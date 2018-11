PR Report Awards 2018 verliehen: RCKT wird Kommunikationsberatung des Jahres

Berlin (ots) - In Berlin wurden am Dienstag die PR-Report Awards 2018 verliehen. In den Sälen des KOSMOS an der Karl-Marx-Allee nahmen rund 450 Kommunikatoren an der Winners Night teil. Die nominierten Kampagnen hatten dieses Jahr die Chance auf eine der 22 Trophäen. Details zu den Finalisten und Gewinnern sowie einen ausführlichen Reader mit allen Kampagnen der Shortlist gibt es unter http://prreportawards.de.

Vor der Verleihung am Abend fand das PR Report Camp mit knapp 1.000 Besuchern statt. Beim Karriereforum sellten sich Unternehmen und Agenturen als Arbeitgeber vorstellen. Wie im Vorjahr hatten die Macher der "25 Top Cases" die Möglichkeit, live vor dem Fachpublikum zu überzeugen und so den Publikumspreis zu gewinnen. Dieses Jahr schaffte das #HiredAsATeam - die "viralste Recruitingkampagne Deutschlands" von fischerAppelt.

Einer der insgesamt fünf Gold Awards ging an Antje Neubauer: Die Leiterin Marketing und PR bei der Deutschen Bahn wurde Kommunikatorin des Jahres. Neubauer besitze "großes Talent für die Komposition wirkungsvoller Geschichten und passender Tonalität", schloss sich Bahnchef Richard Lutz in seiner Laudatio dem Votum der Fachjury an, und stehe zudem für ein Verständnis von Kommunikation, "in dem kein Platz ist für Silos und starre Grenzen zwischen Disziplinen".

Ebenso Gold bekam die Kampagne des Jahres "Don't Call Mom - Call ADAC", die RCKT im Auftrag des ADAC umgesetzt hat. RCKT konnte die Jury unter dem Vorsitz von Daniel Neuen (Chefredakteur PR Report) außerdem mit Mut, Leidenschaft und ihrer Wachstumsgeschichte überzeugen: Die Agentur wurde in der Gold-Kategorie "Kommunikationsberatung des Jahres" ausgezeichnet.

Wie im vergangenen Jahr gehörte die Hamburger Agentur achtung! zu den Abräumern des Abends. Die Kampagne rund um den Ticket-Schuh der Berliner Verkehrsbetriebe, realisiert gemeinsam mit Jung von Matt und GUD.berlin, schaffte es in fünf Kategorien auf die Shortlist und wurde zwei Mal ausgezeichnet. Außerdem konnten achtung! und Jung von Matt in den Kategorien "Public Affairs" und "Non-Profit und Pro bono" mit "Das Gender Pay Gap Experiment" punkten, einer von Terre des Femmes in Auftrag gegebenen Kampagne.

Zur 36-köpfigen Jury der PR Report Awards gehören Kommunikationsverantwortliche aus Unternehmen und Organisationen, Kommunikationsberater und die beiden Gewinner der Nachwuchsinitiative #30u30 des Vorjahres. Neu dabei waren in diesem Jahr unter anderen Babette Kemper (Ogilvy), Magdalena Rogl (Microsoft Deutschland), Annette Siragusano (comdirect Bank) und Götz Ulmer (Jung und Matt). Die 22 Wettbewerbskategorien bilden das breite Spektrum der Kommunikationsbranche ab: Auszeichnungen gibt es in den Bereichen "Corporate", "Marken und Produkte", "Politik und Gesellschaft", "Content-Kommunikation"" und "Spezialkompetenzen". Partner der PR Report Awards 2018 sind news aktuell, Kantar Media, Burson Cohn & Wolfe sowie C3 Creative Code and Content.

