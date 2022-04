RTLZWEI

"Love Island"-Granate Carina:

Ansage an Sandrine: "Ich finde den Bocc toll!"

Bild-Infos

Download

München (ots)

Granate Carina zaudert keine Sekunde: Sie will Bocc!

Bocc zwischen den Frauen

Lästerattacke gegen Cindy und Mark

"Love Island" heute, 7. April 2022, 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Eine kleine, hübsche 23-jährige Blondine schafft es innerhalb weniger Minuten die Villa komplett auf den Kopf zu stellen. Kaum eingezogen krallt sich Granate Carina Islander Bocc zum XXL-Flirt, sagt Sandrine dann den Kampf um den Auserwählten an und stiefelt mit gleich zwei Islandern los zu Dates. Wie reagiert die besonnene Sandrine auf die blonde Konkurrenz? Und lässt sich Bocc von der neuen Flirtmeisterin um den Finger wickeln? Safe ist: Am Ende des Tages korbt der heiß umworbene Kaufmann eine Islanderin!

"Kleine Rampensau!"

Es hätte ein so schöner chilliger Morgen auf der Insel der Liebe werden können. Doch Fehlanzeige! Granate Carina (23, Altenpflegerin aus Bielefeld) stürmt in den Garten und flötet lautstark: "Hallööööööchen! Hallo Mädels, hallo Jungs! Bitte kann mich einer in den Arm nehmen! Bitte, bitte, kommt her!" Direkt und ohne Umschweife checkt Carina die Islander ab: "Wer ist denn hier so in love?" Nachdem Carina alle für sie wichtigen Infos hat, bittet sie Sandrine zum Zweier-Talk: "Wir halten es kurz: Ich finde den Bocc toll! Du findest den auch toll, ne? Aber ihr hattet noch nichts zusammen?" Sandrine ist völlig perplex: "Wir sind uns grad am kennenlernen! Ne, wir hatten noch nichts!" Für Carina heißt das übersetzt: Freie Bahn und ran an den Mann!! Und während die Neue schon mit dem Auserwählten bei einem Date auf einem romantischen Weingut heftigst flirtet, sitzt Sandrine in der Strandhütte und erklärt: "Ein bisschen Eifersucht ist schon dabei!" Und wie kommt Carina bei den anderen Männern an? "Carina ist so eine kleine Rampensau - was ja auch cool ist!", so Jendrik verschmitzt lächelnd.

Bocc hat die Qual der Wahl

Bocc hat die neue Islanderin auf einem Date näher kennengelernt und ist von der quirligen Blondine ziemlich angetan. Er findet Carina super. Und die findet Bocc super. "Ich habe voll Bock auf dich", die 23-Jährige greift an. "Sie weiß, wie man einen Mann in seinen Bann ziehen kann", so Bocc verlegen. Doch gleichzeitig steht der Kaufmann auch auf Sandrine. "Mein Dilemma", fasst es der 23-Jährige zusammen. Auf wen wird sich Bocc fokussieren und welcher Islanderin wird er einen Korb geben?

Lästerschwestern

Es brodelt gewaltig! Marks Verhalten bei der "Love Vegas" Challenge kommt gar nicht gut bei Leonie, Inna und Sandrine an. Er hat Inna den Shake ins Gesicht geschüttet, obwohl er wusste, dass Cindy kürzlich mit ihrem Ex-Freund im Urlaub war. "Das geht gar nicht, wenn man das weiß", beschimpft Leonie den Bonner. Damit ist das Thema aber nicht vom Tisch. Leonie lästert bei Inna und Sandrine weiter über Mark. "Kipps dir einfach selbst über den Kopf, aber nicht einfach Inna wählen", so die 27-Jährige stinkig. Inna ist auch noch immer fassungslos: "Cindy hat ja auch noch gelacht, die wusste es ja. War ja für die Unterhaltung pur". "WTF, Alter. Seitdem hat die bei mir verschissen", ätzt Leonie weiter. "Cindy ist für mich komplett irrelevant, ob sie da ist oder nicht. Ist so, als wenn in China ein Sack Reis umfällt", betont Inna.

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

RTLZWEI läutet mit "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" den Frühling ein. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Frühling voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Moderatorin Sylvie Meis führt durch die Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell