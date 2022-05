Kohler Co.

Kohler bringt globale Innovationen und immersive Erlebnisse auf den Salone del Mobile

Kohler, Wisconsin (ots/PRNewswire)

Kohler, eine globale Lifestyle-Marke und führend in der Herstellung von Küchen- und Badprodukten, präsentiert auf der diesjährigen Salone del Mobile 2022 neue, innovative Luxusprodukte mit einem Hauch von Wohlbefinden und immersiven Erfahrungen.

Sehen Sie hier die interaktive Multimedia-Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/English/9050651-kohler-salone-del-mobile-milan-design-week/

Kohler präsentiert auf dem Salone-Stand, Halle 22 – Messestand H15 H19, neue Designs, Farben und Oberflächen sowie Badtechnologien in einer Reihe von globalen Produkten:

Die Statement Shower Collection bringt eine Reihe von einzigartigen Formen und eine Reihe von verschiedenen Formaten in die Dusche. Innovative Düsen verbessern das Duscherlebnis, und die universelle Kompatibilität bedeutet, dass das System überall auf der Welt funktioniert, wo es installiert wird. Inspiriert von ikonischen Möbeln und Design und definiert durch weiche, zugängliche Formen, strahlt die Kollektion eine grundlegende Vertrautheit aus und schafft gleichzeitig eine beeindruckende Ästhetik im Raum.

Anthem Valves and Controls, bei denen jeder Aspekt sorgfältig durchdacht wurde, um Benutzern ein wahrhaft umfassendes Duscherlebnis zu bieten, das genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und je nach Bedarf verändert werden kann. Mit zwei zur Auswahl stehenden Ventilplattformen – digital und mechanisch – und der sorgfältigen Anpassung an globale Sanitärstandards machen diese Präzisionssysteme das Duschen zu einem sinnlichen Erlebnis der Extraklasse und erweitern den in der Branche führenden Ansatz von Kohler beim digitalen Duschen.

Intelligente Toiletten, darunter die Numi 2.0 mit individueller Hygienefunktionalität, Beleuchtung und Audio, die eine Spa-ähnliche Umgebung im Raum schaffen können, automatisches Öffnen/Schließen und Spülen sowie einen integrierten Sprachassistenten, und die Toiletten Veil, Eir und Innate Intelligente, die eine optimale persönliche Hygiene und ein markantes, elegantes Design bieten.

Das Bad Stillness, das durch die Kombination von Wasser, Aromatherapie, Licht und Nebel ein bezauberndes Badeerlebnis bietet, ist vom japanischen Waldbaden inspiriert.

Die weltweit erhältliche Badarmaturen-Kollektion Occasion, die eine umfassende Kollektion von Waschbecken- und Badarmaturen bietet, zusammen mit passendem Zubehör und auffälligen Oberflächen, um ein anmutiges Statement im Badezimmer abzugeben.

Die Badkollektion Brazn kombiniert die Schlichtheit des Minimalismus mit eleganten, funktionalen Lösungen; erhältlich in den markanten Farben Honed Black und White.

Kohler bietet auch ein virtuelles Erlebnis seines Standes - Gäste können sich jetzt vor der Eröffnung am 7. Juni auf der StudioKohler-Website anmelden.

Darüber hinaus hat Kohler zu Ehren der Mailänder Designwoche eine Spende für die WASH-Projekte der Wassermission in Indonesien getätigt, um bis 2022 in 15 Projekten bis zu 10.000 Menschen mit sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen zu versorgen. Durch wirkungsvolle Produkte und inspirierende Partnerschaften strebt Kohler mit seiner „Believing in Better"-Plattform danach, die Lebensqualität heutiger und zukünftiger Generationen durch Design, Handwerkskunst und Innovation zu verbessern.

Besucher können Kohler und die Weltpremiere von „Divided Layers" von Daniel Arsham im Palazzo del Senato (Via Senato 10) von Dienstag, 7. Juni bis Sonntag, 12. Juni täglich von 12:00 bis 22:00 Uhr erleben.

Medien, die an exklusiven Möglichkeiten an beiden Standorten interessiert sind, können sich an Kohler PR.

Die Pressemappe zur Kohler Milan Design Week finden Sie HIER.

Informationen zu Kohler Co.

Kohler Co. wurde 1873 gegründet und verfügt über mehr als 50 Produktionsstandorte weltweit. Kohler ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Innovation und Herstellung von Küchen- und Badprodukten, luxuriösen Schränken, Fliesen und Beleuchtung, Motoren, Generatoren und sauberen Energielösungen sowie Eigentümer/Betreiber von zwei Fünf-Sterne-Hotels und Golf-Resorts in Kohler, Wisconsin, und St. Andrews, Schottland. Das Unternehmen entwickelt auch Lösungen zur Lösung dringender Probleme wie sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen für unterversorgte Gemeinden auf der ganzen Welt, um die Lebensqualität heutiger und zukünftiger Generationen zu verbessern.

Victoria.valdezhafenstein@kohler.com

Original-Content von: Kohler Co., übermittelt durch news aktuell