Apotheken Umschau ist European Digital Publishing Platform of the Year

Bei den European Publishing Awards 2019 wurde das Online-Angebot der deutschen Apotheken Umschau zur "European Digital Publishing Platform of the Year" gewählt. Die 2001 gelaunchte Plattform erreicht monatlich sechs Millionen User. Erfolgsgeheimnis sind die enzyklopädischen Inhalte - ein Modell, das auch auf andere europäische Länder übertragen werden könnte, lobte die internationale Jury. Jeweils einen Special Award in dieser Kategorie bekommen 24sata aus Kroatien, bunte.de aus Deutschland und watson.ch aus der Schweiz. "European Digital Publishing Start-up of the Year" ist die Republik aus der Schweiz. Das Onlineangebot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur aus Zürich wird weitgehend von den Menschen finanziert, die es nutzen. Die Jury lobt das mutige, erfolgreiche Crowdfunding-Konzept und den Fokus auf journalistische Qualität.

Die European Publishing Awards zeichnen die besten Magazine, Zeitungen und digitalen Medien Europas aus. Die in 53 Kategorien ausgeschriebenen Wettbewerbe zeigen, welche Medien durch Qualität in Konzeption, Inhalt und Design herausragen und welche Strategien, Geschäftsmodelle, Tools und Plattformen erfolgreich sind. Teilnehmen konnten Medienunternehmen und deren Zulieferer, Servicepartner und Dienstleister. Die Preisträger sind auf newspaper-congress.eu veröffentlicht.

Alle Auszeichnungen werden beim European Newspaper Congress vom 12. bis 14. Mai in Wien verliehen. 500 Chefredakteure und Führungskräfte europäischer Medienhäuser tauschen dort ihre besten Cases, Konzepte und Strategien aus. Bundeskanzler Sebastian Kurz eröffnet den Kongress. Friede Springer wird für ihr Lebenswerk geehrt.

