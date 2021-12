Medienfachverlag Oberauer GmbH

Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2021: Bettina Gaus posthum mit Ehrenpreis für Lebenswerk ausgezeichnet

Mannheim/Berlin (ots)

Das "medium magazin" zeichnet Bettina Gaus bei der Wahl zu den "Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2021" (JdJ) für ihr Lebenswerk aus. Die im Oktober verstorbene Politikjournalistin erhält den Ehrenpreis posthum.

In der Jury-Begründung heißt es:

"Bettina Gaus war unbestechlich, klug, geistreich. Sie ließ sich in keine Schublade sperren, war unabhängig von politischen Moden, hatte oft ungewöhnliche Sichtweisen und unmissverständliche Standpunkte. Doch sie hörte auch geduldig zu, war offen und neugierig auf überraschende Argumente. Dafür wurde sie außerordentlich geschätzt, von jüngeren wie älteren Kolleginnen und Kollegen, natürlich auch vom Publikum. Ihr allzu früher Tod reißt eine tiefe Lücke in den Journalismus. Sie bleibt ein großes Vorbild."

Jurymitglied Nils Minkmar schreibt in seiner Würdigung (medium magazin 06/21): "Den oft verwendeten Begriff der Orientierung, der heute von den Medien erwartet würde, verstand sie nicht im Sinne einer entmündigenden Richtungsvorgabe, sondern als Einladung, sich selbst auf den Weg zu machen."

Gaus, 1956 in München geboren, lernte ihr Handwerk an der Deutschen Journalistenschule und studierte Politikwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität. Ihre erste Stelle als Redakteurin bekleidete sie von 1983 bis 1989 bei der Deutschen Welle. Danach zog es Gaus nach Nairobi, von wo aus sie bis 1996 für mehrere Medien und Nachrichtenagenturen über Afrika berichtete. 1996 kehrte sie nach Deutschland zurück und übernahm bis 1999 die Leitung des Parlamentsbüros der taz. Von 1999 bis 2021 arbeitete sie für die Zeitung als politische Korrespondentin in Berlin. Seit April 2021 war sie auch Kolumnistin des "Spiegel". Am 27. Oktober 2021 starb Bettina Gaus nach kurzer, schwerer Krankheit in Berlin.

Der undotierte Preis "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" (JdJ) wird seit 2004 von einer Jury der Fachzeitschrift "medium magazin" in 13 Kategorien verliehen. Informationen zum Wahlverfahren und der Zusammensetzung der Jury: https://www.mediummagazin.de/jdj-wahlprozedere/.

In der Kategorie Lebenswerk der "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" wurden in den Vorjahren u.a. Gisela Friedrichsen, Hans Leyendecker und Gerd Ruge ausgezeichnet.

Die Liste mit allen "Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2021" erscheint am Donnerstag, 16. Dezember in "medium magazin" 6/2021. Das Heft wird als E-Paper- oder Printausgabe im Oberauer-Shop erhältlich sein.

Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell