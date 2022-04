RTLZWEI

Crossmediale Kooperation: Mike Singer on air und auf allen Kanälen bei RTLZWEI

RTLZWEI und Better Now Records (Electrola/Universal Music) kooperieren zu Mike Singer-Release

Gastauftritt von Mike Singer bei "Köln 50667"

Trailer und Videopremieren on air sowie digital mit Mike Singer

RTLZWEI und Better Now Records (Electrola/Universal Music) stricken eine crossmediale Kooperation: Im Mittelpunkt steht Mike Singer, der mit Singles wie "Deja-Vu" Goldstatus erlangte und in den vergangenen Jahren mit drei Studioalben Platz 1 der deutschen Album-Charts erreichte. Ab sofort tritt der Künstler mit neuen Songs (u.a. "Fehler" feat. Monet192 sowie "Tanzen ohne Beat") linear on air, auf den digitalen Kanälen in den sozialen Netzwerken sowie bei RTL+ prominent in Erscheinung und als Gaststar in der RTLZWEI Vorabend-Soap "Köln 50667" auf.

Mike Singer ist längst mehr als ein Teenie-Idol der Gen Z. Aus dem jungen Musiker ist eine beliebte TV-Persönlichkeit und wegweisende Musikgröße geworden. Sein stets offener Umgang mit seinen Gefühlen und die Freiheit, seine Emotionen sprechen zu lassen, hat ihn auf seiner Reise begleitet und geprägt. Auf seinem neuen Album "Emotions" (VÖ 14.04.2022) gelingt es dem 22-Jährigen nicht nur, einfühlsame Balladen, mitreißende Features (u.a. KAYEF, Vanessa Mai, Dardan, Monet192 & FOURTY) und Pop- sowie Rap-Sounds miteinander zu vereinen, sondern mit einer abwechslungsreichen Tracklist eine ganz besondere Stimmung bei den Menschen zu erzeugen.

In den kommenden Monaten ist Mike Singer ein Teil von RTLZWEI: Der deutsche Popsänger tritt bei der beliebten Vorabendsoap "Köln 50667" im Rahmen eines Gastauftritts auf und präsentiert Songs seines neues Album "Emotions" am Release-Tag. Die umfassende Kooperation mit Better Now Records (Electrola/Universal Music) findet außerdem crossmedial über alle relevanten Kanäle hinweg statt und sieht unter anderem zwei Trailer, Videopremieren, eine Shuffle-Roll-Kampagne bei RTL+ sowie Playlist-Integrationen vor.

Mike Singer: "Als ich die Anfrage zur Zusammenarbeit vor ein paar Monaten bekam, habe ich mich sehr gefreut. Ich persönlich feiere 'Köln 50667' und die Sendung passt mit meiner Musik zusammen. Ich denke, dass viele Leute, die die Serie schauen, meine Musik oder meinen Namen schonmal gehört haben, aber es gibt sicherlich auch Zuschauer, die mich durch meinen Auftritt neu kennenlernen. Das war bei meinem Gastauftritt der Fall und deswegen macht es mir wirklich Spaß im Fernsehen aufzutreten."

Thomas Elbracht, Leiter Music & Live Entertainment, RTLZWEI: "Mit Mike Singer gelingt es uns, einen der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Künstler der vergangenen Jahre in den Mittelpunkt zu stellen. Wir freuen uns, seinen nächsten Hit unserem Publikum vorstellen zu dürfen und ganz besonders über seinen Auftritt in einer der beliebtesten Vorabend-Soaps des Landes. Mit seiner offenen, authentischen Art und seinem kraftvollen Gesang passt er hervorragend zu RTLZWEI."

Ein Trailer mit Mike Singer ist hier abrufbar.

