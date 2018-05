Ontario Teachers' ernennt Leiter für den Bereich Infrastruktur und natürliche Ressourcen

Toronto (ots/PRNewswire) - Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') gibt heute die Ernennung von Dale Burgess zum Senior Managing Director des Bereichs Infrastructure & Natural Resources (INR) mit sofortiger Wirkung bekannt.

Herr Burgess wird von Toronto aus für die Überwachung unserer Infrastrukturakquisitionen und des Asset Managements weltweit sowie für die Überwachung unserer Investitionen in den Bereichen Landwirtschaft, Öl und Gas, Waldland und Mineralien verantwortlich sein. Er ist bereits seit Mitte Februar als Interimsleiter INR tätig.

"Dale ist mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Infrastruktur-Team, kombiniert mit seiner nachgewiesenen Fähigkeit, starke, fondsübergreifende Beziehungen zu aktuellen und zukünftigen Partnern zu pflegen, ideal geeignet, diese Aufgabe zu übernehmen", erklärt Ron Mock, President und Chief Executive Officer und Interim-Chief Investment Officer.

Herr Burgess ist seit 1996 bei Ontario Teachers' und war zuletzt als Managing Director Latin America, Infrastructure & Natural Resources tätig, wo er Portfoliounternehmen und die Geschäftsentwicklung und -anbahnung in den Zielländern der LATAM-Region betreute.

Mr. Burgess hält einen BA der Universität Waterloo. Er ist zertifizierter Wirtschaftsprüfer, CFA Charterholder, und Absolvent des Institute of Corporate Directors.

Der Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') ist der größte kanadische Pensionsfonds für einen einzelnen Berufsstand mit einem Nettovermögen von 189,5 Milliarden CAD (Stand 31. Dezember 2017). Der Fonds verfügt über ein vielseitiges globales Portfolio an Vermögenswerten, von denen rund 80 Prozent intern verwaltet werden, und hat seit seiner Gründung im Jahre 1990 eine durchschnittliche annualisierte Rendite von 9,9% erzielt. Ontario Teachers' ist eine unabhängige Organisation mit Hauptsitz in Toronto. Die Niederlassung für die Region Asien-Pazifik befindet sich in Hongkong, die Vertretung für den EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) in London. Der vollständig kapitalgedeckte leistungsorientierte Pensionsplan ist für die finanzielle Ausstattung und die Verwaltung der Pensionen für die 323.000 aktiven und pensionierten Lehrer in der Provinz Ontario zuständig. Weitere Informationen finden Sie unter otpp.com und auf Twitter @OtppInfo.

