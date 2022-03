RTLZWEI

"Love Island"-Dreiecks-Chaos: Sandrine hat Bucci den Kopf verdreht - Was wird aus Vanuschka?

Die Liebeskarten werden neu gemischt

Krise bei Nico und Jennifer

Partysause am Abend

"Love Island" heute, 24. März 2022, 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Auf der Insel der Liebe fliegen ganz viele Gefühle umher - doch wohin? Die Islander fahren ihre Fühler aus und sortieren sich neu. Vor allem Bucci steht zwischen den Frauen, denn Sandrine hat ihm ordentlich den Kopf verdreht. Nach dem Ende mit Jessica nimmt Adrianos Herz Kurs auf Leonie. Sandrine und Tom gehen auf ihr erstes Date. Und auch Nico schaut sich um! Hat sein Blick wirklich zu lange auf Vanessa verweilt? Ja, findet auf jeden Fall Jennifer und stellt den Saarländer zur Rede. Zum Glück sorgt eine wilde Coachella-Party am Abend für ganz viel Ablenkung und heiße Momente...

Bucci nimmt Flirtkurs auf Sandrine

"Es gibt schon so eine Person, die mich interessiert", offenbart Bucci. Doch damit meint der 31-Jährige nicht seinen Crush Vanuschka, mit der er auch schon heiße Küsse im Whirlpool ausgetauscht hat. Bucci steht auf die neue Granate Sandrine. Die schöne Jura-Studentin hat dem Barkeeper ordentlich den Kopf verdreht. "Auf den ersten Eindruck hat mich Sandrine mehr beeindruckt, als Vanuschka", gesteht Bucci. Klar, dass er jetzt erstmal die Lage checkt, ob Sandrine auch auf ihn steht. Flirten gehört zu Buccis Spezialitäten. Kein Wunder also, dass sich der Münchner beim gemeinsamen Gespräch mit Komplimenten nicht zurückhält und ordentlich baggert. "Wenn du klar bist, kann ich das in die Wege leiten", gibt Bucci seiner Auserwählten zu verstehen. Wie wird Sandrine reagieren und lässt er Vanuschka dann wirklich sitzen?

Tier-Talk: Adrianos Flirtversuche bei Leonie

Es geht doch nichts über einen Flirt am Morgen. Das denkt sich wohl auch Adriano, der bei Leonie angreift. "Wusstest du, dass die Otter, wenn sie schlafen gehen Händchen halten, damit sie nicht auseinander treiben?", fragt Adriano die 27-Jährige. "Oh mein Gott, ich liebe dein Wissen", grinst Leonie. "Fallen dir Tiere ein, die monogam leben?", schießt der Italiener nach. Die Gronauerin antwortet: "Spinnen". Die sind laut Adriano eher dafür bekannt, dass sie ihre Partner nach der Paarung auffressen und klärt auf, dass Pinguine für ihre Monogamie bekannt sind. Leonie ist von dem Wissen des 27-Jährigen begeistert: "WTF, du hast doch irgendwie sowas wie Meeresbiologie studiert oder so". Beide kommen aus dem Strahlen nicht mehr raus. "Ich liebe es was zu lernen, erzähl mir mehr von sowas", grinst Leonie über beide Ohren.

Jennifer eifersüchtig auf Vanessa

Auch Nico kann es nicht lassen und schaut sich um - obwohl er doch so happy mit Jennifer ist. Am Abend feiern die Islander ausgelassen und spielen Wahrheit oder Pflicht. Dabei hat Nico Vanessa wohl unangemessen auf den Po geschaut. Seine Blicke und Körpersprache gegenüber der 26-Jährigen sind Jennifer zu flirty. "Ich glaube, dass Nico sich äußerlich von Vanessa angezogen fühlt. Wie die miteinander reden und sich so angucken", so Jennifer sauer zu Sandrine. Richtig Dampf lässt die Latina dann aber persönlich bei dem Saarländer raus. Was Nico wohl zu seiner Verteidigung zu sagen hat?

1,5 Jahre Singleleben = 50 Frauen

Doch Nicos Blicke sind nicht alles, was beim Spiel "Wahrheit oder Pflicht" ans Licht. Nacheinander stellen sich die Islander ihren Aufgaben. "Küss den Islander, der dir am meisten zusagt auf die Wange", lautet Sandrines Aufgabe von Vanessa. Die schöne Brünette drückt Bucci einen riesen Schmatzer auf. Adriano entscheidet sich für Wahrheit und gibt Preis, dass er bereits mit plus minus 50 Frauen geschlafen hat. "Aber ich bin ja auch erst seit eineinhalb Jahren Single", lacht der Italiener. Doch das war noch nicht alles an pikanten Aufgaben und Geheimnissen der Islander...

