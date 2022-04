RTLZWEI

TV-Tipp: "Kampf der Reality Stars" geht bei RTLZWEI in die dritte Runde -"Katzen"-Mama Iris Klein und "Berlin - Tag & Nacht"-Urgestein Martin Wernicke im Interview

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: 22 Promis, ein Traumstrand in Thailand und 50.000 Euro - RTLZWEI ist ab 13. April mit der dritten Staffel des Erfolgsformats "Kampf der Realitystars" zurück. Unter der Aufsicht von Moderatorin Cathy Hummels geben sich Stars und Sternchen mit Reality-Erfahrung vor traumhafter Kulisse die nicht vorhandene Klinke in die Hand. Während die einen schon für den Verbleib auf der Insel in verschiedensten Challenges gegeneinander antreten, werden jede Woche neue Promis angespült. Sie erhalten die Macht zu entscheiden, wer die Sala und damit die Show bei der nächsten "Stunde der Wahrheit" wieder verlassen muss. Unter den Kandidaten sind "Katzen-Mama" Iris Klein, die mir gerade zugeschaltet ist, genau wie "Berlin Tag und Nacht"-Urgestein Martin Wernicke. Grüß' euch!

Begrüßung: "Hallihallo!" "Hallöchen, ich grüße euch auch!"

1. Thailand - das ist ja für viele von uns ein echter Traum und ihr durftet da für den Dreh jetzt hin, allerdings - das muss man fairerweise sagen - unter erschwerten Bedingungen. Wie war's beim "Kampf der Realitystars"?

O-Ton 1 (Martin Wernicke/ Iris Klein, 38 Sek.): "Für mich war es ein unglaubliches Abenteuer, muss man wirklich sagen. Das war ja das allererste Mal, dass ich bei so einer Reality-Show mitmachen durfte. Und ich habe ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt, ich habe ein wundervolles Land kennengelernt." "Ja, Thailand ist ein wunderschönes Land und ich hab' genau drei Orte gesehen, nämlich den Flughafen, das Hotel und die Sala. Und es war wahnsinnig heiß. Denn es war so windstill - und das hat mich wirklich zu Boden gezogen." "Also, ich weiß, was Iris meint, Tatsache. Ich hatte halt das große Glück, dass ich mich mal ein bisschen an den Strand setzen konnte und so, das war großartig."

2. Iris, du hast ja schon in ganz unterschiedlichen TV-Promi-WGs gelebt und hattest damit vielen deiner Mitstreiter einiges an Erfahrung voraus. Welche haben dir in Thailand weitergeholfen?

O-Ton 2 (Iris Klein, 14 Sek.): "Also, was ich wusste, dass früher oder später die Masken fallen. Denn niemand kann sein Gesicht so lange verstecken vor der Kamera. Und ich konnte mich wirklich zurücklehnen und hab gedacht: Naja, deinen wahren Charakter, den werden wir bald sehen."

3. Martin, wie kommt man als alter Hauptstädter und Urgestein bei "Berlin Tag & Nacht" dazu, seinem Kiez den Rücken zu kehren?

O-Ton 3 (Martin Wernicke, 25 Sek.): "Also ich habe ja eigentlich Berlin nicht den Rücken gekehrt. Berlin ist meine Stadt. Ich sage immer so salopp: Ick lebe und sterbe hier. Also ich bin so eine richtige Berliner Großstadtpflanze. Aber es ist halt auch einfach mal schön, mal was anderes zu sehen, mal was anderes kennenzulernen und einfach auch mal eine neue Herausforderung für sich selbst zu haben. Und ich habe selber für mich ganz, ganz, ganz viel dazugelernt und das war mir eigentlich schon mit fast das Wichtigste."

4. Bevor es losging nach Thailand, was dachtest du, würde deine größte Herausforderung sein?

O-Ton 4 (Martin Wernicke, 32 Sek.): "Ich war unglaublich nervös. Ich habe wahnsinnige Flugangst und dazu bin ich halt der englischen Sprache jetzt nicht ganz so mächtig. Und dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht: Okay, wer ist da drin? Ne, also, dass alle dort viel, viel bekannter sind drinne: Ich kenne die alle aus dem Fernsehen und so und keine Sau kennt mich und alle fragen: Wer bist du? Was bist du? Warum hast du die Berechtigung, hier zu sein? Und das hat sich dann aber nachher alles ins Gegenteil umgekrempelt, weil ich dann gemerkt habe: So unbekannt da drin bist du ja gar nicht."

5. Und bei dir, Iris? Hattest du vor irgendwas Respekt, wo du dachtest: "Das wird schon hart"?

O-Ton 5 (Iris Klein, 14 Sek.): "Ich habe ja die Sendung früher schon gesehen und ich wusste, dass diese Treppe zur Toilette die größte Herausforderung für mich mitten in der Nacht sein wird. Denn ich muss nachts öfter mal pinkeln und ich hatte immer Angst, dass ich da nachts irgendwie mal runterfalle."

6. Jetzt noch mal an euch beide: Die Staffel ist ja schon abgedreht und ihr seid ganz offensichtlich auch wieder aus Thailand zurück. Wie schwer ist es, nicht zu viel zu verraten?

O-Ton 6 (Iris Klein/ Martin Wernicke, 33 Sek.): "Ich bin ja eine Frau. Also ich muss mich wirklich sehr beherrschen." "Man muss natürlich wirklich schauen, wie man auf bestimmte Fragen antwortet. Ich habe mir da, Tatsache, mittlerweile auch schon so einen kleinen Text zurechtgelegt: Es war ein tolles Abenteuer, ich habe ganz viel gelernt über mich, über andere und so weiter und so fort. Weil das ist halt, glaube ich, das, was am meisten aussagt. Und ich selber vermisse am meisten, das ist dieses Urlaubsfeeling, die Palmen, der Strand, diese wundervollen Sonnenuntergänge..." "Und den ein oder anderen Kandidaten, denn es waren sehr, sehr lustige Gespräche dabei."

Die "Die Kampf der Realitystars"-Kandidat*innen Iris Klein und BTN-Urgestein Martin Wernicke. Danke euch!

Verabschiedung: "Hat mir Spaß gemacht, vielen Dank!" "Ich danke auch. Und liebe Grüße!"

Abmoderationsvorschlag: "Kampf der Realitystars" bei RTLZWEI - Am 13. April um 20:15 Uhr geht's los! Dann werden die ersten Promis am Starstrand auf der thailändischen Trauminsel angespült und stellen sich der Herausforderung. Neben Iris und Martin gibt natürlich jede Menge bekannte Gesichter, die Moderatorin Cathy Hummels genau im Blick behält: "Love Island"-Powerfrau Elena Miras ist dabei, TV-Royal Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, TV-Detektivin Sharon Trovato, Rap-Star Rich Nana, "Trödeltrupp-Experte Mauro Corradino und und und... und Cathy Hummels moderiert. "Kampf der Realitystars" ab 13. April immer mittwochs um 20:15Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell