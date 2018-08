Elton John als Rapper? Neuer Snickers®-Werbespot liefert den Beweis

Chicago (ots/PRNewswire) - Captain Fantastic Elton John, der seine Fans normalerweise mit bittersüßen Balladen und weltbekannten Hymnen in den Bann zieht, kehrt in einem neuen SNICKERS®-Werbespot mit einem Schlag zurück - aber so, wie man ihn noch nie gesehen hat. In dem cleveren neuen Werbespot, der am 1. September 2018 zum ersten Mal ausgestrahlt wird, betritt Elton in einem Rap-Battle die Hip-Hop-Szene als die Personifizierung eines amerikanischen Künstlers, Boogie, der plötzlich ein hungerbedingtes Formtief erlebt.

Die erste Szene ist eine House-Party, wo sich die aufstrebenden Rapper Emarr Kuhomano und Monique Lawz einen MC-Battle liefern. Plötzlich betritt Sir Elton in seinem kultigen roten Glitzeranzug mit Glitzerbrille die Runde. Ewas fehl am Platz, trällert Elton einen seiner größten Hits "Don't Go Breaking My Heart", was die Menge humorvoll erschaudern lässt. Femi Nylander, britischer Rapper aus Oxford, weiß sich zu helfen und bietet Elton einen SNICKERS®-Riegel an, um den Beat zu retten. Der echte Boogie kehrt zur alten Form zurück.

"Es ist allgemein bekannt, dass ich ein Fürsprecher des Hip-Hop bin. Aus diesem Grund wollte ich mitmachen - ich konnte mit Boogie und einigen talentierten britischen Hip-Hop-Künstlern abhängen" sagte Elton John. "Mich hat auch angesprochen, wie die neue SNICKERS®-Werbung auf humorvolle Weise darstellt, wie Hunger zu einem Formtief führen kann. Junge Menschen können sich damit identifizieren, schließlich ist Hip-Hop heute eine der einflussreichsten Musikrichtungen der Welt."

"Wir knüpfen an das Motto 'Du bist nicht Du, wenn du hungrig bist' an, das bei den Verbrauchern so gut angekommen ist. Wir freuen uns, dass die Story mit diesem neuen Werbespot ihre Fortsetzung findet", sagte Dale Green, SNICKERS® Global Brand Director. "Als wir das Rap-Battle-Konzept entwickelten, war uns gleich klar, dass Elton John die perfekte Besetzung sein würde, um es zum Leben zu erwecken. Er ist auf der ganzen Welt für seinen unverwechselbaren Mix aus Musik, Stil und Humor bekannt, und das resoniert gut mit der Marke SNICKERS®."

Boogie, bei Eminem Shady Records unter Vertrag, sagte: "Die Arbeit mit Elton am Set für diese neue SNICKERS®-Werbung hat alle meine Erwartungen übertroffen. Er nimmt sich Zeit, ist witzig und unglaublich talentiert! Mit ihm und den Hip-Hop-Newcomern Femi Nylander, Emarr Kuhomano und Monique Lawz war es eine unglaubliche Ansammlung an Künstlertalent."

Dieser Werbespot knüpft an den SNICKERS® 'Umkleide'-Werbespot mit Joan Collins und Stephanie Beacham von 2012 und den 'Mr. Bean Kung-Fu Master'-Spot von 2014 an.

Den neuen SNICKERS®-Werbespot kann man auf www.snickers.co.uk anschauen. Fans finden weitere Informationen bei SNICKERS® auf Facebook (Facebook.com/SNICKERS), Twitter (Twitter.com/SNICKERS), Instagram (Instagram.com/SNICKERS) und www.SNICKERS.com. Unter #EatASNICKERS können sie ihre Erlebnisse auf den Social-Media-Plattformen teilen.

