Günther im WWF-Interview: "Klimaziele sind nicht verhandelbar"

Berlin, 15.09.2021: "Klimaziele sind nicht verhandelbar", sagt Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther und pocht auf einen entsprechend raschen Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland: "Wir brauchen zwei Prozent der Landesfläche für erneuerbare Energien. Das ist das Ziel, das wir erreichen müssen. Dem hat sich alles andere, auch Mindestabstände unterzuordnen." Das sagte er in einem Interview gegenüber der Umweltschutzorganisation WWF in Vertretung von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Das komplette Gespräch mit Daniel Günther in der Reihe WWFthink Wahl spezial wird am 16. September, 11 Uhr unter https://www.wwf.de/think sowie dem Youtube- und Facebook-Kanal des WWF Deutschland veröffentlicht. Folgende Zitate von Daniel Günther aus der Aufzeichnung des WWFthink Wahl spezial können bereits jetzt genutzt werden:

"Wir brauchen zwei Prozent der Landesfläche für erneuerbare Energien. Das ist das Ziel, das wir erreichen müssen. Dem hat sich alles andere, auch Mindestabstände unterzuordnen. Wenn wir die zwei Prozent nicht sicherstellen, dann können wir auch den Anteil der erneuerbaren Energien nicht sicherstellen. Und das wissen wir: Das ist ein absolutes No-Go, Klimaziele sind nicht verhandelbar."

"Wir wollen alles tun, damit wir möglichst wenig Plastik haben. Ein Ministerpräsident von Schleswig Holstein, der am Meer lebt, weiß, was das Thema Plastik für eine Qual ist und was das für eine Bedrohung für unsere Ozeane und unsere Meere ist. Von daher, glaube ich, gibt es auch bei uns in der Union eine ganz klare Haltung dazu, dass wir beim Thema Plastik im kommenden Jahr noch einen deutlichen Schritt vorankommen müssen."

