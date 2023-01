RTLZWEI

TV-Tipp: "Music Drive In"- Am Drive In-Schalter von RTLZWEI gibt's Musik statt Burger und Fritten

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Wer in einen Drive In fährt, hat's in der Regel auf einen Burger, ne Portion Pommes und vielleicht noch ne Cola abgesehen. Nicht aber im "Music Drive In" bei RTLZWEI. Wer hier vorfährt, bestellt sich einen Song, den man dann im eigenen Auto performen darf. Und wie es sich für eine Musik-Show gehört, darf natürlich auch das Publikum nicht fehlen. Das besteht in diesem Fall aus keinen Geringeren als Mehrfach-Echo-Gewinnerin Loona, DSDS-Gewinner Prince Damien und Unterhaltungslegende Guildo Horn. Was sie dort genau machen und was es mit Music Drive In so auf sich hat, erklären Sie uns am besten selbst: Guildo Horn und Prince Damien, grüß' euch!

Begrüßung: "Hallo, äh, bin ich schon auf Sendung?"

1. Natürlich! Ich hoffe, nicht mit knurrendem Magen. Mit dem sollte man zumindest bei eurem "Music Drive In" nicht unbedingt vorbeikommen, dafür aber auf jeden Fall, wenn man Bock auf Musikmachen hat. Erzählt mal, wie man sich das vorstellen kann!

O-Ton 1 (Prince Damien & Guildo Horn, 34 Sek.): Damien: "Also, bei uns läuft das so ab, wie bei einem ganz normalen Drive-In. Man kommt reingefahren - aber: Es wird kein Fast-Food geliefert, es gibt Musik auf die Ohren! Und zwar, jeder Fahrer oder Fahrerin im Auto hat die Chance, einfach zu performen, Spaß zu haben, und uns drei Jurymitglieder zu überzeugen - und wenn alle drei wirklich baff sind, geht die Schranke auf, sie können zum Gewinnerparkplatz fahren." Guildo: "Da gibt's einen Tisch, dort liegen Autoschlüssel. Und einen davon muss man sich auswählen, drückt auf den Knopf, Kofferraum geht auf - also Glück entscheidet letztendlich, wie viel Kohle es gibt."

2. Und das können bis zu 1000 Euro sein. Wie seid ihr als Jury, zu der ja auch noch Loona gehört, an eure Aufgabe rangegangen?

O-Ton 2 (Prince Damien & Guildo Horn, 33 Sek.): Damien: "Unsere Rolle bei dieser ganzen Show ist eigentlich, uns berieseln zu lassen und Spaß zu haben. Lacht Wir sind natürlich als Jurymitglieder auch ein bisschen ernsthafter dabei, ich achte sehr auf Performance, Ausstrahlung. Loona auf Emotionen und Guildo ist, glaube ich, so, unser, unser, wie soll ich sagen..." Guildo: "Ich würde sagen, ich bin wirklich für alles zu haben. Für mich muss es das richtige Paket sein. Es muss mich packen, das muss mich irgendwie umhauen. Das kann technisch gut sein, das kann aber auch irgendwie krumm und buckelig sein, aber es muss vor allen Dingen eins sein: authentisch."

3. Hast du mal ein Beispiel für "krumm und buckelig, aber irgendwie auch geil"?

O-Ton 3 (Guildo Horn, 29 Sek.): "Wir hatten zum Beispiel eine Live-Band. Ich bin ein Freund von Live-Musik, Rock-Musik, und die haben sich ins Zeug gelegt und da ging wirklich auf der Bühne richtig die Post ab. Dann hat der Gitarrist, der ist fast in mich reingekrochen, der hat zu mir dann irgendwie ganz stolz gesagt irgendwie: 'Ich spiele erst seit einem halben Jahr Gitarre.' Dann musste ich ihm sagen: 'Ich hör' das.' Und dann Lacht das hat mir irgendwie leidgetan, weil, ich glaub', die haben gar nicht gemerkt, wie krumm und buckelig das irgendwie daherkam."

4. Und, Damien, wie sieht's bei dir aus: Womit überzeugt man dich am besten?

O-Ton 4 (Prince Damien, 17 Sek.): "Also, bei mir hat man immer eine Chance, wenn du einfach performst und Spaß hast. Also, ich bin ja so ein optischer Mensch und deswegen liebe ich es, wenn die Leute irgendwie noch ausgefallene Klamotten haben oder so performen. Also, damit hat man mich auf jeden Fall schon mal gefangen - und danach höre ich ein paar schiefe Töne dann einfach nicht."

5. Wer ist eigentlich der oder die Strengste von euch?

O-Ton 5 (Prince Damien, 21 Sek.): "Oh mein Gott, das ist total schwierig, den oder die Strengste herauszufinden, denn es ist immer unterschiedlich. Tatsächlich bin ich auch ab und zu recht streng, wo ich dann sage: 'Hey Guildo, siehst du das nicht genauso?' oder 'Loona, hä? Was habt denn ihr gehört?' und manchmal ist das auch andersrum. Also, wir wechseln uns da wirklich sehr ab. Also, da gibt es jetzt keinen, der richtig streng ist und keinen, der immer alle durchlässt."

6. Und wie schwer ist es euch gefallen, euch zu einigen?

O-Ton 6 (Guildo Horn, 18 Sek.): "Ja, manchmal war es wirklich eine Katastrophe. Da habe ich gedacht: Was, was, was labern die da? Dann waren die so begeistert von dem, was dargeboten wurde, und ich überhaupt nicht. Mich hat's überhaupt nicht erreicht. Dann wird halt so ein bisschen kontrovers diskutiert, aber ich bin da schon ein ziemlich sturer Hund. Also wenn ich mein Urteil gefällt habe, dann bleibt das auch so."

7. Ohne schon zu viel zu verraten: Wer ist dir ganz besonders im Gedächtnis geblieben, war vielleicht auch ein Highlight?

O-Ton 7 (Prince Damien & Guildo Horn, 44 Sek.): Damien: "Ähm, da gab's diese Gospeltruppe, die fand ich total toll. Auf einmal hatten die einen Gospelchor im Auto, dann gab es auch eine Band im Auto. Ich kann mich eigentlich kaum, ich weiß gar nicht, was das Highlight war, es gab so viele Highlights." Guildo: "Ich habe noch ein riesen Highlight. Auto kommt an, da sitzen fünf Damen drin. Vielleicht waren es auch nur vier. Eine mit klassischer Gitarre, und die musizieren im mehrstimmigen Gesang französischen Chanson. Das hat mich so weggeflasht, weil ich hab's überhaupt nicht erwartet, Musik in so einer hohen Qualität im Music Drive In zu hören, aber - so höret denn: Wir hatten richtig gute Leute bei uns." Damien: "Deswegen, man kann das überhaupt gar nicht so in Worte fassen, was da das Highlight ist. Ich glaube, wenn man das selber gesehen hat, dann sieht man die Highlights."

Guildo Horn und Prince Damien über "Music Drive In", der neuen witzigen Musik-Show, bei der die beiden zusammen mit Loona in der Jury sitzen. Danke euch und Tschüs!

Verabschiedung: Guildo: "Ja, ich sage auch mal Tschüssikowki und Töchter. Und, äh, es ist eine fantastische Sendung. Ihr werdet überrascht sein, also..." Damien: "Einschalten nicht vergessen!"

Abmoderationsvorschlag: "Music Drive In" läuft ab 30. Januar bei RTLZWEI. Und zwar immer montags bis freitags um 17.05 Uhr.

