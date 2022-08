RTLZWEI

"Krass und Crazy": Neue Folgen der Rankingshow

Rückkehr der Sendung bei RTLZWEI im August

Zwei neue Folgen: "Krass und Crazy: Hotels" und "Krass und Crazy: Wohnen"

Präsentiert von Cathy Hummels und Marcel Remus

Nach dem Special "Krass und Crazy: Camper" mit Influencerin Yvonne Pferrer gibt es zwei weitere Folgen der Rankingshow im August zu sehen. Dieses Mal im Fokus: Die krassesten und verrücktesten Hotels sowie atemberaubendsten Wohnungen und Häuser. Präsentiert werden die beiden Folgen dieses Mal von Travel-Expertin Cathy Hummels und Immobilienexperte Marcel Remus. Die Ausstrahlung erfolgt montags, am 22. August sowie 29. August, jeweils um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

"Krass und Crazy: Hotels"

Ob auf den Malediven, in Malaysia oder am Rand des Harzes - ein großartiges Hotel wertet jeden Urlaub ins Unermessliche auf. Niemand weiß das besser als Globetrotterin und Travel-Expertin Cathy Hummels. Die 34-jährige Moderatorin stellt 20 Domizile vor, die für sich bereits einen Trip wert sind. Es werden nicht nur geheime Welten durchforstet - auch ein Ausflug ins Weltall steht auf dem Programm. Bei dieser Rankingshow kommt definitiv Lust auf den nächsten Städte- und Strandurlaub auf. Produziert wird "Krass und Crazy: Hotels" von Sichtfeld Media. Die Ausstrahlung erfolgt am 22. August um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

"Krass und Crazy: Wohnen"

Kann man wirklich in einer Kirche wohnen? Oder sogar in einem alten Passagierflugzeug? Und wie lebt es sich eigentlich im schmalsten Haus der Welt? Genau diesen Fragen geht Immobilienmakler Marcel Remus auf den Grund. Dafür hat sich der 36-Jährige weltweit auf die Suche gemacht und die 20 außergewöhnlichsten und verrücktesten Wohnungen und Häuser gefunden. Die Rankingshow zeigt eindrucksvoll, wie kreativ Menschen weltweit ihr eigenes Zuhause gestalten. Produziert wird "Krass und Crazy: Wohnen" von der SAGAmedia Film- und Fernsehproduktion GmbH. Ausgestrahlt wird die Folge am 29. August um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Beide Folgen sind jeweils sieben Tage vor Ausstrahlung bei RTL+ verfügbar und danach weitere 30 Tage kostenlos abrufbar.

Über "Krass und Crazy"

In der Rankingshow "Krass und Crazy" werden in verschiedenen Kategorien die Superlative der Extraklasse präsentiert. Für jede Show gibt es den passenden Host, der oder die mit seiner, beziehungsweise ihrer Expertise glänzen kann.

