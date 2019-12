Medienfachverlag Oberauer GmbH

Juan Moreno ist der "Journalist des Jahres" 2019

Branche zeichnet den Reporter aus, der die Relotius-Fälschungen aufdeckte

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Der freie Reporter Juan Moreno ist von einer Jury der Branchenzeitschrift medium magazin zum "Journalist des Jahres" 2019 gewählt worden. Der Journalist, der überwiegend für den Spiegel arbeitet, überzeugte eine rund 100-köpfige unabhängige Fachjury.

In der Begründung für die Wahl zum "Journalist des Jahres" heißt es unter anderem:

"Juan Moreno ist zu verdanken, dass Ende 2018 der Spiegel-Journalist Claas Relotius als notorischer Betrüger entlarvt wurde. Moreno zeigte als Reporter die Hartnäckigkeit des gründlichen Rechercheurs und ehrlichen journalistischen Handwerkers. Zudem bewies er den Mut, für die Wahrheit persönlich viel aufs Spiel zu setzen, da ihm zunächst niemand glauben wollte.

Die Folgen seiner Recherchen werden die Debatten über Qualitätsjournalismus weit über 2019 hinaus prägen.Letztlich hat Morenos Enthüllungsgeschichte die journalistischen Standards für Authentizität, Transparenz und Belegbarkeit von Recherchen im ganzen Land umgekrempelt. Er hat damit das Potenzial des Journalismus zur Selbstkorrektur gestärkt.

Vordergründig mag das nach brancheninterner Angelegenheit aussehen. Doch die Debatte über solche Standards ist zugleich eine über die Aufgaben des Journalismus in der modernen demokratischen Gesellschaft. Juan Moreno hat uns allen somit einen echten Dienst erwiesen."

Im Interview mit medium magazin spricht Juan Moreno über die Folgen seiner Aufdeckung: für ihn persönlich und beruflich, auch im Zuge der Vorwürfe und Diskussionen nach der Veröffentlichung seines Buchs "1000 Zeilen Lüge" - sowie über die Konsequenzen, die die Branche aus dem Skandal zieht.

Auf die Frage nach den wünschenswerten Lehren aus dem Fall antwortet er: "Ein falscher Schluss wäre ein Generalverdacht gegenüber Journalisten im Allgemeinen und Reportern im Speziellen. Wenn ich mit Kollegen spreche, gerade mit Freien, höre ich, dass das Misstrauen gewachsen ist. Richtige Konsequenzen aus Relotius' Betrügereien wären gewesen, jetzt mehr in die Recherche zu investieren, den Freien mehr Zeit zu geben, Reportern im Sinne des Vier-Augen-Prinzips stets einen Fotografen mitzuschicken, den Autoren mehr Zeit zum Verifizieren zu geben und das Ganze dann entsprechend zu bezahlen. Mein Eindruck ist, dass das nicht stattfindet."

Moreno warnt mit Blick auf die wachsenden Sparmaßnahmen in Redaktionen: "Die größte Gefahr für den Journalismus sind nicht Fälscher wie Relotius. Die Gefahr ist, dass viele Journalisten faktisch keine Zeit haben, den Beruf so zu machen, wie man ihn eigentlich machen sollte."

Der undotierte Preis "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" (JdJ) wird seit 2004 von der Branchenzeitschrift medium magazin in mehreren Kategorien verliehen. Die unabhängige rund 100-köpfige Jury der #JdJ2019 besteht aus renommierten Vertretern und Vertreterinnen der Medienbranche sowie aus den Ausgezeichneten des Vorjahres und Nachwuchs-Talenten der "Top 30 bis 30" des Jahres 2019. Bei der Wahl in der Kategorie Wirtschaft kooperiert medium magazin mit der Fachzeitschrift "Wirtschaftsjournalist" (ebenfalls Medienfachverlag Oberauer).

Die Liste mit allen "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" und Begründungen sowie das Interview mit Juan Moreno erscheint in "medium magazin" 6/2019 und ist ab 20.12. digital unter mediummagazin.de und im iKiosk verfügbar, gedruckt wird das Heft nach Weihnachten ausgeliefert.

Die Preisverleihung an die "Journalisten und Journalistinnen des Jahres 2019" findet am 17. Februar 2020 im "Hotel & Stadtbad Oderberger" in Berlin statt, mit freundlicher Unterstützung der Daimler AG, Otto Group, Total sowie Katjes und dem VDP. Verband der Prädikatsweingüter.

Pressekontakt:

Annette Milz, Chefredakteurin "medium magazin für Journalistinnen und

Journalisten", Tel.: 0151 - 23 44 79 14,

annette.milz@mediummagazin.de

Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell