Deutscher PR-Preis der DPRG: Das sind die Gewinner 2019

Stuttgart (ots)

Volles Haus bei der Verleihung des Internationalen Deutschen PR-Preises der DPRG: Am Abend des 11. April hat der Berufsverband Deutsche Public Relations Gesellschaft e.V. zum 49. Mal seine renommierte Auszeichnung an professionelle Kommunikationskampagnen aus der Praxis vergeben. Die Alte Reithalle in Stuttgart war ausverkauft: 350 Gäste erlebten einen Abend mit vielfältigen Preisträgern aus Wirtschaft und Gesellschaft in 20 Wettbewerbskategorien - und drei Spezialauszeichnungen.

Einer der Höhepunkte war die Vergabe des Publikumspreises für die "Innovation des Jahres" durch Daimler. Die Wahl von DPRG-Mitgliedern und Jury fiel auf eine sehenswerte interne Anwendung der Siemens-Kommunikation. Den DPRG Junior Award vergab Voith an überzeugende Kampagnen-Konzepte in den Kategorien für Young Professionals und Studierende. Der Thought Leadership Award von Unicepta ging in diesem Jahr an Infineon für seine Positionierung als zukunftsfähiges, innovatives und wachstumsstarkes Unternehmen.

In den Kategoriengruppen "Corporate Communication", "Kompetenzen - Themen - Märkte" und "Maßnahmen & Instrumente" war die Zahl der Einreichungen in dieser Saison deutlich gestiegen. Alle Finalisten und Gewinner des PR-Preises 2019 sowie Bilder der Verleihung finden sich unter www.pr-preis.de.

Erstmals fand in diesem Jahr ein Tagesprogramm zum PR-Preis statt, zu dem sich knapp 200 Gäste angemeldet hatten. Unter dem Dachthema "Data-driven PR - the next big thing?" gingen Kommunikatoren aus Unternehmen und Beratung beim PR-Preis Forum 2019 in Stuttgart auf die Suche nach Erfahrungen und Best-Cases in diesem Feld. Mit dem Internationalen Deutschen PR-Preis würdigt die DPRG professionelle Kommunikationskampagnen und die dahinterstehenden Menschen. Verantwortlich für die Durchführung ist das Berliner Büro des Medienfachverlags Oberauer. Der Internationale Deutsche PR-Preis der DPRG 2019 wird unterstützt von adidas, Bosch, Continental, Daimler, Deutsche Post DHL Group, Siemens, Sparkasse KölnBonn, Voith, Volkswagen und Unicepta.

