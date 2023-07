RTLZWEI

Daniela Katzenberger mit ihrer neuen Single "So bin ich und so bleib ich"

Eine authentische Sommer-Single als musikalisches Statement

Live-Performance am 01. Juli in der ARD Silbereisen Show "Schlagerboom Open Air"

Die neue Single "So bin ich und so bleib ich" ist ab Samstag, 01. Juli 2023, erhältlich

Schlagfertig und blond, bodenständig und ein bisschen abgedreht - das sind die Eigenschaften, mit denen Daniela Katzenberger regelmäßig die Herzen ihrer riesigen Fanbase erobert. Mit ihrem neuen Song stellt die Kultblondine auf humorvolle Weise und wie gewohnt mit einem Augenzwinkern ein für alle Mal klar: "So bin ich und so bleib ich"! Die gleichnamige Single erscheint bei EL CARTEL MUSIC am Samstag, 01. Juli, im Vertrieb von Telamo/Warner.

Seit Daniela Katzenberger vor rund 15 Jahren erstmals mit "Auf und davon - mein Auslandstagebuch" ins schillernde Reality-Rampenlicht getreten ist, kennt man die Katze nicht nur als Fernseh-Star, sondern auch als Schauspielerin, Buchautorin und Unternehmerin. Nicht zuletzt beweist sich Daniela außerdem als Sängerin, die gemeinsam mit ihrer besseren Hälfte Lucas Cordalis schon das eine oder andere Mal bei Florian Silbereisen & Co. auf der Bühne stand. Jetzt tritt die Allrounderin als Solosängerin ans Mikrofon und stellt klar, wie sie ist - und wie sie bleibt!

Das lässige Popschlager-Arrangement von Hit-Producer Christian Geller und dessen Co-Songwriter Christoph Aßmann sorgt ab dem ersten Takt für hochsommerliche Stimmung. Mit ihrer eingängigen Sommer-Single "So bin ich und so bleib ich" entwirft die Blondine ein charmantes Selbstporträt - natürlich ohne Blatt vor dem geschminkten Mund und mit ganz viel Augenzwinkern! So darf sich die Fangemeinde gleich heute Abend, am 01. Juli, auf die Live-Performance in der ARD Silbereisen Show "Schlagerboom Open Air " in Kitzbühel freuen.

Passend dazu lassen sich im aktuellen Primetime-Abendprogramm immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI die brandneuen Folgen von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca", verfolgen. In der nächsten Ausstrahlung am 05. Juli gewährt Daniela Katzenberger einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Musikvideo-Drehs zur neuen Single. Direkt nach der Ausstrahlung kann das Musikvideo auf YouTube aufgerufen werden.

Daniela Katzenbergers neuer Song "So bin ich und so bleib ich" erscheint am 01. Juli 2023 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Telamo/Warner und das Musikvideo am 05. Juli 2023.

