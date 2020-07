Microsoft Corp.

Microsoft gibt Gewinner und Final-Teilnehmer der "Partner of the Year"-Awards 2020 bekannt

Redmond, Washington (ots/PRNewswire)

Die Partner wurden für innovative Lösungen ausgezeichnet und dafür, dass sie Kunden auf der ganzen Welt mehr Möglichkeiten eröffnet haben

Die Microsoft Corp. gab am Montag die Gewinner und Finalisten der Microsoft "Partner of the Year"-Awards 2020 bekannt. Die jährlich vergebenen Preise sind eine Anerkennung für Partner von Microsoft, die hervorragende Leistungen bei innovativen Kundenlösungen auf der Grundlage von Microsoft-Technologien und bei deren Implementierung gezeigt haben. Preis-Gewinner und Final-Teilnehmer aus der ganzen Welt werden vom 21.-22. Juli 2020 auf der zum aller ersten Mal digital durchgeführten Microsoft Inspire ausgezeichnet.

In diesem Jahr zeichnet Microsoft Partner in 49 Kategorien aus und feiert damit weltweit Lösungsbereiche, Branchen und Wirtschaftssektoren, in denen Microsoft-Technologien genutzt werden. Microsoft führt in diesem Jahr neue Kategorien ein, wie beispielsweise den aller ersten Community Response Award, mit dem Partner geehrt werden, die sich deutlich von anderen abheben, weil sie unseren Kunden und der Gemeinschaft in dieser ungewöhnlichen Zeit innovative und einzigartige Dienste oder Lösungen anbieten, die zur Lösung von Problemen beitragen.

Die Final-Teilnehmer und Gewinner sämtlicher Microsoft "Partner of the Year"-Awards wurden aus mehr als 3.300 Nominierungen aus weltweit mehr als 100 unterschiedlichen Länder ausgewählt. Die Kriterien hier waren deren Engagement für Kunden, der Einfluss ihrer Lösung auf den Markt und die beispielhafte Verwendung von Microsoft-Technologien.

"Es ist eine Ehre, die Gewinner und Finalisten der Microsoft 'Partner of the Year'-Awards 2020 auszeichnen zu dürfen", sagte Gavriella Schuster, Corporate Vice President von One Commercial Partner, Microsoft. "Diese Partner geben alles und sogar noch mehr, indem sie ihre Lösungen für komplexen Probleme, denen sich Betriebe rund um den Globus gegenüber sehen, rechtzeitig abliefern - das fängt bei der Kommunikation und bei der virtuellen Zusammenarbeit an, bei denen Kunden mithilfe der Azure-Cloud-Services ihr volles Potenzial ausschöpfen können, und geht weit darüber hinaus. Ich bin stolz, die Auszeichnungen vergeben zu dürfen, und gratuliere allen Gewinnern und Finalisten."

Weitere Einzelheiten zu den Microsoft "Partner of the Year"-Awards 2020 finden Sie in einem Microsoft "Partner Network"-Blog von Gavriella Schuster: https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-the-2020-microsoft-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists/.

Die komplette Liste der Kategorien, der Gewinner und der Final-Teilnehmer, einschließlich der Landesgewinner des Microsoft "Partner of the Year"-Award 2020 ist verfügbar unter: https://aka.ms/POTYA_WinnersFinalist_List. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) macht den digitalen Wandel für das Zeitalter intelligenter Cloud- und Edge-Systeme möglich. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, es jeder Person und jedem Unternehmen auf dem Planeten zu ermöglichen, mehr zu erreichen.

Informationen zu Microsoft Inspire

Microsoft Inspire bietet dem Microsoft-Partnernetzwerk Zugang zu den wichtigsten Marketing- und Geschäftsstrategien, zu Wissen über Führungsfragen und zu Informationen in Bezug auf spezielle Kundenlösungen, die entwickelt wurden, um Partnern zum Erfolg auf dem Markt zu verhelfen. Microsoft Inspire bietet Partnern informative Weiterbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Services und Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

