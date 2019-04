Ontario Teachers' Pension Plan

Nettovermögen von Ontario Teachers' beläuft sich zum Jahresende 2018 auf 191,1 Milliarden Dollar

Plan für das sechste Jahr in Folge kapitalgedeckt

Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') meldete heute ein Nettovermögen von 191,1 Milliarden Dollar zum 31. Dezember 2018, eine Steigerung von 1,6 Milliarden Dollar gegenüber dem 31. Dezember 2017. Die Nettorendite des gesamten Fondvermögens belief sich für das Jahr auf 2,5 %.

"2018 konnten wir dank unserer Bemühungen, ein diversifiziertes Anlagenportfolio zu schaffen, das verschiedensten Marktszenarien gewachsen ist, positive Renditen erwirtschaften, selbst als wir uns einiger der volatilsten Märkte seit Jahren stellen mussten", erklärte Ron Mock, Präsident und Chief Executive Officer. "Gleichzeitig sind wir hocherfreut darüber, bekanntgeben zu können, dass wir zum 1. Januar 2019 zum sechsten Jahr in Folge kapitalgedeckt sind, und zwar mit 100 %igem Inflationsschutz für sämtliche Altersrenten."

Per 31. Dezember 2018 wies der Plan seit seiner Einführung eine annualisierte Nettorendite des Gesamtvermögens von 9,7 % auf. Ebenfalls zum 31. Dezember 2018 beliefen sich die Nettorenditen nach fünf bzw. zehn Jahren auf 8,0 % bzw. 10,1 %.

Im Laufe des Jahres zeigte sich die Volatilität des Plans gedämpft im Vergleich zu dem, was im Falle einer traditionelleren Vermögensallokation zu erwarten gewesen wäre. Durch Portfoliodiversifikation - über verschiedene Assetklassen, geographische und weitere Faktoren hinweg - konnte der Fonds seine Benchmark um 1,8 % bzw. 3,5 Milliarden Dollar hinter sich lassen. Dies zeigt die Wertbeträge, die Mitglieder von Ontario Teachers' durch aktives Management realisieren.

"Zeiten wie diese lassen erkenntlich werden, inwiefern sich eine kontinuierliche Portfolioanpassung für Stabilitätszwecke rentiert", so Ziad Hindo, Chief Investment Officer. "2018 setzte sich unser Privatvermögen durch. Trotz eines komplizierteren Umfelds konnten wir im Laufe des Jahres mehrere bedeutende, komplexe Transaktionen abschließen."

Detaillierter Asset-Mix

2018 2017 Effektive Netto Asset Effektive Asset Investitionenzum Mix% NettoInvestitionen Mix% Zeitwert zumZeitwert(Kanadische (Kanadische $ $Milliarden) Milliarden) Eigenkapital öffentlich gehandelt $ 31.6 17 $ 35.2 19 % % nicht-öffentlich 33.4 18 31.9 17 gehandelt 65.0 35 67.1 36 festes Einkommen Bonds 58.2 31 41.4 22 Realzins-Produkte 19.5 10 20.0 11 77.7 41 61.4 33 inflationssensibel Handelsware 10.6 6 11.1 6 Rohstoffe 8.1 4 6.6 3 Inflationsabsicherung 8.7 5 8.9 5 27.4 15 26.6 14 reale Vermögenswerte Immobilien 27.5 15 25.5 14 Infrastruktur 17.8 9 18.7 10 Realzins-Produkte 4.3 2 1.5 1 49.6 26 45.7 25 Kredit 15.2 8 13.6 7 Absolute 12.6 7 10.7 6 Return-Strategien Overlay (0,4) - (0.3) - Geldmarkt (59,5) (32) (39,4) (21) Netto-Investitionen1 $ 187.6 100 $ 185.4 100 % % 1Netto-Investitionen, die laut der zum 31. Dezember 2018 datierten Konzernabschlüsse Investitionen abzüglich damit zusammenhängender Verbindlichkeiten umfassen, schließen sämtliche andere Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus.

Die lokale Rendite des gesamten Fondvolumens belief sich auf 1,3 %. Der Plan investiert in 35 globale Währungen und in über 50 Ländern, doch gibt seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Kanadischen Dollar an. 2018 nahm Währung einen positiven Einfluss von +1,5 % auf das gesamte Fondvermögen, was sich durch einen Gewinn von 2,8 Milliarden Dollar zeigte, der hauptsächlich der Aufwertung des US-Dollar zuzuschreiben war. Der positive Einfluss folgte auf die negativen Währungseinflüsse von 2017 und 2016.

Informationen zu Ontario Teachers'

Als Kanadas größter Rentenfonds für einen einzigen Berufsstand verzeichnete der Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') zum 31. Dezember 2018 ein Nettovermögen in Höhe von 191,1 Milliarden Dollar. Ontario Teachers' verfügt über ein vielseitiges globales Portfolio von Vermögenswerten, von denen etwa 80 % intern verwaltet werden. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 verzeichnet Ontario Teachers' eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,7 %. Ontario Teachers ist eine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in Toronto. Die Niederlassung für die Region Asien-Pazifik befindet sich in Hongkong, die Vertretung für den EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) in London. Das kapitalgedeckte Altersversorgungssystem, das genau definierte Vorteile bietet, investiert in und verwaltet die Altersvorsorge von 327.000 sich im aktiven Dienst befindlichen und pensionierten Lehrern in der Provinz Ontario. Besuchen Sie für weitere Informationen otpp.com und folgen Sie uns auf Twitter @OtppInfo.

