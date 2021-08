Medienfachverlag Oberauer GmbH

Mai Thi Nguyen-Kim wird als "Journalistin des Jahres" ausgezeichnet

Die Preisverleihung findet am 2. August in Berlin statt

Berlin

Zum 17.Mal ehrt die Branchenzeitschrift "medium magazin" die "Journalistinnen & Journalisten des Jahres" . Zu den Ausgezeichneten gehören auch Bascha Mika, Markus Lanz, Alice Hasters und das NDR-Team des Podcasts "Coronavirus-Update".

Die persönliche Preisverleihung findet am Montag, 2. August in Berlin statt..

Die Auszeichnung "Journalistin des Jahres 2020" geht an die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim. In der Begründung der Jury heißt es u.a.: ""Die promovierte Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin verbindet die Expertise einer Wissenschaftlerin mit der Gestaltungsfantasie von Youtubern. Sie hat das alles dominierende Thema des Jahres 2020 "Corona" ebenso kenntnisreich wie originell aufbereitet - sei es in ihrem Youtube-Kanal MaiLab (Funk), als Moderatorin von Quarks (WDR), als Autorin, Talkgast oder Kommentatorin. Sie erklärt hochkomplexe Zusammenhänge so gut, dass auch Laien sie verstehen können. Mai Thi Nguyen-Kim ist ein Glücksfall für den Journalismus, weil sie Wissenschaft und Faktentreue mit Kreativität und Verständlichkeit vorbildlich verbindet."

Die rund 100-köpfige unabhängige Jury der Branchenzeitschrift wählt zudem die "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" in zehn Fachkategorien:

Für ihr Lebenswerk wird die Publizistin und ehemalige Chefredakteurin der taz sowie Frankfurter Rundschau Bascha Mika geehrt.

Zu den Preisträgerinnen und Preisträgern der 10 Fachkategorien gehören: Birgit Wentzien (Deutschlandfunk), Gregor Peter Schmitz (Augsburger Allgemeine Zeitung), Isabel Schayani (WDR/ARD), Christian Kirchner, Heinz-Roger Dohms (finanz-szene.de), Alice Hasters (freie Autorin / DLF), Markus Lanz (ZDF), die Recherchekooperation "Pillenkick" von Correctiv.Lokal und ARD-Dopingredaktion, Volker Stollorz (Science Media Center), Thilo Mischke (Freier Autor/ Pro 7) und Sammy Khamis (Bayerischer Rundfunk/br24). Als Team des Jahres werden Norbert Grundei, Korinna Hennig, Katharina Mahrenholtz, und Anja Martini für "Das Coronavirus-Update " (der "Drosten-Podcast", NDRinfo/ndr.de) ausgezeichnet.

Die Liste mit allen "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" 2020 und Begründungen ist bereits in "medium magazin" 6/2020 erschienen und untermediummagazin.de verfügbar.

Die Preisverleihung an die "Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2020" findet am Montag, 2. August 2021 im "Hotel Oderberger" in Berlin statt, mit freundlicher Unterstützung der Daimler AG, Otto Group und Total sowie unseren Kooperationspartnern Katjes, VDP. Verband der Prädikatsweingüter, Lamy und CaterMatch.

ZUM HINTERGRUND:

Der undotierte "medium magazin"-Preis "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" wird seit 2004 von der Branchenzeitschrift medium magazin verliehen. Die unabhängige rund 100-köpfige Jury der "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" 2020 besteht aus renommierten Vertreterinnen und Vertretern der Medienbranche sowie aus den Ausgezeichneten des Vorjahres und Nachwuchs-Talenten der "Top 30 bis 30" des Jahres 2020. Bei der Wahl in der Kategorie des "Wirtschaftsjournalist des Jahres" kooperiert "medium magazin" mit der Fachzeitschrift "Wirtschaftsjournalist" (Medienfachverlag Oberauer).

