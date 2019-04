Medienfachverlag Oberauer GmbH

Weser-Kurier muss seine Fußballbundesliga-Redaktion Mein Werder halbieren

Die Bremer Tageszeitungen AG (BTAG) muss bei ihrer ausgelagerten Fußballbundesliga-Redaktion "Mein Werder" kräftig kürzen. "Leider hat sich trotz aller Bemühungen der wirtschaftliche Erfolg nicht im notwendigen Maße eingestellt", sagt Weser-Kurier-Chefredakteur und BTAG-Vorstand Moritz Döbler dem medium magazin. "In einem ohnehin herausfordernden Umfeld sehen wir uns gezwungen, die Kosten zu senken."

Die Kosten sollen vor allem durch weniger Personal schrumpfen. 6 von 13 Redaktionsmitgliedern erhielten nach Informationen des medium magazins Kündigungen, zwei weitere kündigten selbst. Der Verlag soll einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in das Projekt investiert haben, aber angeblich kamen nur wenige Tausend Euro rein.

Im Sommer 2017 war die komplette Berichterstattung über die Werder-Bremen-Bundesligamannschaft in eine eigene, verlagszugehörige Redaktion ausgelagert worden. Ein Abo für exklusive Inhalte der damals gestarteten Mein-Werder-App und der Website kostet bis zu 5,49 Euro, fand aber bislang nicht ausreichend Kunden. Die Kreiszeitung aus der Nachbarstadt Syke bietet ihre Werder-App "Deichstube" gratis an.

