PR Report Awards 2021: Die Shortlist ist da

Im Finale der diesjährigen PR Report Awards stehen 121 Kampagnen und Projekte in 25 Kategorien. Die Verleihung findet am 4. November tagsüber in Berlin statt.

Mit 350 Einreichungen hatte der Branchenwettbewerb das Niveau der Vorsaison erreicht. "Wir bedanken uns bei allen, die sich dem Wettbewerb gestellt und ihre Arbeit der 37-köpfigen Jury anvertraut haben", so Sebastian Vesper, beim Medienfachverlag Oberauer für die Awards verantwortlich. Das Gremium unter dem Vorsitz von PR-Report-Chefredakteur Daniel Neuen hatte die Einreichungen in einem zweistufigen Verfahren bewertet und bei einer gemeinsamen Sitzung in Berlin geheim abgestimmt.

Die Verleihung der PR Report Awards findet am 4. November tagsüber in Berlin statt. Tickets sind ab sofort unter www.prreportawards.de buchbar und können bis zum 20. Oktober kostenlos zurückgegeben werden. "Statt einer 'Winners Night' freuen wir uns in diesem Jahr auf einen Winners Day", so Vesper, "mit angemessenem Hygienekonzept, kurzweiliger Trophäenübergabe und ganz viel Raum zum Networken." Da die Zahl der Gäste begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung.

Bei der Verleihung wird auch die Kommunikationsberatung des Jahres mit einem Gold Award ausgezeichnet. Zur Wahl standen Finsbury Glover Hering, Ressourcenmangel und Segmenta. Der Kantar Award in Gold geht an die Kommunikatorin oder den Kommunikator des Jahres. Weitere Gold Awards gibt es für die Kampagne des Jahres sowie den oder die Young Professional des Jahres.

Informationen zur Shortlist und zur Verleihung der PR Report Awards 2021 gibt es unter www.prreportawards.de. Das PR Report Camp findet dieses Jahr digital vom 2. bis 5. November statt: www.prreportcamp.de.

