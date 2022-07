Medienfachverlag Oberauer GmbH

100 kluge Köpfe aus dem Lokalen gesucht

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Eisenstadt - Idealerweise nicht mehr als 100 kluge Köpfe aus dem Lokaljournalismus zu versammeln - das will "L100 - die Tagung für Führungskräfte im Lokaljournalismus". Vom 25. bis 26. September geht es in Eisenstadt bei Wien um Innovationen im Lokalen, um Austausch von Konzepten und Strategien, und um Vernetzung in der DACH-Region.

Was erwarten künftig unsere Kunden im Lokalen von uns? Wie entwickeln wir dafür unsere Produkte weiter? Wie unsere Teams? Welche Ausbildung braucht es dafür? Welche neuen Wege gehen wir im Recruiting? Was ist mit KI und Bewegtbild im Lokalen? Wie schaffen wir überhaupt ein innovatives Umfeld? Viele dieser Fragen und auch die Antworten dazu sind eingebettet in spannende Cases aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als kreatives Umfeld öffnet sich dazu eines der schönsten Barockschlösser Europas, das Schloss Esterhazy in Eisenstadt.

Wer hat Lust dabei zu sein, sich vielleicht auch inhaltlich einzubringen? Angesprochen sind Führungskräfte aus Redaktion und Management bei Zeitung, Digital, Lokal-TV und Lokalradio. Partner der Veranstaltung sind u. a. die FH Burgenland, der VÖZ, die Österreichische Medienakademie, "medium magazin" und "Kress" aus dem Medienfachverlag Oberauer.

Kontakt: johann.oberauer@oberauer.com

Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell