Jam Session: Diamant Zucker weckt Spaß am Einkochen

Endlich gibt es wieder Sommerfrüchte, wie Erdbeeren, Rhabarber, Himbeeren und Co! Daraus lassen sich ganz leicht leckere Fruchtaufstriche zubereiten. Selbstgemacht schmecken die am besten - vor allem, wenn darin die eigenen Ideen stecken. Für persönliche Lieblingskreationen hat Diamant Zucker nun einen Konfitürator entwickelt: Unter www.diamant-zucker.de/konfituerator kann im Handumdrehen jeder neue leckere Rezepte ganz nach seinem Geschmack zusammenzustellen, bekommt kreative Ideen und Inspiration. Und um richtig in den Groove zu kommen, gibt es eine passende Spotify-Playlist und ein Gewinnspiel dazu. Das Ergebnis: Eine Jam Session, die Spaß macht und richtig lecker ist.

Zuhause kochen und backen liegt aktuell im Trend - genau wie das Zubereiten von selbstgemachten Fruchtaufstrichen, Gelees und Marmeladen. Unter dem Motto "Jam Session" macht Diamant Zucker nun noch mehr Lust auf die Marmeladen-Saison: mit Inspiration für neue Kreationenund jede Menge Spaß in der Küche und am Frühstückstisch.

Ideengeber für kreativ-fruchtige Kreationen

Herzstück der Jam Session ist der Diamant Konfitürator. Mit dem Tool können unter www.diamant-zucker.de/konfituerator Lieblingsfrüchte und weitere Zutaten kombiniert und so leckere neue Kreationen ganz nach Geschmack zusammengestellt werden. Dabei hilft er auch allen, die bereits Erfahrung beim Konfitüre herstellen haben, neue spannende Rezepte und Anregungen zu finden. Etiketten zum Ausdrucken perfektionieren das Ergebnis, egal ob als Geschenk oder für den eigenen Frühstückstisch.

Spotify-Playlist für die perfekte Jam Session

Für die schönsten Marmeladen-Momente hat Diamant Zucker eine Spotify-Playlist zusammengestellt. So finden Fans auf der Website nicht nur Rezepte zum Einkochen mit Diamant Zucker, sondern auch den passenden Soundtrack zum "Jammen" - sowohl für die Zubereitung als auch das gemeinsame Frühstück mit der Familie und Freunden.

