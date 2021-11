Medienfachverlag Oberauer GmbH

PR Report Awards 2021: Jasmina Alatovic von Biontech ist Kommunikatorin des Jahres

Bei den PR Report Awards wurde Jasmina Alatovic, Senior Director Corporate Communications von Biontech SE, am 4. November in Berlin als Kommunikatorin des Jahres geehrt. Vor mehr als 200 Gästen beim diesjährigen "Winners Day" des renommierten Branchenpreises nahm Alatovic den Kantar Award in Gold entgegen.

Mit einer Kommunikation, die "trotz immensen Drucks von Bescheidenheit, Besonnenheit, Klarheit und Wissenschaftsorientierung geprägt war und ist", sei es der PR-Chefin und ihrem Team gelungen, eine komplexe, neuartige Impfstoff-Entwicklung in Rekordzeit so zu erklären, dass möglichst viele Menschen nachhaltig Vertrauen in das Vakzin fassen, sagte Michael Maillinger vom Beratungsunternehmen Kantar bei der Preisübergabe. Über die Auszeichnung, für die man sich nicht bewerben konnte, hatte die 37-köpfige Fachjury der PR Report Awards unter der Leitung von Chefredakteur Daniel Neuen entschieden.

Biontech gewann auch in den Kampagnen-Kategorien "Healthcare" und "Internationale Kommunikation" mit der Kommunikation rund um sein "Project Lightspeed", mit dem das zuvor praktisch unbekannte Unternehmen aus Mainz Anfang 2020 begonnen hatte, einen Wirkstoff gegen COVID-19 zu entwickeln. Unterstützt wurde Biontech dabei unter anderem von Finsbury Glover Hering, die den Gold Award als Kommunikationsberatung des Jahres erhielten - unter anderem auch für den gelungenen Merger aus einstmals drei Firmen unter dem WPP-Dach.

Zur Kampagne des Jahres wurde "Zuhause nicht sicher?" gekürt: ein Ad-hoc-Projekt von Edelman für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im ersten Lockdown 2020, das auf Beratungsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt aufmerksam machte. Young Professional des Jahres im Rahmen der Nachwuchs-Initiative #30unter30 wurde Nikola Gardeweg, Corporate Communications Managerin bei Swisslife.

Im Finale der PR Report Awards 2021 standen 121 Kampagnen in 25 Kategorien. Mit 350 Einreichungen hatte der Wettbewerb das Niveau der Vorsaison erreicht und zeigte auch in diesem Jahr die Vielfalt und Leistungsfähigkeit professioneller Kommunikation in Wirtschaft und Gesellschaft - von Einzelunternehmen über Mittelständler bis zu Konzernen. Informationen zu allen Finalisten und Gewinnern finden sich auf http://prreportawards.de.

