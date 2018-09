Die Top 30 bis 30 im Journalismus: Die Nachwuchstalentliste 2018 von "medium magazin" steht jetzt fest

1 weiterer Medieninhalt

Cover der Ausgabe Nr. 5/2018 mit Louis Klamroth, einer der Top 30 bis 30 des Jahres 2018, frei zur redaktionellen Verwendung. Foto: Alexander Gelwer Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/66148 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter... mehr Bild-Infos Download

Frankfurt am Main (ots) - Mit einer Rekordbeteiligung endete in diesem Jahr die Wahl der Top 30 bis 30 im Journalismus. Zum zwölften Mal veröffentlicht das "medium magazin" seine Auswahl an besonders talentierten jungen Journalistinnen und Journalisten. Dazu haben sich in diesem Jahr Ausbilder/innen, Chefredakteur/innen, Personalverantwortliche, ehemalige Preisträger/innen mit rund 300 Nominierungen in einer aufwändigen Vorauswahl beteiligt. Außerdem konnten alle Interessierte eigene Vorschläge einreichen.

"Wir verstehen unsere Auswahl als Schlaglicht auf die Zukunft im Journalismus, auf inspirierende junge Köpfe, nicht auf Gewinner und Verlierer. Und bei so vielen jungen hochtalentierten Nachwuchskollegen und -kolleginnen, die für den Journalismus brennen, muss es einem um die Zukunft der Branche entgegen aller Wehklagen nicht bange werden", sagt Chefredakteurin Annette Milz, die die Wahl der "Top 30 bis 30" im Journalismus 2006 ins Leben gerufen hat.

Die ausgezeichneten Nachwuchstalente 2018 werden in der Top 30-Konferenz 2018 am 12. Oktober persönlich geehrt. Die Top 30-Konferenz wird nach der erfolgreichen Premiere 2016 zum zehnjährigen Top30-Jubiläum bereits zum dritten Mal stattfinden. Dazu sind auch ehemalige Top 30 bis 30 eingeladen zu Erfahrungsaustausch und Projektdiskussionen. Die Konferenz findet in der Commerzbank-Zentrale in Frankfurt statt.

Zu den "medium magazin"- "Top 30 bis 30" des Jahres 2018 im Alter zwischen 21 und 30 Jahren gehören:

Sara Jasmin Bhatti, Hessischer Rundfunk/ Franziska Broich, KNA Brüssel / René Bucken, freier Journalist / Stefanie Dodt, NDR / Emran Feroz, freier Journalist / Malene Gürgen, die tageszeitung / Cristina Helberg, Correctiv / Louis Klamroth, n-tv / probono Fernsehproduktion GmbH / Fabian Köster, heute show, ZDF / Anna Mayr, freie Journalistin / Paul Middelhoff, Die Zeit / Pascale Müller, BuzzFeed News Deutschland / Nora Nagel, bildundtonfabrik / Anna Petersen, Landeszeitung für die Lüneburger Heide / Yasmin Polat, watson.de / Tania Röttger, Correctiv / David Sahay, Stuttgarter Zeitung-Stuttgarter Nachrichten / Noah Sari, Y-Kollektiv, Sendefähig GmbH / Kira Schacht, RBB / Fabian Scheler, Zeit Online / Jan Schmidbauer, Süddeutsche Zeitung / Cathrin Schmiegel, Der Spiegel / Sara Schurmann, Vice D/Ö/CH / Frederik Seeler, freier Journalist / Léa Steinacker, Wirtschaftswoche, ada / Bartholomäus von Laffert, freier Journalist / Vanessa Vu, Zeit Online / Morten Wenzek, Bild / Thembi Wolf, freie Journalistin

Und die beiden Teams: Dennis und Patrick Weinert, freie Journalisten / Angelique Geray, Florian Gehm und Mohammad Rabie, Axel Springer Akademie

Die "medium magazin"- Top 30 bis 30 zeigen eine Auswahl besonders begabter junger Journalisten und Journalistinnen, ohne dass die Liste Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie präsentiert einen Querschnitt durch alle Mediengattungen, überregional wie regional, und damit zugleich die Vielfalt im Journalismus. Organisiert und recherchiert wurde die Liste von den "medium magazin"-Redaktionsmitgliedern Katy Walther und Anne Haeming sowie Chefredakteurin Annette Milz.

Käufer und Abonnenten von "medium magazin" finden Porträts und Steckbriefe zu allen Top 30 auf 16 Extra-Seiten in Ausgabe 05-2018. "medium magazin" ist gedruckt oder als epaper für alle Geräte ab 10.9. verfügbar unter https://www.newsroom.de/shop/einzelausgaben/medium-magazin/

Pressekontakt:

Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin, Email:

redaktion@mediummagazin.de

Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell