Ontario Teachers' ernennt Jo Taylor ab 1. Januar 2020 zum President und CEO in Nachfolge von Ron Mock, der zum Jahresende in den Ruhestand geht

Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') freut sich, die Ernennung von Jo Taylor zum neuen President und CEO mit Wirkung zum 1. Januar 2020 bekannt zu geben. Herr Taylor, derzeit Executive Managing Director, Global Development, tritt die Nachfolge von Ron Mock an, der am 31. Dezember 2019 nach fast zwei Jahrzehnten bei Ontario Teachers' in den Ruhestand geht.

"Wir haben Jo ausgewählt, weil er ein ausgezeichneter Befürworter der Marke Ontario Teachers' sein wird, und wegen seiner Fähigkeit, die globale Effektivität der Organisation zu fördern und für die Zukunft aufzubauen", sagte Steve McGirr, Board Chair von Ontario Teachers'. "Wir glauben, dass Jo den Gesamtfondsansatz verbessern, die Herausforderungen des heutigen Investitionsumfelds angehen und die Tradition aufrecht erhalten wird, das Rentenversprechen für unsere Mitglieder erfolgreich zu erfüllen. Er ist auch dafür bekannt, weltweit leistungsstarke, multikulturelle Teams aufzubauen."

Gute Unternehmensführung ist ein Eckpfeiler der Organisation und bereits 2018 wurde ein umfassender Nachfolgeüberprüfungsprozess eingeleitet. Der Vorstand hat eine breite und vielfältige Gruppe von Kandidaten sowohl innerhalb der Organisation als auch extern geprüft und dabei festgestellt, dass die Organisation über eine unglaublich starke Pipeline interner Talente verfügt.

"Der Vorstand hat eine ausgezeichnete Wahl bei der Ernennung von Jo getroffen, und ich bin überzeugt, dass die Organisation und ihre Mitglieder unter seiner festen und stetigen Führung in guten Händen sein werden", sagte Mock. "Seine umfassende globale Investitionserfahrung aus den letzten 35 Jahren, seine strategische Vision, seine Leidenschaft für den Ontario Teachers' Pension Plan und sein Erfolg machen Jo zu einer ausgezeichneten Wahl. Angesichts seiner bedeutenden Erfahrung weiß ich, dass er einen positiven Unterschied bewirken und diese Organisation voranbringen wird."

Herr Taylor trat 2012 bei Ontario Teachers' ein, übernahm die Betriebsführung in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) und übernahm anschließend zusätzliche Verantwortung für die Betriebsführung im asiatisch-pazifischen Raum, bevor er im August 2018 in seine jetzige Funktion berufen wurde. Herr Taylor betreut zurzeit die Investmentteams, die in den internationalen Büros von Ontario Teachers' tätig sind; er legt die Strategie fest, überprüft Investitionsvorschläge, kümmert sich um die Beziehungen zu Schlüsselpersonen und optimiert die Ressourcenzuteilung.

"Ich fühle mich durch das Vertrauen des Vorstands, mich zum neuen CEO zu ernennen, geehrt und freue mich auf die Herausforderung, unsere globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Mitglieder, Mitarbeiter, Plansponsoren und Investitionspartner zu sichern", so Taylor. "Als direktes Ergebnis von Rons strategischer Vision und Führung ist Ontario Teachers' für die Zukunft gut aufgestellt. Er hat die Organisation durch eine komplexe Wettbewerbslandschaft geführt, die Nachhaltigkeit des Plans sichergestellt und unsere Talente und Technologien vorangetrieben."

Herr Mock kam 2001 zu Ontario Teachers' und wurde zu einem angesehenen und einflussreichen Branchenführer der Rentenbranche sowohl in Kanada als auch im Ausland.

"Ron hat eine bemerkenswerte Arbeit geleistet, um das globale Mandat von Ontario Teachers' zu erfüllen. Dank seiner Führung und Vision ist die Organisation gut aufgestellt, um ihre Mission in Zukunft nachhaltig zu erfüllen. Ron hatte auch die Weitsicht, sich auf das zu konzentrieren, was vor uns liegt, sowohl aus der Investitionsperspektive als auch im Hinblick darauf, dass die Organisation die Herausforderungen von Technologie, Innovation und der Gewinnung und Bindung von Top-Talenten annimmt und hält", bemerkte McGirr.

"Ontario Teachers' ist seit fast 20 Jahren mein Zuhause, und die letzten sechs Jahre habe ich darin als CEO verbracht", fügte Herr Mock hinzu. "Ich habe gesehen, wie sich Ontario Teachers' in dieser Zeit in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt hat. Aber im Kern sind der Antrieb und die Entschlossenheit unserer Mitarbeiter, das Richtige für unsere Mitglieder und für die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, zu tun, gleich geblieben. Es war ein Privileg, der CEO dieser bemerkenswerten Organisation gewesen zu sein. Ich weiß, dass Jo die Organisation weiterhin auf neue Stufen des Erfolgs führen wird."

Unter der Führung von Herrn Mock ist das Nettovermögen von Ontario Teachers' zum 31. Dezember 2018 um 50,3 Milliarden US-Dollar auf 191,1 Milliarden US-Dollar gestiegen, gegenüber 140,8 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2013. Während dieses Zeitraums hat der Fonds eine fünfjährige annualisierte Nettorendite von 8 % und einen kumulativen Nettowertzuwachs von 14,2 Mrd. USD über fünf Jahre erzielt, was 1,5 % über dem vom Unternehmen festgesetzten Zielwert liegt. Herr Mock hat eine außergewöhnliche Arbeit geleistet, um die globale Perspektive von Ontario Teachers' zu entwickeln, die Nachhaltigkeit des Plans zu gewährleisten und die Marke, Kultur und den Fokus der Organisation auf Talente zu gestalten. Als CEO überwachte Herr Mock das Wachstum der Büros von Ontario Teachers' in London und Hongkong und traf die strategische Entscheidung, dass das Büro in Toronto im Jahr 2023 von seinem jetzigen Standort in Yonge und Finch in die Innenstadt umziehen wird. Herrn Mock wird zugeschrieben, dass er die Organisation dazu gebracht hat, sowohl technisch als auch in ihrer Denkweise innovativer zu werden. Er wird weiterhin seine Führungsrolle als CEO wahrnehmen, bis er Ende dieses Jahres in den Ruhestand geht, und wird Herrn Taylor dabei unterstützen, einen reibungslosen und stabilen Übergang zu vollziehen.

Über Ontario Teachers'

Als Kanadas größter Rentenfonds für einen einzigen Berufsstand verzeichnete der Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') zum 31. Dezember 2018 ein Nettovermögen in Höhe von 191,1 Milliarden Dollar. Ontario Teachers' verfügt über ein vielseitiges globales Portfolio von Vermögenswerten, von denen etwa 80 % intern verwaltet werden. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 verzeichnet Ontario Teachers' eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,7 %. Ontario Teachers' ist eine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in Toronto. Die Niederlassung für die Region Asien-Pazifik befindet sich in Hongkong, die Vertretung für den EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) in London. Der festgelegte Leistungsplan, der vollständig kapitalgedeckt ist, investiert und verwaltet die Pensionen von 327.000 aktiven und pensionierten Lehrern in der kanadischen Provinz Ontario. Weitere Informationen finden Sie auf otpp.com. Folgen Sie uns auf Twitter: @OtppInfo.

