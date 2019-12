Ströer-Chef Udo Müller ist Medienmanager des Jahres

Medienfachverlag Oberauer GmbH

Der Medienbranchendienst "kress pro" zeichnet in seiner aktuellen Ausgabe Udo Müller als Medienmanager des Jahres aus. Der CEO und Geschäftsführer des Medienkonzerns Ströer habe den einstigen Außenwerber zu einem agilen Unternehmen umgebaut, das die Chancen der Digitalisierung wahrnehme, urteilt die Jury. Im Zuge dieses Umbaus investiere das Unternehmen auch in Journalismus und sei inzwischen einer der größten Digital-Publisher in Deutschland.

"kress" zeichnet jährlich Führungskräfte in der Medienbranche aus, die außergewöhnliche Arbeit geleistet haben. Insgesamt hatte die Redaktion 30 Persönlichkeiten für die "kress awards 2019" nominiert.

Den Preis als Newcomerinnen des Jahres erhalten Mengting Gao und Verena Hubertz vom 2013 gegründeten Start-up Kitchen Stories. Ihre Koch-App ist eine internationale Erfolgsstory und wurde mehr als 18 Millionen Mal heruntergeladen. Ein Drittel der Downloads stammt aus China.

Chefredakteur des Jahres ist Steffen Klusmann ("Spiegel"). Den "Sonderpreis für das Lebenswerk" erhält Dieter von Holtzbrinck.

Die "kress awards" werden am 27. April am European Publishing Congress 2020 im Schloss Schönbrunn in Wien übergeben.

