PR Report Awards 2019: Gold für Patrick Kammerer, achtung! und die Fahrradhelm-Kampagne

In Berlin wurden am Donnerstag die PR-Report Awards 2019 verliehen. Im ausverkauften Kosmos an der Karl-Marx-Allee wurden Kommunikationskampagnen in 22 Kategorien des Wettbewerbs ausgezeichnet. Gold-Trophäen gingen an:

- Patrick Kammerer, Director Public Affairs, Communications & Sustainability bei Coca-Cola, als Kommunikator des Jahres, - achtung! als Kommunikationsberatung des Jahres - "Looks like shit. But saves my life." (Scholz & Friends im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und des Deutschen Verkehrssicherheitsrates) als Kampagne des Jahres - sowie an Max van Poele (hypr) und Claudio Rehmet (LautenbachSass) als Young Professionals des Jahres.

Details zu den Finalisten und Gewinnern sowie einen ausführlichen Reader mit allen Kampagnen der Shortlist gibt es unter http://prreportawards.de.

Vor der Verleihung am Abend fand das PR Report Camp mit etwa 1.000 Besuchern statt. Beim Karriereforum stellten sich Unternehmen und Agenturen als Arbeitgeber vor. Wie im Vorjahr hatten die Macher aller nominierten Cases die Möglichkeit, live vor dem Fachpublikum zu überzeugen und so den Publikumspreis zu gewinnen. Dieses Jahr schaffte das die Privatbrauerei Herrenhausen mit der Kampagne "Hannoverbunden - 150 Jahre Privatbrauerei Herrenhausen", unterstützt von der Agentur rlvnt.

Kammerer wurde für seinen Mut, seine Haltung und seine Persönlichkeit ausgezeichnet. Diese hätten sich besonders im Dezember 2018 gezeigt, als Dritte die Marke Coca-Cola für eine Protestaktion gegen die AfD vereinnahmen wollten und Kammerer klug reagierte: "Nicht jeder Fake muss falsch sein" - mit diesem Tweet in smarter Tonlage, dessen Botschaft den Werten entspricht, für die das Unternehmen immer wieder eintritt, erzielte Kammerer fast 450 Millionen potenzielle Impressions.

Die Agentur achtung! setzte sich als "Kommunikationsberatung des Jahres" gegen die Finalisten Fink & Fuchs, Oliver Schrott Kommunikation und Storymachine durch. Die Hamburger überzeugten unter anderem mit ihrem Kollaborations-Ansatz, dem Event "Digitaler Kindergarten" und ihrem Plattform-Modell, das es Gründern ermöglicht, unter der bekannten Marke eigene GmbHs zu starten.

Als Kampagne des Jahres wurde "Looks like shit. But saves my life." ausgezeichnet. Nach einer kontroversen Debatte votierte die Jury mehrheitlich für die Kampagne von Scholz & Friends, die im Auftrag des Verkehrsministeriums Menschen zum Tragen von Fahrradhelmen bewegen will: Gerade die polarisierte Rezeption in der Öffentlichkeit und der mutige Ansatz, an dem die Verantwortlichen trotz Kritik festhielten, hätten den Erfolg begründet, so die Jury.

