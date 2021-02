FSM e.V.

Safer Internet Day 2021

Gemeinsam für ein besseres Internet

Heute ist Safer Internet Day, der internationale Aktionstag für mehr Sicherheit im Internet. Bei zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen online sowie offline dreht sich weltweit wieder alles um die Möglichkeiten, aber auch Risiken in unserer heutigen digitalisierten Lebenswelt - und um die Frage, wie wir das Internet von Morgen ein Stück weit besser machen können.

Verbund Safer Internet DE: Sechs Partner, ein Ziel

Gemeinsam für ein besseres Internet - das internationale Motto des Safer Internet Day 2021 beschreibt auch das Ziel der Zusammenarbeit der sechs Partner im Verbund Safer Internet DE.

Anlässlich des Aktionstags informieren die Partner über ihre Unterstützungsangebote in den Bereichen INFORMATION - BERATUNG - MELDEN: die Medienkompetenzinitiative klicksafe stellt wichtige Informationen zu den Möglichkeiten und Gefahren der Internetnutzung bereit, die Nummer gegen Kummer unterstützt ratsuchende Kinder, Jugendliche und Eltern am Telefon oder online mit Beratung bei "Web-Sorgen" und die Meldestellen von jugendschutz.net und die Internet-Beschwerdestelle.de (gemeinsam umgesetzt von eco - Verband der Internetwirtschaft e.V. und FSM - Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V.) bieten Nutzern die Möglichkeit, problematische Online-Inhalte - auch anonym - zu melden.

"Für uns im Verbund ist jeder Tag ein Safer Internet Day", sind sich die Partner einig, "denn unsere Angebote bieten wichtige Werkzeuge für eine möglichst unbeschwerte Nutzung der digitalen Möglichkeiten sowie für den kompetenten Umgang mit Gefährdungen in der heutigen digitalen Lebenswelt."

Mitmachen erwünscht

Traditionell initiiert und koordiniert klicksafe die Aktivitäten zum Safer Internet Day (SID) in Deutschland und setzt den Schwerpunkt in diesem Jahr auf das Thema "Meinungsbildung zwischen Fakt und Fake".

Am Safer Internet Day sind alle Interessierten herzlich eingeladen den vielfältigen Informationen zum Beispiel online unter den Hashtags #SaferInternetDay, #SID2021, #WerMachtMeineMeinung oder #FaktenSchützen zu folgen, Beiträge zu liken und zu teilen oder auch eigene Posts zu erstellen und so dabei mitzuhelfen, die Aufmerksamkeit für Themen rund um ein besseres Internet zu erhöhen.

klicksafe Für Kinder, Jugendliche sowie für Eltern, Lehrkräfte und alle anderen Interessierten haben die klicksafe-Expert:innen ein vielfältiges Angebot an Broschüren, Videos und Checklisten zur Meinungsbildung und Falschnachrichten im Internet entwickelt, darunter das neue klicksafe- Handbuch "Ethik macht klick. Meinungsbildung in der digitalen Welt", die neue Broschüre "Vertraust du noch oder checkst du schon?" zu Falschmeldungen und Verschwörungsideologien sowie das interaktive Spiel für Jugendliche "Im Bunker der Lügen". Um über Falschinformationen im Netz aufzuklären, startet klicksafe zudem die Mitmachaktion #FaktenSchützen.

Alle neuen Materialien und Angebote stehen ab dem 09.02. zum Download auf klicksafe.de/sid zur Verfügung.

eco

Die eco Beschwerdestelle und die Polizei Köln veranstalten am 09.02. von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr einen Online-Workshop unter dem Titel: "Fake und die möglichen Folgen eines Irrtums - sicher sozial netzwerken, statt den Falschen ins Netz zu gehen".Eine Anmeldung zu der Veranstaltung mit den Schwerpunkten "politische Meinungsbildung" und "sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige" ist bis zum Veranstaltungsbeginn online möglich.

FSM

Die FSM erklärt zum Safer Internet Day in einem Video, wie man illegale Online-Inhalte an die FSM-Beschwerdestelle melden kann. Um ein möglichst breites Publikum zu erreichen und viele Menschen zu motivieren, sich bei der Beschwerdestelle zu melden, wird das Video mit Untertiteln und in Gebärdensprache angeboten. Das Video ist unter www.fsm.de und auf Facebook und YouTube verfügbar.

FSM-Geschäftsführer Martin Drechsler wird das Engagement der FSM zur Stärkung der Medienkompetenz in einer hochrangig besetzten Digitalkonferenz zum Thema "Digitale Plattformen und Gesellschaft - Wie können wir die gesellschaftliche Teilhabe am digitalen Fortschritt und die Debattenkultur im Netz fördern?" des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz und des Digitalverbands Bitkom vorstellen.

Im Rahmen des Medienkompetenzprojekts weitklick veranstaltet die FSM außerdem eine Online-Podiumsdiskussion: Im Livestream auf YouTube diskutieren eine Schulleiterin, ein Journalist, ein YouTube-Profi, eine Medienpädagogin und eine Schülerin zum Thema "Wem kann ich trauen? - Medien- und Nachrichtenkompetenz in einer digitalen Welt".

jugendschutz.net

Passend zum diesjährigen Safer Internet Day veröffentlicht jugendschutz.net einen Info-Artikel, der sich mit grundlegenden Fragen zum Thema "Fake News" auseinandersetzt sowie über das Onlineangebot klick-tipps.net Empfehlungen zu Kinderseiten, die sich mit der Thematik beschäftigen.

Nummer gegen Kummer

Die Nummer gegen Kummer bietet am 10.02. einen Themen-Chat mit dem Fokus "Stress im Netz" an: Ratsuchende Kinder und Jugendliche können im Live-Chat (14-18 Uhr) unter www.nummergegenkummer.de anonym und kostenfrei mit den Berater*innen der Nummer gegen Kummer über ihre Web-Sorgen chatten.

Eine Übersicht zu weiteren Projekten, Aktionen und Mitmachmöglichkeiten ist auf der Aktionsseite für den SID 2021 zu finden.

SID international: www.saferinternetday.org und www.betterinternetforkids.eu

Über den Safer Internet Day

Der Safer Internet Day (SID) ist ein weltweiter Aktionstag für mehr Online-Sicherheit und für ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche. Er findet seit 2004 immer am Dienstag der zweiten Februarwoche statt und setzt jedes Jahr einen neuen thematischen Schwerpunkt im Rahmen des internationalen Mottos "Together for a better internet". In Deutschland wird der Safer Internet Day von der EU-Initiative klicksafe koordiniert.

klicksafe fördert die Online-Kompetenz der Menschen und unterstützt den kompetenten und kritischen Umgang mit dem Internet durch vielfältige Angebote. Die EU- Initiative ist politisch und wirtschaftlich unabhängig und wird in Deutschland von den Medienanstalten in Rheinland-Pfalz (Koordinator) und in Nordrhein-Westfalen umgesetzt. Auf der Website www.klicksafe.de finden Nutzer:innen eine Vielzahl von aktuellen Informationen, praktischen Tipps und Unterrichtsmaterial zu digitalen Diensten und Themen. Die Zielgruppen sind Lehrkräfte, Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern, Kinder, Jugendliche und Multiplikatoren.

