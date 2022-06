TV-Tipp: "Bella Italia - Camping auf Deutsch"- Die zweite Staffel der Doku-Soap

RTLZWEI

Anmoderationsvorschlag: Camping liegt immer noch voll im Trend. Egal, ob im Zelt, im Wohnwagen, einem luxuriösen Camper oder dem selbstumgebauten Van. Da verwundert es kaum, dass auch in diesem Jahr wieder jede Menge Trubel auf dem Marina di Venezia in Italien - dem größten Camping-Platz Europas - herrschen wird. Neben jeder Menge Freizeit, Erholung und Spaß am Meer bringt der Urlaubsalltag dort aber auch seine Tücken mit sich. Wie wir ab sofort (ab 27. Juni) in der RTL2-Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" sehen können. Mit am Start sind natürlich auch wieder die sympathischen Camping-Profis Nicole und Sascha Fingerhuth aus Bonn. Grüß' euch!

Begrüßung: "Ja, hallo, grüß dich!" "Hallöchen!"

1. Nicole und Sascha, ihr seid eingefleischte Camping-Fans: Was begeistert euch daran so sehr?

O-Ton 1 (Sascha/Nicole Fingerhuth, 33 Sek.): "Die Begeisterung liegt absolut in der Freiheit, die wir haben. Das heißt, wenn das Wetter mal nicht passen sollte, dann können wir weiterziehen, wenn irgendwas anderes uns stört, können wir einfach zusammenpacken und können zum Beispiel dem Wetter hinterherfahren." "Du brauchst dich nicht zu restaurieren, für in den Speisesaal zu gehen, so, wie du morgens aus dem Bett kommst, kannst du dich eigentlich an den Frühstückstisch setzen und hast keinen Stress morgens." "Und wir sind mit der Natur eins, das heißt, wenn wir zum Beispiel auf unseren Lieblingsplatz in Spanien fahren: Wir werden mit Meeresrauschen geweckt, wir schlafen mit Meeresrauschen ein. Also, für uns ist das das Nonplusultra."

2. Warum sollten alle Camping-Skeptiker oder -Muffel es doch mal probieren?

O-Ton 2 (Sascha/Nicole Fingerhuth, 35 Sek.): "Um einfach mal die Vielseitigkeit des Campings kennenzulernen. Ob du jetzt mit dem Zelt unterwegs bist, mit dem Wohnwagen, mit dem Wohnmobil - es gibt ja viele Arten, wie man das Campen gestalten kann. Und es sind so viele Faktoren, die da zusammenkommen." "Man sollte es einfach mal ausprobieren, wie viel Freiheit man da auch hat und wie schön es ist, auch mal einfach draußen zu sein und einfach mal locker in den Tag zu starten, ..." "Genau." "...aus dem Alltag rauszukommen, ohne jetzt an feste Zeiten gebunden zu sein." "Genau." "Für uns gibt es keinen schöneren Urlaub!" "Absolut, ganz genau! Für uns gibt es nichts anderes als Campen."

3. Im Urlaub - und besonders beim Camping - hockt man ja nun doch sehr eng zusammen: Wie lautet Euer Geheimnis, damit es immer schön harmonisch bleibt?

O-Ton 3 (Sascha/Nicole Fingerhuth, 28 Sek.): "Bei uns gestaltet sich der Aufbau, den machen wir zusammen. Aber anschließend geht jeder seinen Weg, das heißt, Nicole macht dann drinne alles zurecht, ich mache draußen alles. Und bis jetzt war es eigentlich schon ziemlich..." "Harmonisch! Aber nur, weil mein Mann mich morgens ausschlafen lässt und schon mal den Kaffee kocht." "Natürlich nur mit Melitta Harmonie!" Lachen "So startet man natürlich schon harmonisch in den Morgen und kann eigentlich den Tag auch so weiter fortführen."

