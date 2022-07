RTLZWEI

Lucas Cordalis veröffentlicht Solo-Album:

"Lucas Cordalis" erscheint am 22. Juli

Erstes deutschsprachiges Solo-Album des Sängers

25-jähriges Jubiläum als Bühnenkünstler in diesem Jahr

"Lucas Cordalis" erscheint am 22. Juli 2022 bei EL CARTEL MUSIC

Diesen Sommer veröffentlicht Lucas Cordalis das erste deutschsprachige Solo-Album seiner Karriere. Die Fans können sich auf eine facettenreiche Sammlung an Songs freuen, zwei Singles daraus wurden bereits veröffentlicht. "Lucas Cordalis" ist inklusive einer Fanbox ab Freitag, 22. Juli 2022, erhältlich.

Lucas Cordalis, der auch als Produzent und Songwriter Erfolge feiern konnte, bringt sein erstes deutschsprachiges Solo-Album auf den Markt.

"Lucas Cordalis" ist das facettenreichste Album seiner bisherigen Karriere. Auf der LP vertreten ist auch Ehefrau Daniela Katzenberger. Das Paar veröffentlichte als Titelsong ihrer gemeinsamen Doku-Soap das augenzwinkernde Duett "Wir haben uns sowas von verdient". Das Musikvideo zum Song zählt bisher über 220.000 Views auf YouTube.

Auf "Lucas Cordalis" befindet sich selbstverständlich auch die emotionale Ballade "Versprochen, dass es weitergeht", in der Lucas die Bindung zu seinem verstorbenen Vater Costa beschreibt und verarbeitet. Mit ihm stand er bereits als Vierjähriger auf der Bühne. Ganz für die Musik entschied Lucas Cordalis sich aber erst deutlich später: Mit 30 Jahren veröffentlichte er "Viva la noche", seine erste Single.

Am 22. Juli erscheint nun die erste deutschsprachige Solo-LP. Auch im TV und diversen Radioshows präsentiert Lucas Cordalis seine Singles und ab heute auch das gleichnamige Album. Ein besonderes Highlight ist "Das große Schlager Comeback.2022" mit Florian Silbereisen am 23. Juli in der ARD, am 07. August ist er im "ZDF-Fernsehgarten" zu Gast.

"Lucas Cordalis" erscheint am 22.Juli 2022 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Telamo/Warner. Das Album ist digital oder als CD inklusive Fanbox erhältlich.

