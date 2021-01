Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Eine Prise Glücklichsein mit neuen Zuckersticks

Diamant Zucker macht das Leben süßer

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

"Mach mal Pause!", "Du bist echt Zucker!", "Lieblingsmensch" oder "Have a sweet day!": Mit insgesamt zwölf süßen Botschaften gibt es ab April die neuen Zuckersticks von Diamant Zucker. Sie verkörpern auf charmante Weise die neue Positionierung von Diamant Zucker als eine kleine Prise Glücklichsein. Die Sticks sorgen für einen Schmunzelmoment und eignen sich perfekt, um anderen eine Freude zu machen sowie für die kreative Kaffee- oder Teepause. Aber auch die anderen Produkte von Diamant Zucker bringen mit süßen Kreationen kleine Freuden und Glücksmomente in den Alltag. Genau das soll man zukünftig nicht nur schmecken, sondern auch sehen können. Deswegen bekommen 2021 alle Produkte des Kölner Unternehmens ein neues, emotionales Design.

Zucker ist viel mehr als nur eine Grundzutat zum Süßen von Speisen und Getränken. Denn dank Zucker entstehen leckere Kuchen, Marmeladen oder Getränke - und damit nicht nur Genuss, sondern erlebbare Glücksmomente: Das gemeinsame Plätzchen- oder Kuchenbacken mit Freunden und Familie, bei dem die gemeinsame Zeit genauso süß ist wie das Ergebnis. Die selbstgemachte Marmelade, die jeden Tag beerenstark beginnen lässt und die auch ein kleines Geschenk sein kann, in dem ganz viel Liebe steckt. Diamant Zucker ist also eine kleine Portion Glück und ein Schlüssel dafür, liebevoll und aufmerksam mit sich und anderen umzugehen. Eben diese positiven Emotionen macht Diamant Zucker ab April auf den neuen Zuckersticks sowie über das gesamte Sortiment sichtbar. Inspirierend, modern, dynamisch: Neuer Look von Diamant Zucker

Neben den neuen Zuckersticks kommen zudem im Jahresverlauf alle Produkte mit einem neuen Design in den Handel. Insgesamt wird es lebendiger und moderner; zudem werden die Produktvorteile nun stärker auf der Packung hervorgehoben. Auf der Vorderseite sind appetitliche Abbildungen sichtbar, die von liebevollen Illustrationen ergänzt werden, die wesentlicher Bestandteil der neuen Positionierung und zentrales Markenelement sind. Auf der Rückseite sind Zubereitungsempfehlungen und weitere Informationen zu finden. Auch das bekannte Logo mit den beiden Zuckerhüten, die an die Silhouette des Kölner Doms erinnern, wird behutsam modernisiert, sodass der Wiedererkennungswert erhalten bleibt. Die neue Gestaltung wird ab Frühjahr sukzessive auf allen Verpackungen des Produktsortiments einfließen.

Als zentrale Kommunikationsplattform wird ab Februar die neue Website für Diamant (www.diamant-zucker.de) online gehen. Hier erhalten Verbraucher Information und Inspiration zu den Bereichen Marmelade kochen, Getränke versüßen und backen. Eine Rezeptwelt mit mehr als 1.400 Rezepten aus der eigenen Versuchsküche lädt zu regelmäßigem Besuch ein, ebenso wie Etiketten-Vorlagen für Selbstgemachtes, ein Saisonkalender, Wissenswertes rund um das Thema Zuckerrübe und wie aus ihr Zucker gewonnen wird sowie spannende Artikel zu den Markenwelten Marmelade, Getränke und Backen. Inspirierende und liebevolle Bildwelten sowie eine neue Content-Strategie liefern kontinuierlich interessante und überraschende Inhalte.

Pressekontakt:

Britta Schumacher

+49 (0) 221-4980-632

Britta.Schumacher@pfeifer-langen.com

Original-Content von: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell