Starke Primetime für "Kampf der Realitystars" bei RTLZWEI

"Kampf der Realitystars" weiter erfolgreich

"KDRS" erzielt 7,2 % MA (14-49 Jahre)

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,4 %

Die beliebte RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars" erreichte am gestrigen Mittwochabend ab 20:15 Uhr mit 7,2 % MA erneut gute Werte in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre).

Bis zu 1,05 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten den Einzug von Reality-Granate Emmy Russ und Stimmwunder Percival Duke. In der "Stunde der Wahrheit", die von Cathy Hummels moderiert wird, wurde es diese Woche für Sarah Knappik und Manni Ludolf eng.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,4 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 03.05.2023, vorläufig gewichtet. Primetime: 20:15-23:15 Uhr. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

Über "Kampf der Realitystars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen 23 Realitystars in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den sagenumwobenen Titel "Realitystar 2023". Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Cathy Hummels in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. Der Kampf um Sendezeit ist eröffnet! Das Format wird von Banijay Productions Germany realisiert. "Kampf der Realitystars" wurde 2022 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Seit 2023 komplettiert "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" den "Kampf der Realitystars"-Abend bei RTLZWEI. Moderiert wird die neue Live-Show von Bella Lesnik und Aaron Troschke.

