eBay Cyber Week

Auch nach dem eBay WOW! Wochenende lässt es sich zur Cyber Week bei eBay kräftig shoppen - und zwar aus einer Auswahl von mehr als 5.000 Artikeln. Alle eBay Nutzer erhalten vom 24. bis einschließlich 27. November auf über 5.000 Angebote bis zu 50 Prozent Rabatt auf Top-Marken. Zusätzlich erhalten eBay Plus-Mitglieder einen 20-Euro-Gutschein bei einem Mindestbestellwert von 50 Euro.

Unter den täglich wechselnden Angeboten sind Top-Deals wie z.B.:

- Top Smartphones zu Spitzenpreisen (unter anderem Apple, Samsung, Lenovo) - Apple MacBooks und diverse Marken Notebooks - Spielekonsolen (Playstation VR) und beliebte Games - Accessoires und Zubehör für Handys & Computer (Marken Lautsprecher und Festplatten) - Kaffeeautomaten von Krups und Delonghi - Werkzeug von Makita, Bosch und Einhell - Angebote für die Küche von Besteck (WMF, Villeroy & Boch) bis Küchenmaschinen (Bosch, Kitchenaid) - Smarte Technik für Haus und Hof (Netamo, AVM, Logitech) - Pflegegeräte von Braun, Philips bis Oral B - Trendige Sneakers, Fashion sowie Sport & Outdoorbekleidung von Top-Marken (Adidas, Lacoste, Timberland, Nike, Superdry)

Tiefpreisgarantie verspricht die besten Preise

Wie immer gilt auch bei diesen Angeboten die eBay Tiefpreisgarantie. Damit garantiert eBay, dass der Preis eines WOW! Angebots mindestens ebenso guenstig ist wie bei einer Reihe großer Wettbewerber wie zum Beispiel amazon.de, otto.de oder zalando.de. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, passt eBay den Preis des eigenen Angebots dem des Wettbewerbsangebots an. Findet ein Käufer hier ein Angebot, das bei einem definierten Wettbewerber noch guenstiger ist, wird es von eBay geprueft. Anschließend passt eBay den Preis an, stellt einen Gutschein über die Preisdifferenz aus und der Artikel kann zum guenstigsten Preis gekauft werden. Alle Details zur Preisgarantie gibt es unter https://pages.ebay.de/wow-tiefpreisgarantie/.

Über eBay Plus

eBay Plus ist der Premium-Service für Käufer, der Einkaufen bei eBay noch einfacher und sorgloser macht. Für 19,90 Euro im Jahr ist fuer Kunden der Premium-Versand aller eBay Plus-Artikel kostenfrei. Gefällt etwas nicht, können die bestellten Artikel innerhalb eines Monats kostenlos zurueckgesendet werden. Zudem profitieren eBay Plus-Kunden von Aktionsangeboten und Rabatten. Unter einer gebuehrenfreien Telefonnummer können sich Kunden außerdem an einen speziellen Premium-Kundenservice wenden.

Das Bildmaterial und die Pressemitteilung können Sie hier downloaden: http://bit.ly/2zHEmdg. Alle Infos sowie diese Meldung finden Sie auch im eBay Pressecenter unter http://bit.ly/2zFcWFr.

Über eBay

eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) ist ein global fuehrendes Unternehmen im Bereich Handel. Die zum Unternehmen gehörenden Plattformen eBay, StubHub sowie eBay Classifieds verbinden Millionen Käufer und Verkäufer auf der ganzen Welt und schaffen durch 'Connected Commerce' wirtschaftliche Chancen und neue Möglichkeiten für alle. eBay wurde 1995 in San Jose, Kalifornien, gegruendet und ist heute einer der weltweit größten und lebendigsten Marktplätze mit einem Angebot von einer einzigartigen Breite und Tiefe. Im Jahr 2016 wurden auf dem eBay-Marktplatz Waren im Wert von 84 Milliarden US-Dollar gehandelt. Mehr Informationen über das Unternehmen und die zu ihm gehörenden Marken sind zu finden unter www.ebayinc.com.

Pressekontakt:

Marita Wünsch | eBay Group Services GmbH | Unternehmenskommunikation

Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Europarc Dreilinden

Tel: +49 (0)30. 8019. 5381 | E-Mail: presse@ebay.de

Auf unserer Website: presse.ebay.de



Jessica Steffenhagen | achtung! GmbH | Senior Account Manager

Straßenbahnring 3, 20251 Hamburg

Tel: +49 (0)40. 450210. 695 | E-Mail: jessica.steffenhagen@achtung.de

Original-Content von: eBay GmbH, übermittelt durch news aktuell