4. Und wenn ihr jetzt mal nicht in trauter Zweisamkeit, sondern mit Mehreren, unterwegs seid?

O-Ton 4 (Sascha/Nicole Fingerhuth, 21 Sek.): "Gut, wenn wir natürlich als Gruppe unterwegs sind, da haben wir feste Regeln, das heißt: Das Vorzelt ist tabu. Wir haben da meistens einen Pavillon und nen Stehtisch." "Und wer Lust hat auf Gesellschaft, der stellt sich untern Pavillon und dann kommt dann der ein oder andere dazu, und wer gar keine Lust hat auf Reden oder Party, der bleibt in seinem Vorzelt und macht es sich gemütlich." "Und das klappt erstaunlich gut."

5. Für alle, die dieses Jahr zum ersten Mal Camping machen wollen: Welche Tipps würdet ihr denen mit auf den Weg geben?

O-Ton 5 (Sascha/Nicole Fingerhuth, 34 Sek.): "Der Camper ist ja eigentlich ziemlich kontaktfreudig, das sollte man schon mitbringen. Man kann alles mit Videos im Internet durchforsten, man kann es zu Hause ausprobieren - aber nachher stellt es sich raus, dass es doch ganz, ganz anders ist. Also man sollte alles ruhig angehen und die Sachen ein bisschen auf sich zukommen lassen." "Ganz wichtig wäre noch zu sagen, dass man vielleicht einen Stellplatz reservieren sollte und sich vorher genau anguckt, wo man Camping machen möchte. Weil, die Campingplätze werden immer voller, da kann man nicht mehr so spontan losfahren und sagen, ich fahr jetzt da und da hin und dann kommt man da an und dann hat man keinen Stellplatz mehr." "Genau!"

6. Was sollte man als Einsteiger noch beachten?

O-Ton 6 (Sascha/Nicole Fingerhuth, 21 Sek.): "Ganz wichtig ist, auf das Gewicht des Wohnwagens zu achten. Der darf nicht überladen sein. Also, es gibt da ja so gewisse Regeln, wie viel Zuladung man hat, und das sollte man nicht überschreiten." "Und wenn man irgendwelche Fragen hat, man braucht sich nicht zu scheuen: rechts und links der Nachbar, der ist immer für nen Tipp da, einfach die Leute ansprechen und sagen: 'Hör' mal, wie geht das?' Und dann wird einem auch geholfen." "Genau!" "Ganz, ganz sicher!"

7. Und welche Must-Haves dürfen auf keinen Fall fehlen?

O-Ton 7 (Sascha/Nicole Fingerhuth, 38 Sek.): "Ja, das A und O ist der Grill für den Mann. Vorzelt und Markise sollte man auch dabeihaben. Dann sollte man CEE-Stecker dabeihaben, dass die Stromversorgung gegeben ist." "Und!" "Ganz, ganz wichtig: den richtigen Partner!" "Ja, den richtigen Partner. Dann auch das Gas, falls es mal kalt wird, um die Heizung anzumachen, oder vielleicht auch den Grill, wenn man einen Gasgrill hat. Aber ganz, ganz wichtig für uns ist, dass wir gute Freunde dabeihaben. Und kühle Getränke!" "Oh ja, das ist auch ein Must-Have, ja genau!" "Das rundet die ganze Sache dann ab!" "Da schließt man auch sehr viele Freundschaften mit." Lachen

Die Camping Profis Nicole und Sascha Fingerhuth aus der RTLZWEI-Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch". Danke euch!

Verabschiedung: "Ja, sehr gerne!" "Wir danken dir!" "Grüße aus Bonn!"

Abmoderationsvorschlag: Was die beiden gemeinsam mit den vielen anderen deutschen Urlaubern auf dem Marina di Venezia in Italien erleben, sehen Sie in der zweiten Staffel "Bella Italia - Camping auf Deutsch", die am 27. Juni um 20:15 Uhr bei RTLZWEI startet und es im Anschluss auch auf RTL+ zu sehen gibt.

